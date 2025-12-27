Corinthians anuncia a contratação de Marcelo Paz, ex-Fortaleza
Ex-CEO da SAF do Leão, Paz foi contratado para ser executivo de futebol
Marcelo Paz foi oficialmente anunciado pelo Corinthians na noite deste sábado (27). De acordo com publicação feita pelo time paulista, Paz assume como o novo executivo de futebol do Corinthians. Antes, ele ocupava o cargo de CEO da SAF do Fortaleza.
“O dirigente assume o cargo com o objetivo de fortalecer os processos internos, contribuindo com sua experiência em gestão esportiva, planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos, além de aprimorar a integração entre as categorias de base e o futebol profissional do Corinthians", disse o time no anúncio.
É uma alegria enorme assumir essa responsabilidade. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e tenho certeza que com a força do elenco, da Fiel torcida e da nossa comissão técnica entregaremos um trabalho de excelência.
LEIA O ANÚNCIO NA ÍNTEGRA
O Sport Club Corinthians Paulista anuncia a contratação de Marcelo Paz como novo executivo de futebol do Clube.
Marcelo Paz assume o cargo com o objetivo de fortalecer os processos internos, contribuindo com sua experiência em gestão esportiva, planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos, além de aprimorar a integração entre as categorias de base e o futebol profissional do Corinthians.
Osmar Stabile, presidente do Corinthians, destacou a importância da chegada do novo executivo.
“A contratação do Marcelo Paz representa um passo importante dentro do nosso projeto de reestruturação e fortalecimento do futebol do Corinthians. Trata-se de um profissional reconhecido, com visão moderna de gestão e capacidade comprovada de liderança”, disse.
Diretor de Futebol do Fortaleza de 2015 a 2017, Paz tornou-se presidente do clube cearense em 2017 e CEO do clube no ano de 2023.
“É uma alegria enorme assumir essa responsabilidade. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e tenho certeza que com a força do elenco, da Fiel torcida e da nossa comissão técnica entregaremos um trabalho de excelência”, disse o novo executivo do Corinthians.
O Sport Club Corinthians Paulista deseja sucesso a Marcelo Paz neste novo desafio e reafirma seu compromisso com uma gestão responsável e profissional.