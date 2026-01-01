Parte das apostas feitas no aplicativo da Caixa não foi processada e será devolvida, diz jornalista

Segundo o jornalista Guga Noblat, parte das apostas feita pelo aplicativo Loterias Caixa não foi efetivada, e o dinheiro investido será devolvido aos apostadores.

A informação foi publicada no perfil oficial do jornalista na rede social X, antigo Twitter, na noite desta quarta-feira (31).

Legenda: Jornalista publicou a informação logo após o sorteio ser adiado. Foto: Reprodução X

Sorteio da Mega da Virada foi adiado

A premiação estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira (31), à 22h. No entanto, a Caixa informou que o sorteio da Mega da Virada será realizado nesta quinta-feira (1º), às 10h. O prêmio recorde foi confirmado em R$ 1,09 bilhão.

O sorteio de outras seis loterias também foi adiado para as 10h do dia 1º de janeiro de 2026. Além da Mega da Virada, estão marcados para o primeiro dia de 2026 os seguintes sorteios:

Quina - concurso nº 6916;

Lotofácil - concurso nº 3576;

+ Milionária - concurso nº 316;

Dupla Sena - concurso nº 2906;

Lotomania - concurso nº 2869;

Super Sete - concurso nº 792.

Desde a manhã desta quarta-feira (31), o aplicativo da Caixa Econômica Federal já apresentava fila de espera de 3 a 5 minutos para acessar a plataforma.