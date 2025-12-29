Veja plano operacional, bloqueios de ruas e programação de shows do Réveillon 2026 no Conjunto Ceará

Com a descentralização do Réveillon 2026 promovido pela Prefeitura de Fortaleza, o bairro Conjunto Ceará será um dos polos de atrações para os moradores e visitantes. Ao todo, a gestão municipal estima a participação de 40 mil pessoas no Polo de Lazer do Conjunto Ceará, ocupando uma área total de 10 mil m².

A programação ocorre exclusivamente na terça-feira, dia 30 de dezembro. Veja as bandas e artistas confirmados:

22h40 - Natanzinho Lima

20h55 - Seu Desejo

19h40 - Luís Marcelo e Gabriel

18h35 - Marcinho

17h30 - Dipas + Di Ferreira

Bloqueios em ruas

Para esse polo, haverá proibição temporária de estacionamento na Avenida Ministro Albuquerque Lima, no trecho compreendido entre a Avenida A e a Avenida Alanis Maria, com bloqueio nos dois lados da via.

A partir das 15h, as coibições também ocorrerão nos cruzamentos:

Av. Ministro Albuquerque Lima x Av. A (bloqueio nos dois sentidos);

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 602;

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 236;

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 234;

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua sem nome, ao lado da igreja;

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua Alanis Maria (nos dois sentidos);

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 151 (ambas as saídas);

Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua 129;

Av. Ministro Albuquerque Lima x Avenida L (entrada do terminal).

O transporte público também sofrerá alterações na área. Serão realizados desvios em oito linhas que trafegam pela Avenida Ministro Albuquerque Lima, no trecho em frente ao Polo de Lazer, entre a Avenida A e a Avenida Alanis Maria.

Os desvios provisórios das linhas serão realizados em trechos da Av. Ministro Albuquerque.

Segurança dos participantes

No local, haverá a presença de 43 guardas municipais, no período noturno.

A área da saúde dará suporte a possíveis ocorrências com:

1 Posto Médico Avançado (PMA)

1 Unidade de Suporte Intermediário (USI)

1 Unidade de Suporte Básico (USB)

Em caso de necessidade de remoção do paciente, as seguintes unidades hospitalares estarão preparadas para realizar os atendimentos:

IJF - traumas graves e grandes queimados;

Frotinha Antônio Bezerra - casos traumatológicos e cirúrgicos;

Frotinha Parangaba - casos traumatológicos e cirúrgicos;

Gonzaguinha Barra - emergência obstétrica;

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs): Conjunto Ceará e Bom Jardim - casos clínicos.

A limpeza do Polo de Lazer começa à 0h do dia 31 de dezembro.