88 cidades do Ceará têm aviso de perigo por baixa umidade; confira quais
O Inmet orienta que os moradores desses municípios bebam bastante líquido.
Oito estados do Nordeste estão em uma zona de baixa umidade, identificada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste domingo (28). Entre as 424 cidades, estão 88 municípios cearenses.
O Aviso de Baixa Umidade, com Perigo Potencial, é válido entre 10h e 21h deste domingo (28). A umidade relativa do ar varia entre 20% e 30% e há "baixo risco de incêndios florestais e à saúde", nessas cidades, segundo o Inmet.
No Ceará, a zona de baixa umidade está situada principalmente nas regiões do Cariri, Centro Sul e Sertão dos Inhamuns, mas também chega a parte do Sertão Central e do Vale do Jaguaribe (confira a lista completa das cidades abaixo).
O Aviso também abrange cidades dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Piauí.
O único estado do Nordeste que não sofre com a baixa umidade, neste domingo, é o Maranhão.
Cuidados com a saúde
O Instituto Nacional de Meteorologia listou orientações para a população das cidades afetadas pelo Aviso de Baixa Umidade cuidar da saúde. São elas:
- Beba bastante líquido;
- Evite desgaste físico nas horas mais secas;
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira a lista de cidades cearenses:
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Granjeiro
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Umari
- Várzea Alegre