Fortaleza contrata Pedro Martins como novo CEO para substituir Marcelo Paz

O Fortaleza já tem um novo CEO. Um dia após a saída de Marcelo Paz, o Tricolor acertou neste domingo (28) a contratação de Pedro Martins para ocupar o cargo. As negociações foram tocadas por Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração da SAF.

Pedro Martins é formado em Administração de Empresas e possui MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool-ING. Seu último trabalho foi no Santos, atuando também como CEO. Ele ficou no clube paulista entre dezembro de 2024 até maio de 2025, quando pediu demissão após tentar implementar um projeto de modernização no clube, mas enfrentar resistência interna.

Antes de chegar ao Peixe, foi diretor de futebol do Botafogo, onde fez parte da montagem do elenco que se sagrou campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024.

O dirigente iniciou a carreira como gestor do departamento de informação no Athletico-PR, atuou também como diretor de futebol na Ferroviária e foi Vice-Presidente de Competições na Federação Paulista de Futebol (FPF).

Em clubes, além de Santos e Botafogo, soma experiências ainda por Cruzeiro (onde foi campeão da Série B em 2022), Vasco e Queens Park Rangers, da Inglaterra.

"Estou muito feliz e muito motivado em fazer parte desse projeto. Não só pela grandeza ou pela representatividade histórica do Fortaleza, mas também pelos desafios que a gente tem pela frente", disse o dirigente.

"Vamos trabalhar muito para colocar o Clube de volta na Série A, mas esse é um desafio que a gente vai conseguir através da união de todos. O suporte e o apoio da torcida será fundamental. Esperamos todos nos Castelão pra fazer com que esse objetivo seja atingido o mais rápido possível", finalizou.