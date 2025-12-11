CNH digital substitui a de papel? Versão física é paga? Entenda mudanças

O novo modelo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que dispensa a obrigatoriedade das autoescolas e moderniza o processo, já está em vigor.

Entre as principais mudanças, está a gratuidade para emitir a CNH na versão digital do documento. Assim, não será mais obrigatório emitir a carteira física.

As provas teórica e prática seguem sendo cobradas, assim como a emissão da CNH física.

Esses valores variam conforme o estado. No Ceará, por exemplo, para emitir a versão física do documento, é preciso desembolsar R$ 48,24.

A medida provisória, no entanto, prevê redução de 40% no valor dos exames médico e psicológico, limitados a R$ 180.

"As pessoas não mexem mais com papel, até o dinheiro é o Pix. Quem quiser ter apenas a carteira digital de trânsito, vai ter apenas a digital. Quem quiser vai adquirir a carteira física. E quem não quiser vai receber a carteira digital gratuitamente depois do momento em que passar na prova prática do Detran”, informou o ministro dos transportes, Renan Filho.

Veja também Automóvel Veja como solicitar a primeira habilitação pelo app CNH do Brasil Automóvel CNH sem autoescola: veja respostas para as principais dúvidas

Detran-CE

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) comunicou que "necessita de uma adequação em seus sistemas digitais para a devida e segura aplicação" das novas regras.

O órgão informou que "segue alinhando as diretrizes da resolução e trabalhando com o objetivo de se adequar, o mais breve possível, às medidas impostas" para garantir a devida prestação do serviço ao cidadão que pretende obter a CNH.

Entenda novas regras da CNH

Mudança Como era antes Como fica agora Possível impacto ao condutor Abertura do processo Feita presencialmente no Detran ou via autoescola. Pode ser aberta online pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo app CNH do Brasil. Processo mais simples e rápido. Aulas teóricas Pagas e, na maioria, presenciais. Disponíveis gratuitamente online pelo Ministério dos Transportes e app CNH do Brasil; presencial opcional em autoescolas. Economia e flexibilidade de estudo. Aulas práticas Mínimo de 20 horas obrigatórias e realizada em autoescola. Redução para no mínimo 2 horas; permitidos instrutores autônomos e uso do próprio veículo. Redução de custos e mais autonomia. Simulados Geralmente oferecidos por autoescolas. Disponíveis gratuitamente no app CNH Brasil e no site do Ministério dos Transportes, com questões reais da prova. Mais acesso à preparação. Provas obrigatórias Exames teórico e prático obrigatórios; conteúdo variava por estado. Provas continuam obrigatórias; teoria passa a ser padronizada nacionalmente. Avaliação padronizada. Outras etapas obrigatórias Exame médico e biometria já eram obrigatórios. Mantidas sem alterações

Requisitos permanecem iguais. Exames médicos e psicológicos Em média custavam entre R$ 250 a R$ 500, dependendo do Estado. Com redução de 40% do valor, passam a custar até R$ 180. Redução dos custos. Reteste Reprovação exigia novo pagamento. Segundo teste gratuito. Redução de custos. Valor da CNH Cerca de até R$ 5 mil. Redução de cerca de 80% do valor. CNH mais acessível. Renovação Paga e presencial, conforme prazo da categoria e idade. Automática e gratuita para condutores sem infrações no ano anterior ao vencimento. Benefício para bons condutores, menos burocracia e redução de custos.

Resumo

Simplificação do processo de abertura, sem obrigatoriedade de autoescola;

Aulas teóricas gratuitas;

Simulados gratuitos;

Redução das aulas práticas;

Provas seguem obrigatórias;

Exames médicos até 40% mais baratos;

Reteste grátis;

Redução do valor da CNH;

Renovação automática e gratuita para bons condutores.

Quem pode ser um condutor?

Possuir CPF;

Ter 18 anos completos;

Saber ler e escrever;

Possuir documento de identificação.

O que acontece com as autoescolas?

Segundo o Ministério dos Transportes, as instituições privadas de ensino seguem sendo importantes e oferecendo cursos teóricos e práticos presenciais, com acompanhamento personalizado. O que muda, na verdade, é que o candidato passa a ter mais liberdade de escolha.