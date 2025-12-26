Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

37 horas após incêndio, ainda há foco de fumaça em sucata do Chico Alves

Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h30 da última quarta-feira (24).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará

A sucata Chico Alves, localizada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, segue apresentando foco de fumaça mesmo 37 horas após o início do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h30 do dia 24 de dezembro e permanece atuando no local até a manhã desta sexta-feira (26).

Segundo a corporação, ainda há focos ativos no terreno. Apesar de as chamas terem reduzido, a área continua com fumaça e pode ocasionar riscos. 

Para manter o combate ao fogo, os bombeiros solicitaram reforço de equipes de outros bairros, incluindo o Batalhão do Conjunto Ceará, que fará o revezamento enquanto os caminhões são reabastecidos com água.

Além disso, uma retroescavadeira deve ser levada ao local para revirar os entulhos e verificar se há outros focos de fumaça

Veja também

teaser image
Ceará

Veja imagens da sucata do Chico Alves após incêndio em Fortaleza

teaser image
Ceará

'Sem água, sem energia e sem teto': Incêndio na sucata do Chico Alves traz prejuízos a moradores

Inspeção dos prédios

Os prédios ao lado foram afetados pelo incêndio. As chamas deixaram marcas nos imóveis, danificando janelas e escurecendo o muro. 

Devido à proximidade, a Defesa Civil está realizando a inspeção desses imóveis próximos do incêndio. 

*Com informações da repórter Ingrid Campos.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
37 horas após incêndio, ainda há foco de fumaça em sucata do Chico Alves
Ceará

37 horas após incêndio, ainda há foco de fumaça em sucata do Chico Alves

Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h30 da última quarta-feira (24).

Redação
Há 1 hora
Homem de blusa azul e shorts em uma bicicleta, pedalando da esquerda para a direita e olhando para um muro atrás, com sucata queimada.
Ceará

'Sem água, sem energia e sem teto': Incêndio na sucata do Chico Alves traz prejuízos a moradores

A ocorrência se deu no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na noite da véspera de Natal (24).

Milenna Murta* e Ingrid Campos
Há 2 horas
Imagem do Terminal de Ônibus de Fortaleza para matéria sobre réveillon conta com reforço de 243 viagens extras de ônibus.
Ceará

Ceará tem reforço de 243 viagens extras de ônibus no Réveillon

Terminais Rodoviários de Fortaleza devem receber mais de 52 mil passageiros.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Imagem mostra em primeiro plano uma tela reproduzindo um exame de ressonância magnética. Ao fundo, um paciente entra na máquina do exame.
Ceará

Alunos do interior do Ceará usam IA para auxiliar diagnóstico precoce de Alzheimer

Pesquisa utiliza exames de imagem e inteligência artificial para identificar sinais da doença.

Theyse Viana
26 de Dezembro de 2025
Incêndio destruiu por completo fachada da sucata Chico Alves, em Fortaleza (CE)
Ceará

Incêndio na sucata do Chico Alves deixa feridos; veja o que se sabe

Local funcionava sem certificado definitivo do Corpo de Bombeiros.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Papelaria no Centro de Fortaleza é atingida por incêndio; veja vídeo
Ceará

Papelaria no Centro de Fortaleza é atingida por incêndio; veja vídeo

Esta é a segunda ocorrência do tipo na Capital em menos de 24 horas.

Carol Melo
25 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pedestres observado sucada do chico alves destruída após incêndio em Fortaleza.
Ceará

Veja imagens da sucata do Chico Alves após incêndio em Fortaleza

Compare antes e depois da tradicional loja ser atingida pelo fogo na véspera de Natal.

Carol Melo
25 de Dezembro de 2025
Painel de led em via de Fortaleza exibe a campanha, com a imagem de uma cadela caramelo e um texto incentivando a adoção.
Ceará

Cachorros estrelam campanha de Natal que incentiva a adoção responsável

Entre os cães para adoção está a estrela da campanha publicitária de divulgação do filme Caramelo, da Netflix.

Gabriela Custódio
25 de Dezembro de 2025
Incêndio atinge sucata do Chico Alves em Fortaleza; veja vídeo
Ceará

Incêndio atinge sucata do Chico Alves em Fortaleza; veja vídeo

Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram atendidas no local.

Carol Melo
25 de Dezembro de 2025
Vista aérea de uma paisagem natural verdejante com um grande rio ou reservatório de água barrenta e áreas de mata ciliar alagadas entre afloramentos rochosos.
Ceará

Ceará fecha o ano com 40% de água nos reservatórios; Sertões de Crateús está em situação crítica

Enquanto algumas bacias seguem com mais de 60% do volume, a dos Sertões de Crateús tem apenas 10% do acumulado.

Thatiany Nascimento
25 de Dezembro de 2025
Roda de samba acontece sob uma grande tenda, com músicos sentados em volta de mesas tocando instrumentos de percussão. Em primeiro plano, um baterista toca a bateria; ao fundo, outros integrantes tocam tantan, pandeiro e cavaquinho, enquanto o público acompanha de pé, alguns dançando e batendo palmas, em clima festivo e coletivo.
Ceará

Samba de Natal reúne centenas de pessoas em Fortaleza e vira patrimônio da cidade

Festa que antecede ceia ocorre há mais de 20 anos.

Nicolas Paulino
24 de Dezembro de 2025
Imagem mostra carro grande prata passando por trecho de estrada com buraco.
Ceará

Rodovias do CE têm 66 ‘pontos críticos’ com risco sério à segurança de usuários; veja vias

Pesquisa aponta que menos da metade da malha viária cearense é considerada “boa ou ótima”.

Theyse Viana
24 de Dezembro de 2025
Pessoa acende vela em meio a falta de energia elétrica.
Ceará

Gato entra em subestação da Enel em Tauá e causa apagão na cidade na terça-feira (23)

A empresa lamentou o ocorrido com o animal e afirma que foram tomadas as medidas adequadas para a remoção.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Homem de costas com guarda-chuvas.
Ceará

Mais de 20 cidades do Ceará têm aviso de chuvas intensas nesta quarta-feira (24); veja locais

Inmet indica riscos potenciais de chuva entre 20 e 30 mm/h, ou de até 50 mm/dia, além de ventos intensos.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Grupo de pessoas participando de uma reunião ou oficina em sala de aula, com cadeiras dispostas em círculo e documentos na mão
Ceará

Clube de leitura em escola do CE inspirou alunos a lerem dezenas de livros em 2025

Duas das alunas entrevistadas afirmaram terem lido mais de 30 livros neste ano.

Paulo Roberto Maciel*
24 de Dezembro de 2025
Mãos posicionando a figura do Menino Jesus em um presépio de Natal, com outros personagens como Maria e os Reis Magos ao redor, sobre um tecido vermelho com luzes.
Ceará

Quantos Jesus, Marias e Josés têm no Ceará? Veja popularidade de nomes dos símbolos do Natal

Nomes bíblicos ganham destaque num Estado de tradição cristã.

Nicolas Paulino
24 de Dezembro de 2025
Imagem do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Foto usada em matéria sobre cronograma do programa.
Ceará

Inscrições no Sisu 2026 iniciam em janeiro; confira calendário

Data foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC).

Redação
23 de Dezembro de 2025
Jornalista e sua gata.
Ceará

‘Recomeço’: jornalista que descobriu câncer após toque de gata celebra cura

O diagnóstico da cearense veio em março deste ano, de uma maneira incomum.

Bergson Araujo Costa
23 de Dezembro de 2025
Banhistas na praia do futuro em Fortaleza.
Ceará

Confira trechos próprios e impróprios para banho no feriado de Natal

Conforme boletim de balneabilidade, há locais inadequados para banhistas na Capital cearense.

*Nathália Paula Braga
23 de Dezembro de 2025
Fotografia noturna com técnica de longa exposição de um ônibus em movimento em uma avenida, criando rastros de luz coloridos ao lado de um calçadão iluminado por postes.
Ceará

Veja ruas bloqueadas e linhas alteradas para o Réveillon 2026 de Fortaleza

Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará sofrerão modificações nos dias 30 e 31 de dezembro.

Clarice Nascimento e Thatiany Nascimento
23 de Dezembro de 2025