Governo lança CNH sem autoescola; veja o que muda

Medida altera regras para obtenção do documento e deve reduzir valor.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Automóvel
Imagem mostra mão de pessoa entregando ou mostrando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira.
Legenda: Processo é inspirado em práticas já adotadas em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Argentina.
Foto: Jackpress/Shutterstock.

O Governo Federal lançou, nesta terça-feira (9), o novo modelo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que dispensa a obrigatoriedade das autoescolas e moderniza o processo.

Ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve divulgar as novas regras em cerimônia marcada para ocorrer no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), quando também deve apresentar o aplicativo CNH do Brasil

A ferramenta para dispositivos móveis viabiliza a obtenção da habilitação sem a necessidade de passar por uma autoescola ao disponibilizar gratuitamente o curso teórico digital.
 

O Governo acredita que a iniciativa, que entra em vigor nesta terça após a publicação em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), aumentará a segurança no trânsito ao democratizar o acesso à formação. 

O que muda com a CNH sem autoescola?

Simplificação do processo de abertura

Candidatos poderão realizar a solicitação de abertura do processo para obtenção da CNH diretamente pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível para Android e iOS.

Aulas teóricas gratuitas

Para aprender sobre a legislação de trânsito e se preparar para a avaliação teórica, os condutores poderão assistir aulas online gratuitas sobre o tema no portal do próprio Ministério dos Transportes

Quem preferir estudar o conteúdo presencialmente ainda pode recorrer a autoescolas ou instituições credenciadas.

Redução das aulas práticas 

A carga horária mínima de aulas práticas de direção reduz de 20 para 2 horas, que poderão ser realizadas em autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados pelos Detrans ou preparações personalizadas. 

Outra novidade é que o aluno pode usar o próprio carro para realizar as aulas.

Simulados gratuitos

O ministro Renan Filhou detalhou, ao portal g1, que o aplicativo CNH Brasil deve contar com simulados com questões que caem na avaliação teórica para os candidatos treinarem suas habilidades antes da avaliação.  

Provas seguem obrigatórias

As avaliações teórica e prática seguem obrigatórias, apesar da mudança no esquema de aulas. Inclusive, a prova teórica será padronizada para todo o País, conforme contou o titular do Ministério dos Transportes ao veículo nacional.  

Outras etapas que continuam sendo requisito para obtenção da CNH é a coleta biométrica e o exame médico

Reteste grátis

Ainda de acordo com Renan Filho, ao g1, candidatos reprovados na primeira avaliação poderão refazer o segundo teste gratuitamente.

Redução do valor da CNH

O Governo Federal acredita que o valor para tirar a CNH pode reduzir em até 80%.

Por exemplo: antes, candidatos poderiam desembolsar cerca R$ 5 mil para ter acesso ao documento via autoescolas, mas, com a mudança, esse valor deve cair para aproximadamente R$ 1 mil.  

Renovação automática e gratuita para bons condutores

O ministro Renan Filho também adiantou ao portal que a renovação da CNH passará a ser automática e gratuita para "bons condutores"

Terá direito ao benefício, e a um selo de bom condutor, quem não tiver cometido nenhuma infração no ano anterior à renovação. 

Resumo das novas regras

Mudança Como era antes Como fica agora Possível impacto ao condutor
Abertura do processo Feita presencialmente no Detran ou via autoescola. Pode ser aberta online pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo app CNH do Brasil. Processo mais simples e rápido.
Aulas teóricas Pagas e, na maioria, presenciais. Disponíveis gratuitamente online pelo Ministério dos Transportes; presencial opcional em autoescolas. Economia e flexibilidade de estudo.
Aulas práticas Mínimo de 20 horas obrigatórias e realizada em autoescola. Redução para no mínimo 2 horas; permitidos instrutores autônomos e uso do próprio veículo. Redução de custos e mais autonomia.
Simulados Geralmente oferecidos por autoescolas. Disponíveis gratuitamente no app CNH Brasil, com questões da prova. Mais acesso à preparação.
Provas obrigatórias Exames teórico e prático obrigatórios; conteúdo variava por estado. Provas continuam obrigatórias; teoria passa a ser padronizada nacionalmente. Avaliação padronizada.
Outras etapas Exame médico e biometria já eram obrigatórios. Mantidos sem alterações
 		 Requisitos permanecem iguais.
Reteste gratuito Reprovação exigia novo pagamento. Segundo teste será gratuito. Redução de custos.
Valor da CNH Cerca de até R$ 5 mil. Redução de cerca de 80% do valor. CNH mais acessível.
Renovação Pago e presencial, conforme prazo da categoria e idade. Automática e gratuita para condutores sem infrações no ano anterior. Benefício para bons condutores, menos burocracia e redução de custos.

Quem pode ser um condutor?

  • Possuir CPF;
  • Ter 18 anos completos;
  • Saber ler e escrever;
  • Possuir documento de identificação.

Quem pode ser um instrutor autônomo?

  • Ter no mínimo 21 anos;
  • Ter habilitação legal para a condução de veículo há pelo menos 2 anos;
  • Não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias;
  • Ter concluído o ensino médio;
  • Possuir certificado de curso específico realizado pelo órgão executivo de trânsito;
  • Não ter sofrido penalidade de cassação da CNH.

O que acontece com as autoescolas?

Segundo o Ministério dos Transportes, as instituições privadas de ensino seguem sendo importantes e oferecendo cursos teóricos e práticos presenciais, com acompanhamento personalizado. O que muda, na verdade, é que o candidato passa a ter mais liberdade de escolha

