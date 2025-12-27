Diário do Nordeste
Centro do café de sombra fecha para reforma em Baturité, mas Prefeitura promete novo hub em 2026

Espaço é conhecido como um local de turismo e distribuição do café sombreado, o mais popular da região.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* e Nícolas Paulino producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:54)
Ceará
Fachada do Centro de Referência do Café de Sombra, um espaço dedicado ao cultivo sustentável de café sob sombra, com ambientes rústicos e decorativos relacionados ao café, sob céu azul com nuvens.
Legenda: O local é um polo de concentração de produtos locais de café de sombra, o mais popular da região do Maciço de Baturité
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Após três anos de funcionamento, o Centro de Referência do Café de Sombra do Ceará, em Baturité, teve as atividades interrompidas pela primeira vez. Originalmente um polo agregador da agricultura familiar e do turismo do café na região serrana do Ceará, ele deve ser reformulado como um hub de inovação e negócios para mais áreas.

Ao Diário do Nordeste, a Prefeitura do município informou que essa decisão é resultado de uma revitalização do espaço, atualmente em curso, e que a reabertura está programada para janeiro de 2026, mas não detalhou a data exata.

A gestão afirma que o planejamento envolve construir novas salas e implantar uma Unidade de Inovação, dedicada a estudos e pesquisas aplicadas sobre o café e ao fortalecimento do empreendedorismo. Quando reaberto, ele deve ser um indutor de desenvolvimento da Rede dos Territórios Empreendedores.

“Na reabertura, o Centro passa a operar em uma nova configuração voltada ao atendimento turístico, ampliando a oferta de experiências, visitas guiadas e vivências ligadas ao café sombreado e à cultura local”, destacou o prefeito Herberlh Mota.

Veja também

teaser image
Ceará

Réveillon 2026 de Fortaleza terá fogos silenciosos por dez minutos

teaser image
Ceará

Quase 100 Ecopontos de Fortaleza operam sem licença ambiental, aponta fiscalização

Com a nova estrutura, o Centro de Referência do Café de Sombra pretende ser um “hub territorial” para a comunidade do Uirapuru, onde está localizado, mas abrangendo também as localidades do Putiú e Quilombola da Serra do Evaristo, em Baturité, e Linha da Serra, na cidade vizinha de Guaramiranga.

Inaugurado em 2022, o Centro foi pensado como um espaço para a preservação da memória do café sombreado no Maciço de Baturité. O empreendimento tem apoio de cafeicultores, lideranças populares, e colaboração do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE).

O Centro também atua na manutenção de bancos de mudas de alta tecnologia com sementes selecionadas para o melhor manejo de cafeicultores. Desenvolve ainda projetos como o “Tem Café na Escola” e “Sou Daqui”, que valorizam a identidade local, empregam moradores e absorvem produtos feitos na própria comunidade.

Como vai funcionar o hub?

A partir de 2026, o Centro de Referência vai se tornar o serviço titular da Rede de Territórios Empreendedores. Essa nova configuração busca transformar os diversos saberes locais - como gastronomia, artesanato e agricultura - em experiências estruturadas.

Na prática, isso significa expandir o alcance social do Centro além do que é realizado hoje. Conforme a Prefeitura de Baturité, a reforma é necessária para abrigar os novos serviços, com destaque à Unidade de Inovação para pesquisas sobre o café de sombra.

As novas propostas também incluem transformar o Centro em um ponto de referência no Ceará, tanto para o turismo da Serra, quanto para a produção de conhecimento para o território.

Para alcançar isso, serão promovidas ações de capacitação destinadas aos agricultores e cafeicultores, atividades de educação patrimonial e a avaliação de projetos que garantem o uso constante do espaço.

O prefeito Helberlh Mota avalia que os novos investimentos terão retorno a longo prazo, visando o aumento no número de visitantes e colaboradores. “Isso gera receita direta para o Centro e renda distribuída para produtores, guias, artesãos, cozinheiras e demais empreendedores da comunidade do Uirapuru”, complementa.

Imagem de uma mesa de café da manhã com bolo de cenoura, chocolate, suco de uva, biscoitos e utensílios de porcelana em ambiente aconchegante.
Legenda: O Centro de Referência liga a memória do café de sombra aos avanços no cultivo e venda de produtos relacionados à bebida.
Foto: Divulgação

Atualmente, cerca de 300 pessoas utilizam a visibilidade comercial do Centro para investir nos próprios empreendimentos. Eles atuam no fornecimento de grãos de café, na venda de lanches e no compartilhamento de informações sobre ecologia e agricultura.

Com o espaço fechado para reformas, alguns agricultores podem sentir o impacto no bolso. Questionada pela reportagem, a gestão de Baturité se limitou a dizer que os fornecedores continuarão a atender outros mercados, pois “não há uma dependência direta do Centro”.

O Município também não esclareceu se as parcerias mantidas com a comunidade serão mantidas, e garantiu apenas que o Centro de Referência “continuará atuando enquanto ferramenta de desenvolvimento local, promovendo apoio à capacitação e comercialização de produtos à base de café”.

História do café de sombra

Segundo o Sebrae, o Centro de Referência faz parte de um macroprojeto de produção agrícola associada ao turismo chamado “Baturité, Terra do Café”, uma iniciativa de revitalização do café 100% Arábica, que tem como habitat a sombra das florestas.

Historicamente, o café sombreado é cultivado na Serra, protegido dos raios solares, e contribui para a preservação ambiental na região de Baturité. O município, inclusive, se beneficia desse modelo de plantação desde o século XIX.

O produto chegou a ser considerado um dos melhores do mundo. Somente nos últimos anos, porém, a produção começou a ser retomada por meio de contato do Sebrae, e a criação da rota turística do café, da qual o Centro de Referência faz parte.

Essa trilha também abrange outros locais de destaque para a produção e o consumo do café sombreado, como o Museu Ferroviário de Baturité, onde a produção agrícola tinha seu destino garantido, principalmente à Fortaleza, e o Mosteiro dos Jesuítas, onde, nos jardins, esse café é plantado até hoje.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo

