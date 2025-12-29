Com calor de até 39 °C, veja previsão do tempo para Ano Novo no Ceará

A previsão do tempo no Ceará indica que os últimos dias de 2025 devem ser acompanhados de baixa umidade e temperaturas elevadas, podendo alcançar os 39 °C em algumas localidades.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre esta segunda (29) e quarta-feira (31), véspera de Ano Novo, as condições atmosféricas seguem estáveis, favorecendo o calor e a queda da umidade, principalmente nas regiões do Centro-Sul do Estado.

Chove durante Réveillon no Ceará?

Apesar da previsão indicar a predominância das altas temperaturas, há possibilidade de chuvas fracas, isoladas e de curta duração, principalmente durante a madrugada e o início da manhã na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

Já no período da tarde e da noite, as precipitações pontuais podem atingir a Ibiapaba, o Litoral Norte, o Cariri e áreas do Sertão Central e dos Inhamuns.

O meteorologista da Funceme, Vinicius Oliveira, destaca que os dados indicam que o volume será reduzido e não deve interferir nas celebrações de Ano Novo. "Até o momento, não temos previsão de chuvas mais intensas, mas sempre é importante acompanhar as atualizações das previsões", frisa.

Temperaturas de até 39 °C e baixa umidade

As temperaturas máximas devem variar entre 35 °C e 39 °C em áreas do Litoral Norte, Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Já nas demais localidades, incluindo Fortaleza e Região Metropolitana, os termômetros devem se manter entre 30 °C e 35 °C.

Nos últimos dias, diversos municípios do Ceará foram listados nos avisos de perigo potencial para baixa umidade, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e o cenário deve seguir durante o Réveillon cearense, segundo a Funceme.

Os níveis devem cair principalmente nas regiões Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, onde os valores mínimos devem ser de 25% a 35%. Na Ibiapaba, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Litoral do Pecém, a umidade varia entre 35% e 55%.

O fenômeno eleva risco de incêndios e aumentar a incidência de doenças, e inspira cuidados com a saúde, entre eles: