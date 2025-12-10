Exposição 360º na Praia de Iracema já recebeu mais de 40 mil visitantes

Com uma proposta de ampliar a conscientização sobre o cuidado com os mares para a população, a exposição imersiva “O Oceano Começa Aqui” já recebeu mais de 40 mil visitantes. Localizada na Beira-Mar de Fortaleza, em frente à rua Joaquim Nabuco, o equipamento conta com visitação gratuita e ficará disponível até o próximo dia 16 de dezembro.

Realizada pelo Diário do Nordeste, a iniciativa consiste em um corredor imersivo 360º de 10 metros de comprimento, no qual o público tem uma experiência visual e sensorial pelos oceanos.

A apresentação possui cerca de 4 minutos de duração e traz uma mensagem de cuidado com o meio ambiente e a preservação dos ecossistemas.

Além da apresentação, os visitantes também podem acessar jogos educativos, que trazem aprendizados sobre sustentabilidade.

“Esse projeto demonstra compromisso institucional do SVM com causas socioambientais relevantes. Promove educação ambiental, estimula práticas responsáveis e ajuda o público a compreender, de forma clara e sensorial, como atitudes humanas impactam os oceanos, contribuindo pra formação de cidadãos mais conscientes”, reflete Rayana Gadelha, Coordenadora de Projetos do Sistema Verdes Mares.

A iniciativa conta com patrocínio da Assembleia Legislativa de Fortaleza (Alece).

Serviço

O Oceano Começa Aqui 2025 - Exposição Imersiva 360º

Local: Faixa de Areia da Beira Mar (Nº 2450), em frente a Rua Joaquim Nabuco

Horário: 16h às 21h

Entrada gratuita