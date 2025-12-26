37 horas após incêndio, ainda há foco de fumaça em sucata do Chico Alves

A sucata Chico Alves, localizada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, segue apresentando foco de fumaça mesmo 37 horas após o início do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h30 do dia 24 de dezembro e permanece atuando no local até a manhã desta sexta-feira (26).

Segundo a corporação, ainda há focos ativos no terreno. Apesar de as chamas terem reduzido, a área continua com fumaça e pode ocasionar riscos.

Para manter o combate ao fogo, os bombeiros solicitaram reforço de equipes de outros bairros, incluindo o Batalhão do Conjunto Ceará, que fará o revezamento enquanto os caminhões são reabastecidos com água.

Além disso, uma retroescavadeira deve ser levada ao local para revirar os entulhos e verificar se há outros focos de fumaça.

Inspeção dos prédios

Os prédios ao lado foram afetados pelo incêndio. As chamas deixaram marcas nos imóveis, danificando janelas e escurecendo o muro.

Devido à proximidade, a Defesa Civil está realizando a inspeção desses imóveis próximos do incêndio.

*Com informações da repórter Ingrid Campos.