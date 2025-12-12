Diário do Nordeste
CNH sem autoescola: veja requisitos para solicitar documento

O objetivo da mudança é simplificar e modernizar o processo de obtenção do documento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Automóvel
CNH.
Legenda: Candidatos podem realizar a solicitação de abertura do processo para obtenção do documento pelo aplicativo CNH do Brasil.
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil.

O novo modelo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi lançado pelo Governo Federal na última terça-feira (9), dispensando a obrigatoriedade das autoescolas. 

O objetivo da mudança é simplificar e modernizar o processo de obtenção do documento, democratizando o acesso à formação.

Quais os requisitos?

Os requisitos para a obtenção da CNH continuam os mesmos de antes, mudando apenas as etapas do processo, que se tornou mais acessível. Para solicitar a carteira de motorista, o candidato deve: 

  • Ter idade igual ou superior a 18 anos;
  • Saber ler e escrever;
  • Possuir RG, CPF, e comprovante de residência; 
  • Ser aprovado nos exames médicos, psicológico, teórico e prático.

Como tirar a CNH?

Inicie o processo baixando gratuitamente o aplicativo "CNH do Brasil", disponível nas lojas Google Play e App Store. Se você já tiver o app anterior da Carteira Digital de Trânsito (CDT), basta atualizá-lo na plataforma.

No primeiro acesso, entre com sua conta gov.br. O sistema identifica de forma automática quem ainda não tem habilitação e apresenta, dentro da área “Condutor”, a opção “Requerimento da Primeira Habilitação”.

Os dados pessoais são resgatados automaticamente da conta gov.br. Confira as informações e confirme.

Depois, o usuário deve escolher a categoria de habilitação desejada, carro e/ou moto, e a unidade federativa em que fará os exames e expedirá sua habilitação.

Durante todo o processo, o candidato pode acompanhar o andamento da solicitação no botão “Condutor”, atualizado em tempo real. Na área, são exibidas as etapas concluídas e pendentes, como:

  • Curso teórico;
  • Coleta biométrica;
  • Exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica;
  • Exame teórico;
  • Curso prático de direção veicular;
  • Exame de direção veicular.

Curso teórico gratuito

Assim que abrir o processo, é possível fazer o curso teórico gratuito. Segundo o Ministério dos Transportes, o material é totalmente digital, com aulas sobre legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e noções de proteção ao meio ambiente.

O usuário tem acesso ao conteúdo em formatos como vídeos, podcasts e material complementar. Também estará disponível um simulado para o candidato testar os conhecimentos, com o conteúdo cobrado na prova do Detran.

Após a conclusão do curso, o certificado é emitido e registrado automaticamente no Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Exame teórico

Com o curso concluído, o usuário deve agendar o exame teórico no Detran. Para ser aprovado na prova, o candidato tem que acertar pelo menos 20 das 30 questões de múltipla escolha.

Curso prático

Aprovado no exame teórico, o candidato pode iniciar o curso prático, consultando o Detran de seu estado para verificar as opções disponíveis, como autoescolas ou instrutores credenciados. 

Prova prática

Com a conclusão do treinamento no curso prático, vem o exame prático, última etapa antes da autorização para dirigir.

Na prova, são avaliados manobras, domínio do veículo e condução segura. A aprovação libera a emissão da Permissão para Dirigir (PPD).

Habilitação digital

Após a aprovação, o documento provisório, válido por um ano, fica disponível no aplicativo "CNH do Brasil". Para baixar a versão digital da habilitação, basta acessar a aba "Ver Habilitação” e clicar em “Baixar CNH-e”.

Vale lembrar que a CNH-e possui a mesma validade jurídica da versão impressa.

 

 

 

05 de Novembro de 2025