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Com base nas IAs, Ceará e Fortaleza aparecem como candidatos ao retorno à Série A

A lista não cita times que ainda não atuaram na primeira divisão do futebol brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:37)
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Legenda: Com largada no próximo sábado, 21, a dupla cearense estreia na Série B buscando retornar à elite do futebol nacional
Foto: Arte Gemini

O Diário do Nordeste consultou as principais IAs para o detalhamento dos times favoritos ao acesso à Série A para a temporada de 2027. Tendo em vista os 20 clubes da segunda divisão da atual temporada, Gemini, ChatGPT, Grok, Copilot e Perplexity escolheram as suas preferências.

Os modelos de inteligência artificial listaram Ceará e Fortaleza na maioria das projeções. O Alvinegro foi o time mais lembrado e aparece em todas as simulações. Para o Copilot, o Vovô será o campeão da competição nacional.

Por outro lado, o Tricolor recebeu quatro, das cinco menções. Apenas o ChatGPT não destacou o time leonino entre os quatro melhores. Assim como o seu maior rival, o Fortaleza teve o maior destaque pelo Grok e Geminai, ambos levaram o seu nome para levantar a taça.

A listagem não inclui equipes estreantes na elite nacional. O seu complemento reúne clubes como o Sport, América Mineiro, Atlético-GO, Avaí, Goiás e Juventude.

Com largada no próximo sábado, 21, a dupla cearense estreia na Série B buscando retornar à elite do futebol nacional. No Castelão, às 16h, o primeiro passo do Vovô vai ser diante do São Bernardo. Na sequência, às 19h, em Ribeirão Preto, o Leão mede forças com o Botafogo-SP.

Vale lembrar que a pesquisa não tem caráter definidor e se trata de apenas uma simulação.

VEJA A LISTA COMPLETA E OPINE: 

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