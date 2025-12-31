Marcelo Paz é notificado por SAF do Fortaleza com multa de R$1 milhão por quebra de contrato

O ex-CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, recebeu uma notificação pelo Conselho Administrativo da SAF, na qual exige o pagamento da multa de R$ 1 milhão, valor registrado em contrato, referente ao caso de renúncia do cargo. A informação inicial é do jornalista Sérgio Ponte e confirmada pelo Diário do Nordeste.

contrato do Paz com o Fortaleza era até o final de 2026. A carta de demissão foi entregue por ele ao clube na segunda-feira (29) e nesta terça-feira (30), ele foi notificado. Marcelo já foi iniciar às atividades no novo clube. com o Fortaleza era até ofoi entregue por ele ao clube na segunda-feira (29) e nesta terça-feira (30), ele foi notificado.já foi anunciado pelo Corinthians e já está em São Paulo para

Paz precisaria passar pelo período de transição, acompanhando o início dos trabalhos do aviso prévio da demissão, também registrado em contrato. Esse fator é o que obriga o pagamento da multa, conforme apuração do Diário do Nordeste. precisaria passar peloacompanhando o início dos trabalhosdo novo CEO, Pedro Martins, oficializado no último dia 28, e cumprindo otambémEsse fator é o que obriga o, conforme apuraçãodo

O Diário do Nordeste entrou em contato com Marcelo Paz. O CEO do Corinthians disse que “nesse momento, não quero falar sobre esse tema”.