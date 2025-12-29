Senhora cearense viraliza dizendo que maior conquista de 2025 foi não ter 'endoidado'; veja vídeo

Você já parou para pensar quais foram as suas conquistas deste ano de 2025? A moradora do distrito de Deserto, em Itapipoca (CE), Valnei Barros, pensou e concluiu: "não ter ficado doida" foi a maior vitória. Com um vídeo reflexivo revelando essa "conquista", ela arrancou risadas e alcançou mais de 40 milhões de visualizações em apenas uma rede social.

O filho, Arialdo Soares, é quem captura a essência única da mãe. Gravando juntos desde novembro, os vídeos de Tia Val repercutem nas redes sociais e são muito bem acolhidos pelo público. O reconhecimento é perceptível: mãe solo de quatro filhos, ela vê o carinho dos seguidores e transborda alegria. "O coração chega a gelar", como ela mesma conta.

Este é um sentimento que talvez tenha demorado a chegar, já que ela precisou sustentar os filhos sem a ajuda dos genitores. "Quase formada em economia", como tantas outras mães ao redor do país, Valnei contou com a ajuda dos pais e de auxílios do governo para manter as crianças.

Desejo de melhorar a vida

Arialdo mora atualmente na sede de Itapipoca, mas sempre volta ao distrito para gravar com a mãe. Ele já produz conteúdo para a internet há dez anos. Já sua companheira de trabalho chegou há pouco tempo ao ramo, mas o leva muito a sério: sente falta quando não grava e chega a ficar chateada.

As ideias das frases icônicas surgem de ambos, além de sugestões dos seguidores. Os vídeos, que incluem paródias, comédia e reações, ajudaram a unir ainda mais a família.

O grande objetivo dessa parceria, além da diversão, é melhorar a vida da mãe.

"Minha meta é ajudar minha mãe financeiramente e quem sabe reformar nossa casinha no interior", contou o filho orgulhoso do que tem feito. Arialdo Soares Influenciador digital

