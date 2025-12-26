Defesa Civil interdita oito casas no entorno da Sucata Chico Alves

A Defesa Civil de Fortaleza interditou oito residências no entorno da Sucata Chico Alves após o incêndio registrado no local. Do total, cinco imóveis foram totalmente interditados e três parcialmente, em razão dos riscos estruturais identificados durante as vistorias técnicas realizadas desde a madrugada desta sexta-feira (26).

O incêndio de grandes proporções ocorreu na noite de quarta-feira (24), na sucata localizada no bairro Jacarecanga, e deixou quatro pessoas feridas. A ocorrência mobilizou mais de 50 bombeiros para o combate às chamas.

Conforme informações oficiais, o estabelecimento não possuía o certificado definitivo de conformidade do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, documento obrigatório que atesta as condições de segurança de edificações comerciais.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, Haroldo Gondim, a atuação do órgão começou ainda durante a madrugada, com a evacuação preventiva das famílias que residem no entorno da sucata. “Foi feita a evacuação das famílias que moram no entorno, tanto do prédio que ficava por trás, como nas residências que ficavam no entorno da Sucata”, explicou.

De acordo com Gondim, as equipes avaliam a possibilidade de novos focos de incêndio e o risco de colapso de estruturas comprometidas. Além disso, a Defesa Civil acompanha a situação das famílias atingidas.

“Estamos vendo também a necessidade das famílias, vendo que tipo de ajuda nós podemos, como Defesa Civil, prestar, como prefeitura, como a gestão, pode prestar para essas famílias para mitigar aí os os efeitos desse terrível incêndio”, afirmou.

As vistorias continuam no local, e novas medidas podem ser adotadas conforme o avanço das análises técnicas.