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São Bernardo x Ceará na Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Vovô decide vaga na próxima fase em jogo único, fora de casa

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 07:08)
Jogada
Legenda: O Ceará entra em campo nesta terça-feira pela Copa do Brasil
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

São Bernardo e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (17) na Copa do Brasil, em partida válida pelo jogo único da quarta fase da competição. O jogo será às 19h30 (horário de Brasília), no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Vovô chega motivado após eliminar o Maranhão na fase anterior da competição. Antes, havia desbancado o Primavera. Desta vez, jogando fora de casa, o time do técnico Mozart quer mais uma vez ter resultado positivo para assim chegar à quinta fase da competição nacional.

Zanocelo comemorando gol marcado pelo Ceará
Legenda: Zanocelo marcou o gol do Ceará contra o Maranhão
Foto: Felipe Santos/CearaSC

O São Bernardo, que assim como o Ceará, entrou na segunda fase da Copa do Brasil, eliminou inicialmente o Atlético de Alagoinhas, da Bahia, e depois venceu o Joinville, fora de casa, carimbando vaga nesta quarta fase. Agora, quer fazer valer o mando de campo para tentar superar o Ceará.

ONDE ASSISTIR

  • Amazon Prime Video
  • ⁠Verdinha FM 92.5 e Canal do Jogada no YouTube, além de tempo real no Diário do Nordeste

PALPITES

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COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará embarcou com 20 jogadores para São Bernardo do Campo. A principal novidade foi o lateral-esquerdo Sánchez, que vive a expectativa de fazer sua estreia com a camisa do Vovô. Ele pode ganhar a vaga de Fernando, atual titular da posição, mas muito questionado pelos torcedores.

Legenda: A novidade no embarque foi a presença do lateral Sanchez
Foto: Lucas Catrib/SVM

Por outro lado, entre os desfalques estão Dieguinho e Pedro Henrique, ambos em tratamento no departamento médico, além do zagueiro Pedro Gilmar, que ficou de fora da lista de relacionados por opção do técnico Mozart.

Já no caso do São Bernardo, não há desfalques previstos para a partida, e o técnico Ricardo Catalá deve levar a campo o que tem de melhor para o confronto decisivo contra o Ceará.

Entre os velhos conhecidos da torcida alvinegra que hoje defendem o time paulista estão o zagueiro Pablo, revelado pelo Vovô, o meio-campista Foguinho, e o atacante Lucas Rian, que rescindiu contrato com o Ceará na última sexta-feira e agora pertence em definitivo ao São Bernardo.

Foto de Lucas Rian, jogador do São Bernardo, durante jogo contra o Santos no Paulistão 2025
Legenda: Lucas Rian, jogador do São Bernardo, durante jogo contra o Santos no Paulistão 2025
Foto: Rafael Assunção / Ag. Paulistão

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Romisson, Marcão Silva e João Paulo; Pedro Vitor, Pedrinho e Felipe Garcia. Técnico: Ricardo Catalá.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Sánchez; Lucas Lima, Zanocelo e Vina; Matheusinho, Matheus Araújo e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

SÃO BERNARDO X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 4ª fase da Copa do Brasil 2026
  • Local: 1º de maio, em São Bernardo do Campo (SP)
  • Data: 17/03/2026 (terça-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
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