Caixa adia sorteio da Mega da Virada; o valor sobe para R$ 1,09 bilhão

Após atraso de mais de uma hora, a Caixa informou que o sorteio da Mega da Virada será realizado nesta quinta-feira (1º), às 10h. O sorteio estava marcado para às 22h desta quarta-feira (31). O prêmio recorde foi onfirmado em R$ 1,09 bilhão

O sorteio de outras seis loterias também foi adiado para as 10h do dia 1º de janeiro de 2026. Além da Mega da Virada, estão marcados para o primeiro dia de 2026 os seguintes sorteios:

Quina - concurso nº 6916;

Lotofácil - concurso nº 3576;

+ Milionária - concurso nº 316;

Dupla Sena - concurso nº 2906;

Lotomania - concurso nº 2869;

Super Sete - concurso nº 792.

O prêmio recorde, confirmado em R$ 1,09 bilhão, provocou um movimento inédito nos canais de apostas, que registraram até 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas lotéricas, segundo a Caixa.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.