Centro do café de sombra fecha para reforma em Baturité, mas Prefeitura promete novo hub em 2026

Após três anos de funcionamento, o Centro de Referência do Café de Sombra do Ceará, em Baturité, teve as atividades interrompidas pela primeira vez. Originalmente um polo agregador da agricultura familiar e do turismo do café na região serrana do Ceará, ele deve ser reformulado como um hub de inovação e negócios para mais áreas.

Ao Diário do Nordeste, a Prefeitura do município informou que essa decisão é resultado de uma revitalização do espaço, atualmente em curso, e que a reabertura está programada para janeiro de 2026, mas não detalhou a data exata.

A gestão afirma que o planejamento envolve construir novas salas e implantar uma Unidade de Inovação, dedicada a estudos e pesquisas aplicadas sobre o café e ao fortalecimento do empreendedorismo. Quando reaberto, ele deve ser um indutor de desenvolvimento da Rede dos Territórios Empreendedores.

“Na reabertura, o Centro passa a operar em uma nova configuração voltada ao atendimento turístico, ampliando a oferta de experiências, visitas guiadas e vivências ligadas ao café sombreado e à cultura local”, destacou o prefeito Herberlh Mota.

Veja também Ceará Réveillon 2026 de Fortaleza terá fogos silenciosos por dez minutos Ceará Quase 100 Ecopontos de Fortaleza operam sem licença ambiental, aponta fiscalização

Com a nova estrutura, o Centro de Referência do Café de Sombra pretende ser um “hub territorial” para a comunidade do Uirapuru, onde está localizado, mas abrangendo também as localidades do Putiú e Quilombola da Serra do Evaristo, em Baturité, e Linha da Serra, na cidade vizinha de Guaramiranga.

Inaugurado em 2022, o Centro foi pensado como um espaço para a preservação da memória do café sombreado no Maciço de Baturité. O empreendimento tem apoio de cafeicultores, lideranças populares, e colaboração do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE).

O Centro também atua na manutenção de bancos de mudas de alta tecnologia com sementes selecionadas para o melhor manejo de cafeicultores. Desenvolve ainda projetos como o “Tem Café na Escola” e “Sou Daqui”, que valorizam a identidade local, empregam moradores e absorvem produtos feitos na própria comunidade.

Como vai funcionar o hub?

A partir de 2026, o Centro de Referência vai se tornar o serviço titular da Rede de Territórios Empreendedores. Essa nova configuração busca transformar os diversos saberes locais - como gastronomia, artesanato e agricultura - em experiências estruturadas.

Na prática, isso significa expandir o alcance social do Centro além do que é realizado hoje. Conforme a Prefeitura de Baturité, a reforma é necessária para abrigar os novos serviços, com destaque à Unidade de Inovação para pesquisas sobre o café de sombra.

As novas propostas também incluem transformar o Centro em um ponto de referência no Ceará, tanto para o turismo da Serra, quanto para a produção de conhecimento para o território.

Para alcançar isso, serão promovidas ações de capacitação destinadas aos agricultores e cafeicultores, atividades de educação patrimonial e a avaliação de projetos que garantem o uso constante do espaço.

O prefeito Helberlh Mota avalia que os novos investimentos terão retorno a longo prazo, visando o aumento no número de visitantes e colaboradores. “Isso gera receita direta para o Centro e renda distribuída para produtores, guias, artesãos, cozinheiras e demais empreendedores da comunidade do Uirapuru”, complementa.

Legenda: O Centro de Referência liga a memória do café de sombra aos avanços no cultivo e venda de produtos relacionados à bebida. Foto: Divulgação

Atualmente, cerca de 300 pessoas utilizam a visibilidade comercial do Centro para investir nos próprios empreendimentos. Eles atuam no fornecimento de grãos de café, na venda de lanches e no compartilhamento de informações sobre ecologia e agricultura.

Com o espaço fechado para reformas, alguns agricultores podem sentir o impacto no bolso. Questionada pela reportagem, a gestão de Baturité se limitou a dizer que os fornecedores continuarão a atender outros mercados, pois “não há uma dependência direta do Centro”.

O Município também não esclareceu se as parcerias mantidas com a comunidade serão mantidas, e garantiu apenas que o Centro de Referência “continuará atuando enquanto ferramenta de desenvolvimento local, promovendo apoio à capacitação e comercialização de produtos à base de café”.

História do café de sombra

Segundo o Sebrae, o Centro de Referência faz parte de um macroprojeto de produção agrícola associada ao turismo chamado “Baturité, Terra do Café”, uma iniciativa de revitalização do café 100% Arábica, que tem como habitat a sombra das florestas.

Historicamente, o café sombreado é cultivado na Serra, protegido dos raios solares, e contribui para a preservação ambiental na região de Baturité. O município, inclusive, se beneficia desse modelo de plantação desde o século XIX.

O produto chegou a ser considerado um dos melhores do mundo. Somente nos últimos anos, porém, a produção começou a ser retomada por meio de contato do Sebrae, e a criação da rota turística do café, da qual o Centro de Referência faz parte.

Essa trilha também abrange outros locais de destaque para a produção e o consumo do café sombreado, como o Museu Ferroviário de Baturité, onde a produção agrícola tinha seu destino garantido, principalmente à Fortaleza, e o Mosteiro dos Jesuítas, onde, nos jardins, esse café é plantado até hoje.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo