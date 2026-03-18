Césio-137: quem é Leide, símbolo de acidente que inspirou série da Netflix

Prestes a completar 40 anos, o acidente com césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987, voltou à atenção do público com a estreia da minissérie “Emergência Radioativa”, da Netflix. Um dos símbolos da tragédia foi a menina Leide das Neves, de 6 anos, uma das quatro vítimas da contaminação com material radioativo.

O começo do acidente aconteceu em 13 de setembro de 1987. Na data, uma máquina de radioterapia que continha césio foi aberta em um ferro-velho, espalhando o material pela cidade.

Uma peça com o componente chegou até Devair Ferreira, tio de Leide, que recebeu a visita do irmão Ivo Alves Ferreira, o pai da menina. O homem levou fragmentos do material para a própria casa no dia 24 de setembro. Foi assim que a menina teve contato com o césio-137 e foi contaminada.

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Consta que, no total, 249 pessoas sofreram contaminação pelo material radioativo. Conforme números da Comissão Nacional de Energia Nuclear, 49 delas precisaram ir ao hospital e 20 tiveram cuidados médicos intensivos para descontaminação.

Leide foi uma das pessoas que precisou de cuidados maiores. A menina morreu no dia 23 de outubro de 1987, mesmo dia em que a tia, Maria Gabriela Ferreira — esposa de Devair — também faleceu.

Os outros dois mortos reconhecidos pelos dados oficiais foram os jovens Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e Admilson Alves de Souza, de 18 anos.

"Emergência Radioativa”, da Netflix, está disponível

Nova minissérie da Netflix, "Emergência Radioativa" está disponível a partir desta quarta-feira (18) na plataforma de streaming.

A obra protagonizada por Johnny Massaro e Paulo Gorgulho revisita o acidente com césio-137 ocorrido em Goiânia.

O foco da produção é a corrida de cientistas e médicos para rastrear a contaminação com o material radioativo. A direção geral é de Fernando Coimbra, de "O Lobo Atrás da Porta".

A criação é de Gustavo Lipsztein, com roteiro assinado por ele, Rafael Spínola, Fernando Coimbra, Stephanie Degreas e Fernando Garrido. O elenco conta também nom nomes como Tuca Andrada, Bukassa Kabengele e Leandra Leal.

Trailer de "Emergência Radioativa"