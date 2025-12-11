Entenda como funciona a validade da CNH digital e impressa
Novo modelo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação moderniza o processo.
As novas mudanças da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) garantem a modernização do processo para obter o documento. No entanto, para aqueles que se perguntam como vai funcionar a validade da CNH digital e física, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) explica que as datas de ambas seguem a mesma.
Assim, a versão digital possui o mesmo peso da versão impressa. Isso porque a validade da CNH Digital é definida pela data de vencimento da habilitação física.
As mudanças focaram na simplificação do processo de abertura, na retirada da obrigatoriedade da autoescola e na redução do valor da CNH. No entanto, as provas seguem sendo obrigatórias.
Veja também
Confira novas regras da CNH
|Mudança
|Como era antes
|Como fica agora
|Possível impacto ao condutor
|Abertura do processo
|Feita presencialmente no Detran ou via autoescola.
|Pode ser aberta online pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo app CNH do Brasil.
|Processo mais simples e rápido.
|Aulas teóricas
|Pagas e, na maioria, presenciais.
|Disponíveis gratuitamente online pelo Ministério dos Transportes e app CNH do Brasil; presencial opcional em autoescolas.
|Economia e flexibilidade de estudo.
|Aulas práticas
|Mínimo de 20 horas obrigatórias e realizada em autoescola.
|Redução para no mínimo 2 horas; permitidos instrutores autônomos e uso do próprio veículo.
|Redução de custos e mais autonomia.
|Simulados
|Geralmente oferecidos por autoescolas.
|Disponíveis gratuitamente no app CNH Brasil e no site do Ministério dos Transportes, com questões reais da prova.
|Mais acesso à preparação.
|Provas obrigatórias
|Exames teórico e prático obrigatórios; conteúdo variava por estado.
|Provas continuam obrigatórias; teoria passa a ser padronizada nacionalmente.
|Avaliação padronizada.
|Outras etapas obrigatórias
|Exame médico e biometria já eram obrigatórios.
|Mantidas sem alterações
|Requisitos permanecem iguais.
|Exames médicos e psicológicos
|Em média custavam entre R$ 250 a R$ 500, dependendo do Estado.
|Com redução de 40% do valor, passam a custar até R$ 180.
|Redução dos custos.
|Reteste
|Reprovação exigia novo pagamento.
|Segundo teste gratuito.
|Redução de custos.
|Valor da CNH
|Cerca de até R$ 5 mil.
|Redução de cerca de 80% do valor.
|CNH mais acessível.
|Renovação
|Paga e presencial, conforme prazo da categoria e idade.
|Automática e gratuita para condutores sem infrações no ano anterior ao vencimento.
|Benefício para bons condutores, menos burocracia e redução de custos.