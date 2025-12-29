Veja desvios, bloqueios de ruas e horários de shows do Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema
Público esperado é de 1,5 milhão de pessoas para a virada do ano.
Nos dias 30 e 31 de dezembro, o Aterro da Praia de Iracema será palco de dois dias intensos de programação do Réveillon 2026. O polo mais tradicional da cidade deve receber 1,5 milhão de pessoas para a virada, conforme estimativa da Prefeitura de Fortaleza.
Ao todo, 16 atrações devem passar pelo palco principal:
Dia 30 de dezembro (terça-feira)
- 17h30 - Paulo José
- 18h25 - Waldonys
- 19h20 - Belinho Silva + Gabi Nunes
- 20h25 - Bruno e Marrone
- 22h05 - Luan Santana
- 23h45 - Xand Avião
- 1h25 - Seu Desejo
- 3h05 - Natanzinho Lima
Dia 31 de dezembro (quarta-feira)
- 17h – Marcos Lessa
- 17h55 – Nayra Costa
- 18h50 – Transacionais
- 19h55 – Paralamas do Sucesso
- 21h30 – Claudia Leitte
- 23h10 – Seu Jorge (o cantor comandará a virada)
- 1h – Matuê
- 2h35 – Wesley Safadão
- 4h30 – Taty Girl
Ruas bloqueadas para a festa
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) terá efetivo de 270 agentes de controle de tráfego e bloqueio viário. O acesso de moradores a áreas bloqueadas será garantido mediante o uso de comprovante de residência.
O esquema especial começa às 20h do dia 29 de dezembro (segunda-feira), para a montagem do comércio ambulante. Haverá interdições e impedimento de estacionamento nas Ruas:
- Monsenhor Bruno
- Camocim
- Carlos Vasconcelos
- Francisco Virgílio Vasconcelos
- Barão de Aracati
Já nos dias 30 e 31, os bloqueios ocorrerão nas vias:
- Av. Abolição (entre a Rua Nunes Valente e Av. Barão de Studart), a partir das 17h.
- Rua João Cordeiro X Avenida Historiador Raimundo Girão, a partir das 13h.
- Rua Camocim, a partir das 13h.
- Rua Carlos Vasconcelos, a partir das 13h.
- Rua Francisco Virgílio Vasconcelos, a partir das 13h.
- Rua Barão de Aracati, a partir das 13h.
Nos dias 30 e 31, as intervenções também são válidas para a Avenida Rui Barbosa, a partir de 5h da manhã.
Além disso, nesses dois dias, a principal interdição ocorrerá na Avenida Historiador Raimundo Girão, entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Ildefonso Albano. A medida é válida a partir do meio-dia.
O trecho da Rua João Cordeiro entre a Avenida Beira Mar e a Historiador Raimundo Girão será exclusivo para veículos oficiais.
Opções de desvio para motoristas
Como opções de desvio às mudanças de tráfego no local, a AMC sugere:
- Sentido Centro/Mucuripe: para os condutores que trafegam pela Avenida Historiador Raimundo Girão, a orientação é dobrar à direita na Rua Ildefonso Albano e, em seguida, à esquerda na Avenida Monsenhor Tabosa;
- Sentido Mucuripe/Centro: recomenda-se dobrar à esquerda na Rua Nunes Valente e à direita na Rua Deputado Moreira da Rocha, ou utilizar a Rua Tenente Benévolo.
Desembarque de ônibus
As áreas destinadas ao desembarque de passageiros dos terminais de ônibus, a partir das 17h, são:
- Terminal Antônio Bezerra: Av. Santos Dumont, entre as ruas Nogueira Acioli e Ildefonso Albano;
- Terminal Lagoa/Parangaba: Av. Santos Dumont, entre a Rua Ildefonso Albano e a Av. Rui Barbosa
- Terminal Siqueira: Av. Santos Dumont, entre a Av. Rui Barbosa e a Rua José Vilar;
- Terminal Messejana/Papicu: Av. Dom Luís.
A Avenida Rui Barbosa terá um corredor exclusivo para pedestres que desembarcarem do transporte público, protegido por gradis, entre a Historiador Raimundo Girão e a Rua Tenente Benévolo.
A tarifa social de ônibus será aplicada nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os valores são de R$3,90 (inteira) ou R$1,50 (meia estudantil).
Segurança
A Guarda Municipal de Fortaleza montou um esquema especial para garantir a presença de agentes de segurança nos períodos diurno e noturno. No dia 30, serão 179 agentes e 11 guarda-vidas envolvidos. Já no dia 31, serão 267 agentes e 11 guarda-vidas.
Diante do grande público, profissionais de saúde estarão divididos em diferentes serviços:
- 3 Postos Médicos Avançados (PMA)
- 3 Unidades de Suporte Avançado (USA)
- 3 Unidades de Suporte Básico (USB)
Em caso de necessidade de remoção do paciente, unidades hospitalares abaixo estarão preparadas para realizar os atendimentos:
- IJF - traumas graves e grandes queimados;
- Frotinha Antônio Bezerra - casos traumatológicos e cirúrgicos;
- Frotinha Parangaba - casos traumatológicos e cirúrgicos;
- Gonzaguinha Barra - emergência obstétrica;
- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs): Cristo Redentor e Praia do Futuro - casos clínicos.
Área especial de acessibilidade
No Aterro, também será disponibilizada uma área exclusiva com capacidade para até 100 pessoas com deficiência. O espaço contará com banheiros adaptados, serviço de audiodescrição e telões com tradução simultânea em Libras.
Já na área social, a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) mobilizará 74 colaboradores e conselheiros tutelares, a fim de garantir a proteção integral de crianças e adolescentes e prevenir situações de risco durante o evento.
A limpeza da praia após as festas começa às 5h do dia 31 de dezembro, e às 6h do dia 1º de janeiro de 2026.