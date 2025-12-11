Entenda como funciona a validade da CNH digital e impressa

As novas mudanças da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) garantem a modernização do processo para obter o documento. No entanto, para aqueles que se perguntam como vai funcionar a validade da CNH digital e física, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) explica que as datas de ambas seguem a mesma.

Assim, a versão digital possui o mesmo peso da versão impressa. Isso porque a validade da CNH Digital é definida pela data de vencimento da habilitação física.

As mudanças focaram na simplificação do processo de abertura, na retirada da obrigatoriedade da autoescola e na redução do valor da CNH. No entanto, as provas seguem sendo obrigatórias.

Veja também Automóvel Governo lança CNH sem autoescola; veja o que muda Automóvel Veja como solicitar a primeira habilitação pelo app CNH do Brasil

Confira novas regras da CNH