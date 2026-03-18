Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Césio-137: quem é Leide, símbolo de acidente que inspirou série da Netflix

Leide das Neves morreu aos seis anos por conta da contaminação com o material radioativo em 1987, em Goiânia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:57)
Zoeira
Registro de arquivo pessoal da menina Leide das Neves, uma das vítimas do acidente com césio-137. Na foto, ela sorri alegremente para a câmera, segurando dois grandes objetos decorativos e usa um vestido claro. O registro possui uma estética de fotografia antiga.
Legenda: Leide das Neives foi uma das vítimas do acidente com césio-137.
Foto: Arquivo pessoal.

Prestes a completar 40 anos, o acidente com césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987, voltou à atenção do público com a estreia da minissérie “Emergência Radioativa”, da Netflix. Um dos símbolos da tragédia foi a menina Leide das Neves, de 6 anos, uma das quatro vítimas da contaminação com material radioativo.

O começo do acidente aconteceu em 13 de setembro de 1987. Na data, uma máquina de radioterapia que continha césio foi aberta em um ferro-velho, espalhando o material pela cidade.

Uma peça com o componente chegou até Devair Ferreira, tio de Leide, que recebeu a visita do irmão Ivo Alves Ferreira, o pai da menina. O homem levou fragmentos do material para a própria casa no dia 24 de setembro. Foi assim que a menina teve contato com o césio-137 e foi contaminada. 

Veja também

teaser image
Mylena Gadelha

Nova temporada de One Piece abraça 'bizarrice' e acerta ao conectar público e personagens

teaser image
Mylena Gadelha

Nicola Coughlan relembra baile de máscaras da 4ª temporada de Bridgerton: 'Conto de fadas'

Consta que, no total, 249 pessoas sofreram contaminação pelo material radioativo. Conforme números da Comissão Nacional de Energia Nuclear, 49 delas precisaram ir ao hospital e 20 tiveram cuidados médicos intensivos para descontaminação.

Leide foi uma das pessoas que precisou de cuidados maiores. A menina morreu no dia 23 de outubro de 1987, mesmo dia em que a tia, Maria Gabriela Ferreira — esposa de Devair — também faleceu. 

Os outros dois mortos reconhecidos pelos dados oficiais foram os jovens Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e Admilson Alves de Souza, de 18 anos

"Emergência Radioativa”, da Netflix, está disponível 

Nova minissérie da Netflix, "Emergência Radioativa" está disponível a partir desta quarta-feira (18) na plataforma de streaming.

A obra protagonizada por Johnny Massaro e Paulo Gorgulho revisita o acidente com césio-137 ocorrido em Goiânia.

O foco da produção é a corrida de cientistas e médicos para rastrear a contaminação com o material radioativo. A direção geral é de Fernando Coimbra, de "O Lobo Atrás da Porta".

A criação é de Gustavo Lipsztein, com roteiro assinado por ele, Rafael Spínola, Fernando Coimbra, Stephanie Degreas e Fernando Garrido. O elenco conta também nom nomes como Tuca Andrada, Bukassa Kabengele e Leandra Leal.

Trailer de "Emergência Radioativa"

Assuntos Relacionados
Imagem dos cantores Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Léo Foguete, para matéria sobre festa do BBB 26.
Zoeira

Cearense Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Léo Foguete cantam na próxima festa do BBB 26

Festa terá São João como tema, contando com decoração de barraquinha, fogueira e balões.

Redação
Há 20 minutos
Imagem do pastor e empresário Márcio Poncio e da esposa Simone Poncio.
Zoeira

Simone Poncio grávida? Marido da empresária faz post misterioso e intriga internautas

Pastor Márcio Poncio anunciou que algum casal da família espera um bebê.

Redação
Há 1 hora
Registro de arquivo pessoal da menina Leide das Neves, uma das vítimas do acidente com césio-137. Na foto, ela sorri alegremente para a câmera, segurando dois grandes objetos decorativos e usa um vestido claro. O registro possui uma estética de fotografia antiga.
Zoeira

Césio-137: quem é Leide, símbolo de acidente que inspirou série da Netflix

Leide das Neves morreu aos seis anos por conta da contaminação com o material radioativo em 1987, em Goiânia.

Redação
Há 1 hora
Montagem de fotos mostra Alanis Guillen à esquerda e Alanis e Giovanna à direita.
Zoeira

Alanis Guillen termina namoro com produtora após repercussão de falas preconceituosas

A atriz e a produtora Giovanna Reis estavam juntas há quase quatro anos.

Redação
18 de Março de 2026
BBB 26: Grupo de particiantes no jardim da cadas. quatro pessoas aparecem sentadas e uma mulher de roupa preta aparece em pé. Milena provocou Cowboy e disse que irá eliminá-lo em um paredão.
Zoeira

BBB 26: Milena enfrenta Cowboy após eliminação de Breno: 'você vai sair'

Confinada trocou acusações com rival e o desafiou para o paredão.

Redação
18 de Março de 2026
O ator João Fontenele, caracterizado como o personagem Bastião, posa em um escritório de época vestindo um terno cinza clássico de três peças com óculos e bigode. O ambiente ao fundo apresenta paredes verdes escuras, uma janela com vitral colorido e móveis rústicos com uma máquina de escrever antiga, compondo uma cena sóbria e elegante.
Zoeira

Ator cearense João Fontenele estreia na novela da seis da Globo

De Acaraú, o artista interpreta o vereador Bastião, personagem que se envolve com a vilã Virgínia (Theresa Fonseca).

João Gabriel Tréz
18 de Março de 2026
‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ ganha primeiro trailer com Tom Holland e Zendaya; veja
Zoeira

‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ ganha primeiro trailer com Tom Holland e Zendaya; veja

Longa deve ser lançado no dia 30 de julho.

Redação
18 de Março de 2026
Milena, Samira, e Ana Paula no quarto Sonho da Eternidade.
Zoeira

BBB 26: Milena questiona atitude de Ana Paula após troca de cama; "Qual foi a sua?"

Jornalista disse que conversará com aliadas nesta quarta-feira (18).

Redação
18 de Março de 2026
Foto de Breno ao lado de Tadeu.
Zoeira

BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Breno

Apresentador destacou a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação no nono paredão do reality.

Redação
17 de Março de 2026
Foto de Breno do BBB 26.
Zoeira

Veja trajetória de Breno, participante eliminado no 9º paredão do BBB 26

Brother entrou no grupo dos Pipocas, e saiu com 58,96% dos votos.

Redação
17 de Março de 2026
Foto de Breno do BBB 26.
Zoeira

Breno é o oitavo eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
17 de Março de 2026
Ney Matogrosso e a mãe em 2022, quando ela completou 100 anos.
Zoeira

Mãe de Ney Matogrosso morre aos 103 anos no Rio de Janeiro

Comunicado divulgado nas redes sociais diz que ela partiu após período de cuidados.

Redação
17 de Março de 2026
Foto de Ana Paula, do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: final aponta saída de Ana Paula no Paredão

Berlinda desta semana é formada por Ana Paula, Breno e Leandro Boneco.

Redação
17 de Março de 2026
montagem de fotos de Ana Paula, Breno e Boneco para matéria sobre a enquete do paredão do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada segue indicando saída de sister no Paredão

Berlinda desta semana é formada por Ana Paula, Breno e Leandro Boneco.

Redação
17 de Março de 2026
Montagem de fotos de Jordana e Marciele, ambas do BBB 26. Na primeira, Jordana veste uma blusa de alças rosa. Na segunda, Marciele está de óculos e vestido azul rendado na parte superior.
Zoeira

Em nova briga no BBB 26, Marciele provoca Jordana: 'Ninguém consegue ficar contigo'

Discussão no sincerão expõs nova crise entre as sisters.

Redação
17 de Março de 2026
Foto com montagem de Ivete Sangalo e Tiago, suposto affair da cantora. Na primeira imagem, ela aparece sorrindo e vestindo uma jaqueta jeans. Na segunda foto, ele aparece com um boné azul e uma blusa branca.
Zoeira

Empresário apontado como affair de Ivete a acompanha há meses, diz site

Tiago Maia já estaria ao lado da cantora desde o início do ano.

Redação
17 de Março de 2026
Atriz Kiki Shepard com cabelo com franja, trajando um terno azul com símbolos brancos, com um sutiã branco por baixo.
Zoeira

Morre Kiki Shepard, atriz de 'Grey's Anatomy', aos 74 anos

Artista teve carreira na TV, no teatro e ficou 15 anos no Showtime at the Apollo.

Redação
17 de Março de 2026
Juliano, Jonas, e Gabriela.
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão desta segunda (16)?

Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.

Redação
17 de Março de 2026
Foto do apresentador Tadeu do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (16)

Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.

Redação
16 de Março de 2026
À esquerda, uma pessoa está sentada em uma cama hospitalar vestindo um conjunto de roupa acetinada escura, segurando um copo descartável na mão e amamentando um bebê que está coberto por um pano rosa claro com bordados. O ambiente apresenta paredes claras e iluminação interna. À direita, aparece a parte superior do corpo de outra pessoa em um ambiente externo ou bem iluminado, com plantas desfocadas ao fundo.
Zoeira

Ex-esposa de Pedro, do BBB 26, publica imagens do nascimento da filha do ex-casal

Aurora nasceu na última sexta-feira (13), mas parto não foi acompanhado pelo empresário.

Redação
16 de Março de 2026