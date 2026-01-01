Parte das apostas feitas no aplicativo da Caixa não foi processada e será devolvida, diz jornalista
Guga Noblat publicou a informação nas redes sociais nesta quarta-feira (31).
Segundo o jornalista Guga Noblat, parte das apostas feita pelo aplicativo Loterias Caixa não foi efetivada, e o dinheiro investido será devolvido aos apostadores.
A informação foi publicada no perfil oficial do jornalista na rede social X, antigo Twitter, na noite desta quarta-feira (31).
Sorteio da Mega da Virada foi adiado
A premiação estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira (31), à 22h. No entanto, a Caixa informou que o sorteio da Mega da Virada será realizado nesta quinta-feira (1º), às 10h. O prêmio recorde foi confirmado em R$ 1,09 bilhão.
O sorteio de outras seis loterias também foi adiado para as 10h do dia 1º de janeiro de 2026. Além da Mega da Virada, estão marcados para o primeiro dia de 2026 os seguintes sorteios:
- Quina - concurso nº 6916;
- Lotofácil - concurso nº 3576;
- + Milionária - concurso nº 316;
- Dupla Sena - concurso nº 2906;
- Lotomania - concurso nº 2869;
- Super Sete - concurso nº 792.
Desde a manhã desta quarta-feira (31), o aplicativo da Caixa Econômica Federal já apresentava fila de espera de 3 a 5 minutos para acessar a plataforma.