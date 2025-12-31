Diário do Nordeste
Marcelo Paz é notificado por SAF do Fortaleza com multa de R$1 milhão por quebra de contrato

O contrato do Paz com o Fortaleza era até o final de 2026

Escrito por
Fernanda Alves e Vladimir Marques producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:25)
Jogada
Legenda: Marcelo Paz, ex-CEO do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM
O ex-CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, recebeu uma notificação pelo Conselho Administrativo da SAF, na qual exige o pagamento da multa de R$ 1 milhão, valor registrado em contrato, referente ao caso de renúncia do cargo. A informação inicial é do jornalista Sérgio Ponte e confirmada pelo Diário do Nordeste.
 
O contrato do Paz com o Fortaleza era até o final de 2026. A carta de demissão foi entregue por ele ao clube na segunda-feira (29) e nesta terça-feira (30), ele foi notificado. Marcelo já foi anunciado pelo Corinthians e já está em São Paulo para iniciar às atividades no novo clube.
 
Paz precisaria passar pelo período de transição, acompanhando o início dos trabalhos do novo CEO, Pedro Martins, oficializado no último dia 28, e cumprindo o aviso prévio da demissão, também registrado em contrato. Esse fator é o que obriga o pagamento da multa, conforme apuração do Diário do Nordeste.
 
O Diário do Nordeste entrou em contato com Marcelo Paz. O CEO do Corinthians disse que “nesse momento, não quero falar sobre esse tema”.
 
Marcelo Paz deixou o cargo de CEO do Fortaleza no último sábado (27). Ele aceitou proposta do Corinthians e assumiu o comando do Departamento de Futebol do clube. O contrato dele com o Timão é até o final de 2026.
