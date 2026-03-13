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CBF apresenta segundo uniforme da Seleção Brasileira com marca de Michael Jordan

A expectativa é que a nova camisa seja utilizada pela Seleção Brasileira em jogos da Copa do Mundo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
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Legenda: A nova camisa reserva mantém a base nas cores tradicionais do Brasil, mas ganha elementos visuais inspirados na identidade da marca Jordan
Foto: Créditos: Divulgação/Jordan/Nike

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o novo segundo uniforme da Seleção Brasileira de Futebol em uma parceria com a Jordan Brand, marca ligada ao ícone do basquete Michael Jordan. O lançamento marca a primeira vez que o tradicional logotipo “Jumpman” aparece em uma camisa oficial de uma seleção nacional de futebol.

A nova camisa reserva mantém a base nas cores tradicionais do Brasil, mas ganha elementos visuais inspirados na identidade da marca Jordan. Entre os detalhes está a famosa estampa “Elephant Print”, criada originalmente para a linha de tênis Air Jordan, que foi adaptada ao design do uniforme.

Legenda: Entre os detalhes está a famosa estampa “Elephant Print”
Foto: Créditos: Divulgação/Jordan/Nike

O modelo também foi desenvolvido com tecnologia de ventilação e tecido leve, buscando oferecer maior conforto e desempenho para os atletas durante as partidas.

Além do uniforme de jogo, o projeto inclui uma linha completa de produtos, como roupas de treino e peças de lifestyle voltadas para os torcedores.

A expectativa é que a nova camisa seja utilizada pela Seleção Brasileira em compromissos da temporada internacional, como a Copa do Mundo. 

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