Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja plano operacional, bloqueios de ruas e programação de shows do Réveillon 2026 no Conjunto Ceará

Cerca de 40 mil pessoas são esperadas na véspera da virada.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Foto de festa pública no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Centenas de pessoas estão próximas a um palco com luzes e uma cantora se apresentando. Em primeiro plano, há uma área com grades para pessoas com deficiência em cadeiras de rodas assistirem à apresentação.
Legenda: Assim como no Pré-Carnaval, Conjunto Ceará foi escolhido como polo descentralizado da festa.
Foto: Kiko Silva/Prefeitura de Fortaleza.

Com a descentralização do Réveillon 2026 promovido pela Prefeitura de Fortaleza, o bairro Conjunto Ceará será um dos polos de atrações para os moradores e visitantes. Ao todo, a gestão municipal estima a participação de 40 mil pessoas no Polo de Lazer do Conjunto Ceará, ocupando uma área total de 10 mil m².

A programação ocorre exclusivamente na terça-feira, dia 30 de dezembro. Veja as bandas e artistas confirmados:

  • 22h40 - Natanzinho Lima
  • 20h55 - Seu Desejo
  • 19h40 - Luís Marcelo e Gabriel
  • 18h35 - Marcinho
  • 17h30 - Dipas + Di Ferreira

Veja também

teaser image
Ceará

Veja shows e plano operacional para Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema

teaser image
Ceará

Réveillon 2026 em Messejana: veja atrações, plano operacional e desvios no trânsito

Bloqueios em ruas

Para esse polo, haverá proibição temporária de estacionamento na Avenida Ministro Albuquerque Lima, no trecho compreendido entre a Avenida A e a Avenida Alanis Maria, com bloqueio nos dois lados da via.

A partir das 15h, as coibições também ocorrerão nos cruzamentos:

  • Av. Ministro Albuquerque Lima x Av. A (bloqueio nos dois sentidos);
  • Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 602;
  • Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 236;
  • Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 234;
  • Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua sem nome, ao lado da igreja;
  • Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua Alanis Maria (nos dois sentidos);
  • Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 151 (ambas as saídas);
  • Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 129;
  • Av. Ministro Albuquerque Lima x Avenida L (entrada do terminal).

O transporte público também sofrerá alterações na área. Serão realizados desvios em oito linhas que trafegam pela Avenida Ministro Albuquerque Lima, no trecho em frente ao Polo de Lazer, entre a Avenida A e a Avenida Alanis Maria.

Os desvios provisórios das linhas serão realizados em trechos da Av. Ministro Albuquerque.

Segurança dos participantes

No local, haverá a presença de 43 guardas municipais, no período noturno.

A área da saúde dará suporte a possíveis ocorrências com:

  • 1 Posto Médico Avançado (PMA)
  • 1 Unidade de Suporte Intermediário (USI)
  • 1 Unidade de Suporte Básico (USB)

Em caso de necessidade de remoção do paciente, as seguintes unidades hospitalares estarão preparadas para realizar os atendimentos:

  • IJF - traumas graves e grandes queimados;
  • Frotinha Antônio Bezerra - casos traumatológicos e cirúrgicos;
  • Frotinha Parangaba - casos traumatológicos e cirúrgicos;
  • Gonzaguinha Barra - emergência obstétrica;
  • Unidades de Pronto Atendimento (UPAs): Conjunto Ceará e Bom Jardim - casos clínicos.

A limpeza do Polo de Lazer começa à 0h do dia 31 de dezembro.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Pessoa joga água de uma garrafa no rosto para se refrescar do calor intenso, com respingos e luz solar ao fundo.
Ceará

102 cidades do Ceará têm aviso de perigo do Inmet por baixa umidade; veja locais

Fenômeno eleva risco de incêndios e aumenta a incidência de doenças.

Carol Melo
Há 8 minutos
Vasta multidão reunida em um show noturno ao ar livre no aterro da praia de Iracema, com um palco iluminado por intensas luzes azuis e estruturas metálicas visíveis ao fundo, ladeado por edifícios urbanos.
Ceará

Veja desvios, bloqueios de ruas e horários de shows do Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema

Público esperado é de 1,5 milhão de pessoas para a virada do ano.

Nicolas Paulino
Há 14 minutos
Foto dentro de carro de homem de camisa xadrez vermelha e azul com mãos no volante.
Ceará

Réveillon 2026 de Fortaleza terá bolsão para quem for de carro por aplicativo; veja local

Medida de controle também é válida para táxis.

Nicolas Paulino
Há 16 minutos
Foto de festa pública no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Centenas de pessoas estão próximas a um palco com luzes e uma cantora se apresentando. Em primeiro plano, há uma área com grades para pessoas com deficiência em cadeiras de rodas assistirem à apresentação.
Ceará

Veja plano operacional, bloqueios de ruas e programação de shows do Réveillon 2026 no Conjunto Ceará

Cerca de 40 mil pessoas são esperadas na véspera da virada.

Nicolas Paulino
Há 18 minutos
Foto da Estátua de Iracema dentro da Lagoa de Messejana, ao entardecer, com céu claro alaranjado e poucas nuvens. Ao fundo, há árvores.
Ceará

Réveillon 2026 em Messejana: veja atrações, plano operacional e desvios no trânsito

Polo da Lagoa do bairro deve reunir cerca de 80 mil pessoas.

Nicolas Paulino
Há 20 minutos
Close-up de mãos de pessoas vestindo camisetas amarelas sentadas ao redor de uma mesa de atividades. Uma mão alcança um lápis de cor em um suporte laranja vibrante, enquanto outras mãos organizam papéis com desenhos para colorir.
Ceará

Ceará tem taxa de internação de jovens por transtornos mentais acima da média nacional

Mais da metade das hospitalizações são por uso de drogas ou transtornos de humor, aponta estudo

Clarice Nascimento
29 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um bombeiro saindo da frente da Sucata Chico Alves que foi incendiada, em Fortaleza.
Ceará

Corpo de Bombeiros encerra operação de combate a incêndio na Sucata Chico Alves

O trabalho dos bombeiros militares no local durou mais de três dias.

Messias Borges
28 de Dezembro de 2025
Obra do monumento da menina Benigna. Fotos da obra e da finalização do rosto da imagem.
Ceará

Estátua da Beata Menina Benigna é concluída em Santana do Cariri

Previsão é que monumento seja inaugurado em janeiro de 2026, segundo informou a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP).

Redação
28 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma mulher, vestida de blusa azul, aparentemente com calor, segurando uma garrafa de água, em um dia bastante ensolarado.
Ceará

88 cidades do Ceará têm aviso de perigo por baixa umidade; confira quais

O Inmet orienta que os moradores desses municípios bebam bastante líquido.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Ônibus urbano azul e branco em movimento numa avenida movimentada, com carros, edifícios e árvores ao fundo sob sol forte.
Ceará

Frota de ônibus de Fortaleza será ampliada em 2026, diz prefeito

Número de linhas circulando também aumentará, de acordo com Evandro Leitão.

Theyse Viana
28 de Dezembro de 2025
Família que sobreviveu a acidente no CE se reencontra no hospital às vésperas do Natal
Ceará

Família que sobreviveu a acidente no CE se reencontra no hospital às vésperas do Natal

O reencontro aconteceu na enfermaria de um hospital em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra silhueta de uma pessoa com chapéu sob um céu com nuvens e sol ao fundo, transmitindo uma atmosfera de calor e baixa umidade relativa do ar.
Ceará

98 cidades do Ceará têm alerta de perigo por baixa umidade

Veja locais que podem ser afetados e saiba como cuidar da saúde.

Carol Melo
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra corpo de bombeiros em ação durante incêndio na sucata do chico alves em Fortaleza.
Ceará

Novo foco de incêndio mobiliza bombeiros na sucata do Chico Alves

Corporação segue monitorando local devido à complexidade do cenário.

Carol Melo
27 de Dezembro de 2025
Estudantes do Interior do Ceará emocionam familiares durante 'Aula da Saudade'
Ceará

Estudantes do Interior do Ceará emocionam familiares durante 'Aula da Saudade'

Alunos choraram (e causaram choros) durante declaração de sentimentos muitas vezes reprimidos ou esquecidos no dia a dia.

Gabriel Bezerra*
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra viatura do corpo de bombeiros estacionada em frente à sucata do Chico Alves, em Fortaleza. Prédio da loja apresenta marcas de fumaça e fogo devido ao incêndio registrado no local.
Ceará

Sucata do Chico Alves já havia pegado fogo há 35 anos

Incêndio desta semana não foi o primeiro a consumir loja de Fortaleza.

Carol Melo
27 de Dezembro de 2025
Fachada do Centro de Referência do Café de Sombra, um espaço dedicado ao cultivo sustentável de café sob sombra, com ambientes rústicos e decorativos relacionados ao café, sob céu azul com nuvens.
Ceará

Centro do café de sombra fecha para reforma em Baturité, mas Prefeitura promete novo hub em 2026

Espaço é conhecido como um local de turismo e distribuição do café sombreado, o mais popular da região.

Paulo Roberto Maciel* e Nícolas Paulino
27 de Dezembro de 2025
Quem é o dono da sucata Chico Alves? Paraibano foi taxista e dono de bodega
Ceará

Quem é o dono da sucata Chico Alves? Paraibano foi taxista e dono de bodega

Até pneu de avião era vendido por empresário.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Defesa Civil interdita oito casas no entorno da Sucata Chico Alves
Ceará

Defesa Civil interdita oito casas no entorno da Sucata Chico Alves

Agentes verificam risco de colapso de algumas estruturas.

Redação
26 de Dezembro de 2025
37 horas após incêndio, ainda há foco de fumaça em sucata do Chico Alves
Ceará

37 horas após incêndio, ainda há foco de fumaça em sucata do Chico Alves

Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h30 da última quarta-feira (24).

Redação
26 de Dezembro de 2025
Homem de blusa azul e shorts em uma bicicleta, pedalando da esquerda para a direita e olhando para um muro atrás, com sucata queimada.
Ceará

'Sem água, sem energia e sem teto': Incêndio na sucata do Chico Alves traz prejuízos a moradores

A ocorrência se deu no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na noite da véspera de Natal (24).

Milenna Murta* e Ingrid Campos
26 de Dezembro de 2025