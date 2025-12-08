Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quais as regras para ‘motinhas da Shopee’ que dominam lojas do Centro de Fortaleza

Veículos elétricos se tornam opções ao transporte coletivo, mas desafiam segurança viária.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra diversas motos elétricas enfileiradas na porta de uma loja no Centro de Fortaleza. Na frente, pessoas olham os produtos.
Legenda: Regras de trânsito mudam conforme os tipos de veículos elétricos, que podem ser confundidos por usuários.
Foto: Kid Júnior.

Entre livros de pintar, maquiagens, bolsas e todas as bugigangas comuns em lojas de importados do Centro de Fortaleza, um item tem se destacado: as “motinhas da Shopee”. Elas se popularizam com a promessa de mobilidade a baixo custo, mas exigem atenção quanto às regras de trânsito e de segurança.

Expostas quase sempre à porta dos estabelecimentos, as “motinhas” – descritas erroneamente por vendedores como “bikes” elétricas – custam em média entre R$ 6 mil e R$ 9 mil, e em geral contam com acelerador próprio, painel digital e até caixa de som embutida, em alguns modelos.

Para o estudante universitário Lucas Alves, 21, a compra “bem parcelada” do dispositivo de mobilidade foi “uma mudança e tanto”, já que os gastos com transporte por aplicativo praticamente zeraram. As distâncias percorridas por ele ainda são curtas – mas, confessa, não sabe quais regras valem para o tipo de veículo.

Veja também

teaser image
Automóvel

Ciclomotores podem estar sujeitos a penalidades em 2026; entenda

teaser image
Ceará

Bicicletas e motos elétricas podem andar nas ciclofaixas e ciclovias?

“Eu nunca tinha usado a ‘bike’ quando decidi comprar uma. Já andei em avenida sem ciclofaixa, não sabia que não podia. É um pouco arriscado, tô pensando até em comprar um capacete pra prevenir. Mas o custo-benefício compensa”, avalia o jovem.

O Diário do Nordeste buscou órgãos de trânsito para explicar o que são, de fato, esses veículos; se exigem carteira de motorista para pilotagem; se é preciso emplacá-los; em quais vias da cidade podem trafegar – e, principalmente, que impactos podem ter na segurança viária de Fortaleza.

É moto, bicicleta ou nenhum dos dois?

Em janeiro de 2026, novas regras para circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos passarão a valer, regidas pela Resolução 996/2023 do Contran, o Conselho Nacional de Trânsito.

Para saber o que muda, é preciso entender onde se enquadra a maioria das “motinhas da Shopee”: se tiverem velocidade máxima de 32 km/h, são consideradas veículos autopropelidos. Acima disso, são ciclomotores e estão sob normas mais rígidas.

A maioria dos modelos nas lojas de importados da capital cearense têm velocidade até 32 km/h e, portanto, não precisa ter registro, licenciamento nem emplacamento. As definições dos tipos de veículos são estabelecidas pelo Contran:

Veículo autopropelido

  • Equipamento de mobilidade individual, com uma ou mais rodas;
  • Com ou sem sistema de autoequilíbrio que estabiliza o equipamento;
  • Motor com potência máxima de até 1.000 W (mil watts);
  • Velocidade máxima de 32 km/h;
  • Largura até 70 cm e distância entre eixos de até 130 cm;
  • Não exige CNH.

Bicicleta elétrica

  • Veículo de propulsão humana, com duas rodas;
  • Motor auxiliar com potência máxima de 1.000 W (mil watts);
  • Motor deve funcionar somente quando o condutor pedalar (pedal assistido);
  • Não deve possuir acelerador ou qualquer dispositivo de variação manual de potência;
  • Velocidade máxima de 32 km/h;
  • Não exige Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ciclomotor 

  • Veículo de duas ou três rodas; 
  • Motor de combustão interna com até 50 cilindradas ou elétrico com potência máxima de até 4.000 W (quatro mil watts); 
  • Velocidade máxima de 50 km/h;
  • Exige CNH ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC).

Entre as exigências para um veículo autopropelido circular está a instalação de velocímetro ou limitador eletrônico de velocidade, campainha (buzina) e sinalização noturna em todos os lados do veículo: frente, trás e laterais.

Como as “motinhas” impactam a segurança

Uma fileira de scooters e ciclomotores elétricos estacionados em uma calçada, com etiquetas de preço visíveis. Uma mulher em pé no fundo do lado direito.
Legenda: Alguns veículos vendidos em lojas de importados têm velocidade até 45 km/h e, assim, exigem habilitação, emplacamento e outras obrigações.
Foto: Kid Júnior.

O tráfego dos veículos autopropelidos, conforme o Contran, pode ser autorizado pelos órgãos de trânsito nos seguintes locais:

  • Áreas de circulação de pedestres, limitada à velocidade máxima de 6 km/h;
  • Ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, limitada à velocidade máxima regulamentada pelo
  • órgão;
  • Vias com velocidade máxima regulamentada de até 40 km/h.

Ou seja, as populares “motinhas da Shopee” não podem trafegar em avenidas de Fortaleza – onde a velocidade máxima é, em geral, a partir de 50 km/h – nem em rodovias, por exemplo. 

A permissão de dividir espaço com pedestres, bicicletas comuns e outros veículos de maior potência nas vias públicas – além da não exigência de uso de capacete – soam como preocupações diante do aumento da presença desses equipamentos elétricos na cidade.

Para André Luís Barcelos, gerente de operação e fiscalização da AMC e pesquisador do Grupo de Pesquisa Rodoviário e Urbano em Mobilidade (Prumos) da Universidade Federal do Ceará (UFC), os autopropelidos são necessários, mas é preciso criar na cidade infraestruturas seguras e educação para circulação.

“Esses veículos estão tomando a cidade. Eram muito usados pro lazer, mas agora são meios de transporte. E como todo veículo, exigem cuidado do usuário”, alerta.

O pesquisador lista dicas de segurança a serem seguidas pelos condutores das “motinhas”:

  • Estar em boa capacidade física e mental, com aptidão mínima para dirigir;
  • Evitar vias rápidas, porque o veículo tem velocidade e visibilidade menor;
  • Ver e ser visto: ter atenção ao dividir a via com outros veículos;
  • Priorizar pedestres e não andar em áreas de passeio (calçadas); 
  • Usar capacete, mesmo que seja ciclístico, dispositivo efetivo na proteção do usuário em caso de queda ou acidente.

André reconhece que fiscalizar esses veículos é desafiador para a AMC, porque “não existe uma forma de fiscalização como tem pra moto e ciclomotor”. “A falta de registro gera uma dificuldade de fiscalização. O que temos é um trabalho educativo, pra orientar o usuário”, pontua.

Uma das situações mais comum, relata o pesquisador, é flagrar usuários conduzindo ciclomotores comprados como autopropelidos. Quando isso ocorre, o veículo é recolhido ao pátio da AMC e encaminhado ao Detran.

“Hoje vemos várias lojas no Centro vendendo autopropelidos, mas alguns já excedem essa categorização. É preciso atentar à potência, à largura, à distância entre os eixos e à velocidade”, indica.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Ceará

Com risco de desabar, Casa de Rachel de Queiroz em Fortaleza segue interditada há mais de 1 ano

O imóvel, localizado no bairro Henrique Jorge, é tombado desde 2009 pela Prefeitura.

Thatiany Nascimento
Há 5 minutos
Imagem mostra diversas motos elétricas enfileiradas na porta de uma loja no Centro de Fortaleza. Na frente, pessoas olham os produtos.
Ceará

Quais as regras para ‘motinhas da Shopee’ que dominam lojas do Centro de Fortaleza

Veículos elétricos se tornam opções ao transporte coletivo, mas desafiam segurança viária.

Theyse Viana
Há 1 hora
Plano de saúde Best Senior avança no Ceará com expansão da rede
Ceará

Plano de saúde Best Senior avança no Ceará com expansão da rede

Operadora conta com a Rede OTO e oferece atendimento especializado para beneficiários 44+

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Ceará

Interdição no Frotinha da Messejana gera embate entre secretária e enfermeira do Coren; veja vídeo

Na ação de fiscalização do Conselho de Enfermagem, os serviços desses profissionais foram suspensos parcialmente.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Um grupo de mulheres diversas, sorridentes e enérgicas, marchando em uma rua urbana, algumas tocando tambores e segurando cartazes de protesto.
Ceará

Fortaleza e diversas capitais reúnem manifestantes em protestos contra feminicídios

Os atos pedem o fim do assassinato de mulheres e relembram os muitos casos registrados no País.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Ceará

Cearense superdotado de 12 anos é convidado para 1º lançamento de foguete comercial no Brasil

A participação de João Pedro Araújo, o JP das Galáxias, como é conhecido, reconhece o interesse do aluno pela área espacial.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando fragmentos de microplásticos em uma mão, com fundo desfocado ao ar livre.
Ceará

Praias de Fortaleza, Jeri e Amontada estão entre as mais afetadas por microplásticos; veja impactos

Estudos publicados recentemente demonstram como esses fragmentos ameaçam os ecossistemas aquáticos.

Paulo Roberto Maciel*
07 de Dezembro de 2025
Na imagem, ambulância branca do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no Brasil, vista de lado em uma rua da cidade. O logotipo do SAMU está na parte superior e o grande número de telefone de emergência,
Ceará

Justiça determina internação de adolescente que feriu três em escola de Fortaleza

Determinação partiu da 5ª Vara da Infância e da Juventude devido à gravidade do ato infracional.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Na imagem, mão preenchendo um gabarito de múltipla escolha com uma caneta esferográfica. Muitos círculos de resposta já estão preenchidos.
Ceará

Provas discursivas de concurso federal reúnem 1.545 candidatos no CE

Segundo exame do Concurso Público Nacional Unificado acontece neste domingo (7).

Redação
06 de Dezembro de 2025
Foto do repórter Águia Dourada, que teve a morte confirmada neste sábado (6).
Ceará

Morre o repórter Águia Dourada, conhecido pelas coberturas policiais na TV

Comunicador estava afastado da televisão desde 2021 por questões de saúde.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Imagem mostra fachada do Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza, com uma ambulância estacionada na porta.
Ceará

Quase um mês após o incêndio no César Cals, lotação de profissionais da enfermagem ainda é impasse

Auxiliares estão trabalhando no Hospital Universitário, mas temem futuro incerto.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Ação de ordenamento em Guaramiranga.
Ceará

Ação de ordenamento em Guaramiranga termina em confusão entre Guarda Municipal e ambulantes

Foi utilizado spray de pimenta para conter alguns ambulantes.

Bergson Araujo Costa
05 de Dezembro de 2025
Foto da grama sintética aplicada na Praça do Ferreira após a requelificação.
Ceará

Reforma da Praça do Ferreira troca grama natural por sintética

Material artificial substitui grama natural em trechos de área verde; especialista explica efeitos no conforto térmico e na permeabilidade.

Maria Clarice Sousa*
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra fachada da Policlínica Regional Dr. José Correia Sales, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Ceará

Pessoas com HIV e aids terão atendimento grátis em policlínica na Grande Fortaleza

Novo serviço foi inaugurado nesta sexta-feira (5).

Nicolas Paulino e Theyse Viana
05 de Dezembro de 2025
Mulher grávida toma vacina em posto de saúde.
Ceará

Veja onde receber a nova vacina contra bronquiolite em Fortaleza

Os postos de saúde da Capital começam a oferecer o imunizante a partir de segunda-feira (8). O público-alvo são gestantes.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Foto ilustrativa de criança em sala de aula, de costas, olhando para a professora que está dando aula.
Ceará

Escolas em favelas do CE estão em locais com menos árvores, rampas, calçadas e vias pavimentadas

A maior diferença, em comparação a unidades de ensino fora dessas localidades, foi em relação à arborização.

Gabriela Custódio
05 de Dezembro de 2025
Newsedan Jeep promove maior Jeep Day com ofertas e descontos exclusivos do ano
Ceará

Newsedan Jeep promove maior Jeep Day com ofertas e descontos exclusivos do ano

Maior evento da marca oferece ao público oportunidade de garantir modelos novos ainda este ano

Agência de Conteúdo DN
05 de Dezembro de 2025
Ceará

Pais de aluno atacado em escola de Fortaleza buscam responsabilização ‘para evitar que violência se repita’

Os familiares pedem que não haja banalização do caso e temem que, mais à frente, o reflexo seja novas violências em outras instituições e redes escolares.

Thatiany Nascimento
05 de Dezembro de 2025
SVM vence quatro categorias do Prêmio Gandhi 2025.
Ceará

SVM vence quatro categorias do Prêmio Gandhi 2025

Jornalistas foram premiados em Fotojornalismo, Jornalismo Impresso/Digital, Radiojornalismo e Telejornalismo.

Bergson Araujo Costa
04 de Dezembro de 2025
Jovem sentada em carteira escolar com uma mochila colorida ao lado, focado na leitura de material impresso durante a aula.
Ceará

CE reduz atraso escolar no Ensino Médio e Superior, mas Fundamental tem aumento

IBGE analisa quantidade de alunos que frequenta escola, mas está fora da etapa adequada.

Nicolas Paulino
04 de Dezembro de 2025