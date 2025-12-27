Corinthians anuncia a contratação de Marcelo Paz, ex-Fortaleza

Marcelo Paz foi oficialmente anunciado pelo Corinthians na noite deste sábado (27). De acordo com publicação feita pelo time paulista, Paz assume como o novo executivo de futebol do Corinthians. Antes, ele ocupava o cargo de CEO da SAF do Fortaleza.

“O dirigente assume o cargo com o objetivo de fortalecer os processos internos, contribuindo com sua experiência em gestão esportiva, planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos, além de aprimorar a integração entre as categorias de base e o futebol profissional do Corinthians", disse o time no anúncio.

É uma alegria enorme assumir essa responsabilidade. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e tenho certeza que com a força do elenco, da Fiel torcida e da nossa comissão técnica entregaremos um trabalho de excelência. Marcelo Paz Executivo de futebol do Corinthians

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, destacou a importância da chegada do novo executivo.

“A contratação do Marcelo Paz representa um passo importante dentro do nosso projeto de reestruturação e fortalecimento do futebol do Corinthians. Trata-se de um profissional reconhecido, com visão moderna de gestão e capacidade comprovada de liderança”, disse.

Diretor de Futebol do Fortaleza de 2015 a 2017, Paz tornou-se presidente do clube cearense em 2017 e CEO do clube no ano de 2023.

O Sport Club Corinthians Paulista deseja sucesso a Marcelo Paz neste novo desafio e reafirma seu compromisso com uma gestão responsável e profissional.