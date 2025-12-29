Veja desvios, bloqueios de ruas e horários de shows do Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema

Nos dias 30 e 31 de dezembro, o Aterro da Praia de Iracema será palco de dois dias intensos de programação do Réveillon 2026. O polo mais tradicional da cidade deve receber 1,5 milhão de pessoas para a virada, conforme estimativa da Prefeitura de Fortaleza.

Ao todo, 16 atrações devem passar pelo palco principal:

Dia 30 de dezembro (terça-feira)

17h30 - Paulo José

18h25 - Waldonys

19h20 - Belinho Silva + Gabi Nunes

20h25 - Bruno e Marrone

22h05 - Luan Santana

23h45 - Xand Avião

1h25 - Seu Desejo

3h05 - Natanzinho Lima

Dia 31 de dezembro (quarta-feira)

17h – Marcos Lessa

17h55 – Nayra Costa

18h50 – Transacionais

19h55 – Paralamas do Sucesso

21h30 – Claudia Leitte

23h10 – Seu Jorge (o cantor comandará a virada)

1h – Matuê

2h35 – Wesley Safadão

4h30 – Taty Girl

Ruas bloqueadas para a festa

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) terá efetivo de 270 agentes de controle de tráfego e bloqueio viário. O acesso de moradores a áreas bloqueadas será garantido mediante o uso de comprovante de residência.

O esquema especial começa às 20h do dia 29 de dezembro (segunda-feira), para a montagem do comércio ambulante. Haverá interdições e impedimento de estacionamento nas Ruas:

Monsenhor Bruno

Camocim

Carlos Vasconcelos

Francisco Virgílio Vasconcelos

Barão de Aracati

Legenda: Ruas que serão interditadas para o comércio ambulante no Réveillon de Fortaleza. Foto: Reprodução/PMF.

Já nos dias 30 e 31, os bloqueios ocorrerão nas vias:

Av. Abolição (entre a Rua Nunes Valente e Av. Barão de Studart), a partir das 17h.

Rua João Cordeiro X Avenida Historiador Raimundo Girão, a partir das 13h.

Rua Camocim, a partir das 13h.

Rua Carlos Vasconcelos, a partir das 13h.

Rua Francisco Virgílio Vasconcelos, a partir das 13h.

Rua Barão de Aracati, a partir das 13h.

Nos dias 30 e 31, as intervenções também são válidas para a Avenida Rui Barbosa, a partir de 5h da manhã.

Além disso, nesses dois dias, a principal interdição ocorrerá na Avenida Historiador Raimundo Girão, entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Ildefonso Albano. A medida é válida a partir do meio-dia.

O trecho da Rua João Cordeiro entre a Avenida Beira Mar e a Historiador Raimundo Girão será exclusivo para veículos oficiais.

Opções de desvio para motoristas

Como opções de desvio às mudanças de tráfego no local, a AMC sugere:

Sentido Centro/Mucuripe: para os condutores que trafegam pela Avenida Historiador Raimundo Girão, a orientação é dobrar à direita na Rua Ildefonso Albano e, em seguida, à esquerda na Avenida Monsenhor Tabosa;

Sentido Mucuripe/Centro: recomenda-se dobrar à esquerda na Rua Nunes Valente e à direita na Rua Deputado Moreira da Rocha, ou utilizar a Rua Tenente Benévolo.

Desembarque de ônibus

As áreas destinadas ao desembarque de passageiros dos terminais de ônibus, a partir das 17h, são:

Terminal Antônio Bezerra: Av. Santos Dumont, entre as ruas Nogueira Acioli e Ildefonso Albano;

Terminal Lagoa/Parangaba: Av. Santos Dumont, entre a Rua Ildefonso Albano e a Av. Rui Barbosa

Terminal Siqueira: Av. Santos Dumont, entre a Av. Rui Barbosa e a Rua José Vilar;

Terminal Messejana/Papicu: Av. Dom Luís.

A Avenida Rui Barbosa terá um corredor exclusivo para pedestres que desembarcarem do transporte público, protegido por gradis, entre a Historiador Raimundo Girão e a Rua Tenente Benévolo.

Legenda: Pedestres que desembarcarem do transporte público terão corredor exclusivo até o Aterro. Foto: Reprodução/PMF.

A tarifa social de ônibus será aplicada nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os valores são de R$3,90 (inteira) ou R$1,50 (meia estudantil).

Segurança

A Guarda Municipal de Fortaleza montou um esquema especial para garantir a presença de agentes de segurança nos períodos diurno e noturno. No dia 30, serão 179 agentes e 11 guarda-vidas envolvidos. Já no dia 31, serão 267 agentes e 11 guarda-vidas.

Diante do grande público, profissionais de saúde estarão divididos em diferentes serviços:

3 Postos Médicos Avançados (PMA)

3 Unidades de Suporte Avançado (USA)

3 Unidades de Suporte Básico (USB)

Em caso de necessidade de remoção do paciente, unidades hospitalares abaixo estarão preparadas para realizar os atendimentos:

IJF - traumas graves e grandes queimados;

Frotinha Antônio Bezerra - casos traumatológicos e cirúrgicos;

Frotinha Parangaba - casos traumatológicos e cirúrgicos;

Gonzaguinha Barra - emergência obstétrica;

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs): Cristo Redentor e Praia do Futuro - casos clínicos.

Área especial de acessibilidade

No Aterro, também será disponibilizada uma área exclusiva com capacidade para até 100 pessoas com deficiência. O espaço contará com banheiros adaptados, serviço de audiodescrição e telões com tradução simultânea em Libras.

Já na área social, a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) mobilizará 74 colaboradores e conselheiros tutelares, a fim de garantir a proteção integral de crianças e adolescentes e prevenir situações de risco durante o evento.

A limpeza da praia após as festas começa às 5h do dia 31 de dezembro, e às 6h do dia 1º de janeiro de 2026.