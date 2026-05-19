Gostou de 'Off Campus'? Confira 5 séries no mesmo estilo para maratonar

Enquanto a segunda temporada de "Off Campus: Amores Improváveis" não chega na Amazon Prime Video, existem outras séries que podem roubar seu coração de formas parecidas. Pensando nisso, o Diário do Nordeste organizou uma lista com cinco produções para quem está buscando outras opções para maratonar.

Todas as produções possuem drama, reviravoltas e muito romance. Algumas se passam na faculdade, outras vão acompanhando o casal principal ao longo dos anos, como "Rivalidade Ardente" e "O Verão que Mudou a Minha Vida".

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Confira cinco séries para quem gostou de 'Off Campus'

A Vida Sexual das Universitárias;

Maxton Hall;

Rivalidade Ardente;

Young Royals;

O Verão que Mudou a Minha Vida.

A Vida Sexual das Universitárias

A série "A Vida Sexual das Universitárias" acompanha um grupo de quatro garotas que passam a dividir o mesmo dormitório na Essex College, nos Estados Unidos. Recém-chegadas nesse novo universo, elas vão precisar passar por diversas experiências românticas (e sexuais), enquanto sobrevivem às demandas da vida acadêmica.

Diversos temas são abordados sem tabus, como a sexualidade feminina, o assédio e a importância do consentimento. É uma série leve, carregada de humor. Disponível na HBO Max, conta com três temporadas.

Maxton Hall

A série "Maxton Hall", da Amazon Prime Video, foca no romance entre James e Ruby. Enquanto James é herdeiro de uma luxuosa empresa de moda, Ruby é bolsista na escola em que ambos estudam.

Como em "Off Campus", a maioria das cenas ocorre nesse universo acadêmico. James inicia como um jovem arrogante e indiferente à Ruby, enquanto ela tenta se manter invisível nesse mundo de elite. Apesar de todas as diferenças, os dois são forçados a trabalharem juntos e acabam desenvolvendo uma paixão.

Rivalidade Ardente

A série "Rivalidade Ardente" foi o grande lançamento do final de 2025. Ela aborda a história de amor entre o russo Ilya Rozanov e o canadense Shane Hollander. Os dois são jogadores de hóquei no gelo, atuando em times opostos.

Apesar dessa rivalidade nos jogos, eles vivem um romance secreto nos bastidores. Disponível na HBO Max, a primeira temporada mostra o desenvolvimento dessa relação ao longo de uma década.

Young Royals

Em um estilo que mistura "Maxton Hall" e o filme "Vermelho Branco e Sangue Azul", a série "Young Royals" vai mostrar o romance entre um príncipe da Suécia e um aluno bolsista que estuda em seu colégio.

Wilhelm tem diversas obrigações reais e, apesar de tentar esconder o seu interesse por Simon, não consegue resistir ao colega. No entanto, a situação começa a sair do controle quando vídeos íntimos são vazados e acidentes mudam a linha de sucessão do trono. A série está disponível na Netflix.

O Verão que Mudou a Minha Vida

O romance entre Belly e Conrad, na terceira temporada de "O Verão que Mudou a Minha Vida", movimentou as redes sociais em agosto e setembro do ano passado. Para aqueles que ainda não assistiram a série ou deixaram de ver os últimos episódios, essa é uma boa opção para sair da ressaca deixada por "Off Campus".

A história acompanha Belly, uma jovem que precisa decidir entre Jeremiah ou Conrad Fisher. Em meio ao triângulo amoroso, a série da Amazon Prime Video aborda temas como amadurecimento e luto. O filme inspirado na série já está sendo gravado, mas deve ser lançado apenas em 2027.