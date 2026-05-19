Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Gostou de 'Off Campus'? Confira 5 séries no mesmo estilo para maratonar

Produções focam em histórias de romances com dramas e desenvolvimentos.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Zoeira
Imagem de divulgação de séries como O Verão que Mudou Minha Vida, Rivalidade Ardente e A Vida Sexual das Universitárias, para matéria sobre séries para maratonar depois de Off Campus.
Legenda: Lista inclui séries que misturam romance, drama e comédia.
Foto: Divulgação/Amazon Prime Video e HBO Max.

Enquanto a segunda temporada de "Off Campus: Amores Improváveis" não chega na Amazon Prime Video, existem outras séries que podem roubar seu coração de formas parecidas. Pensando nisso, o Diário do Nordeste organizou uma lista com cinco produções para quem está buscando outras opções para maratonar

Todas as produções possuem drama, reviravoltas e muito romance. Algumas se passam na faculdade, outras vão acompanhando o casal principal ao longo dos anos, como "Rivalidade Ardente" e "O Verão que Mudou a Minha Vida".

Veja também

teaser image
Zoeira

O Verão que Mudou Minha Vida: entenda a diferença entre a série e os livros

teaser image
Zoeira

'Off Campus: Amores Improváveis': Confira 7 diferenças entre a série e os livros

Confira cinco séries para quem gostou de 'Off Campus'

  • A Vida Sexual das Universitárias;
  • Maxton Hall;
  • Rivalidade Ardente;
  • Young Royals;
  • O Verão que Mudou a Minha Vida.

A Vida Sexual das Universitárias 

A série "A Vida Sexual das Universitárias" acompanha um grupo de quatro garotas que passam a dividir o mesmo dormitório na Essex College, nos Estados Unidos. Recém-chegadas nesse novo universo, elas vão precisar passar por diversas experiências românticas (e sexuais), enquanto sobrevivem às demandas da vida acadêmica. 

Diversos temas são abordados sem tabus, como a sexualidade feminina, o assédio e a importância do consentimento. É uma série leve, carregada de humor. Disponível na HBO Max, conta com três temporadas. 

Maxton Hall

A série "Maxton Hall", da Amazon Prime Video, foca no romance entre James e Ruby. Enquanto James é herdeiro de uma luxuosa empresa de moda, Ruby é bolsista na escola em que ambos estudam. 

Como em "Off Campus", a maioria das cenas ocorre nesse universo acadêmico. James inicia como um jovem arrogante e indiferente à Ruby, enquanto ela tenta se manter invisível nesse mundo de elite. Apesar de todas as diferenças, os dois são forçados a trabalharem juntos e acabam desenvolvendo uma paixão.

Rivalidade Ardente

A série "Rivalidade Ardente" foi o grande lançamento do final de 2025. Ela aborda a história de amor entre o russo Ilya Rozanov e o canadense Shane Hollander. Os dois são jogadores de hóquei no gelo, atuando em times opostos. 

Apesar dessa rivalidade nos jogos, eles vivem um romance secreto nos bastidores. Disponível na HBO Max, a primeira temporada mostra o desenvolvimento dessa relação ao longo de uma década. 

Young Royals

Em um estilo que mistura "Maxton Hall" e o filme "Vermelho Branco e Sangue Azul", a série "Young Royals" vai mostrar o romance entre um príncipe da Suécia e um aluno bolsista que estuda em seu colégio.

Wilhelm tem diversas obrigações reais e, apesar de tentar esconder o seu interesse por Simon, não consegue resistir ao colega. No entanto, a situação começa a sair do controle quando vídeos íntimos são vazados e acidentes mudam a linha de sucessão do trono. A série está disponível na Netflix.

O Verão que Mudou a Minha Vida

O romance entre Belly e Conrad, na terceira temporada de "O Verão que Mudou a Minha Vida", movimentou as redes sociais em agosto e setembro do ano passado. Para aqueles que ainda não assistiram a série ou deixaram de ver os últimos episódios, essa é uma boa opção para sair da ressaca deixada por "Off Campus".

A história acompanha Belly, uma jovem que precisa decidir entre Jeremiah ou Conrad Fisher. Em meio ao triângulo amoroso, a série da Amazon Prime Video aborda temas como amadurecimento e luto. O filme inspirado na série já está sendo gravado, mas deve ser lançado apenas em 2027. 

Assuntos Relacionados
Imagem de divulgação de séries como O Verão que Mudou Minha Vida, Rivalidade Ardente e A Vida Sexual das Universitárias, para matéria sobre séries para maratonar depois de Off Campus.
Zoeira

Gostou de 'Off Campus'? Confira 5 séries no mesmo estilo para maratonar

Produções focam em histórias de romances com dramas e desenvolvimentos.

Beatriz Rabelo
Há 17 minutos
Pessoa sentada em ambiente interno aponta com a mão estendida enquanto segura um objeto na boca; sobre a mesa à frente há copos de vidro, latas de energético, um isqueiro e outros itens. Luz quente ilumina a cena, com quadros na parede ao fundo.
Zoeira

Nos cinemas com 'O Rei da Internet', João Guilherme comenta estilo do filme: 'Tudo parece surreal'

Ator interpreta o hacker Daniel Nascimento no longa baseado em fatos reais.

Mylena Gadelha
Há 37 minutos
Imagem de Zé Felipe e outra de Virginia com Vini Jr, para matéria sobre Zé Felipe faz referência a Vini Jr. em comentário deixado em foto de Virginia.
Zoeira

Zé Felipe ironiza Vini Jr. em comentário de publicação de Virginia Fonseca

Cantor escreveu 'fique bem', citando o pronunciamento do jogador sobre o término.

Redação
19 de Maio de 2026
Pessoa em primeiro plano está dentro de um transporte público, segurando um celular junto ao ouvido, com braços erguidos para se equilibrar entre as barras superiores. Veste casaco vermelho sobre blusa clara. Ao redor, outras pessoas aparecem desfocadas, algumas também segurando os suportes do veículo. O ambiente interno tem iluminação mista, com luz natural entrando e pontos de luz artificiais ao fundo, criando contraste com o movimento e a proximidade entre os passageiros.
Zoeira

Conheça o elenco e entenda a trama de 'Quem Ama Cuida', nova novela das 21h da Globo

Trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto acompanhará a transformação de Adriana (Leticia Colin).

Mylena Gadelha
18 de Maio de 2026
Close-up em dois ângulos de um homem com tatuagens e óculos escuros, sorrindo e falando, em fundo escuro com iluminação de estúdio.
Zoeira

MC Ryan SP nega lavagem de dinheiro e diz que é inocente: 'Quero ficar em paz'

Cantor é acusado de chefiar uma organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 1 bilhão.

Redação
18 de Maio de 2026
Mulher de cabelos longos encaracolados e vestido estampado azul, amarelo e verde, sorrindo ao lado de um microfone prateado em um palco durante apresentação ou evento
Zoeira

Shakira é absolvida de fraude fiscal na Espanha e deve receber R$ 352,8 milhões

Cantora era acusada de não pagar os impostos enquanto tinha residência na Europa, entre 2011 e 2014.

Redação
18 de Maio de 2026
Foto de Patrícia Abravanel apresentando o Show do Milhão em estúdio.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (17/05)

Apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, o quadro tem perguntas de conhecimentos gerais.

Redação
17 de Maio de 2026
Montagem de duas fotos mostra João Vicente à esquerda e Chay Suede à direita. Os dois são homens brancos entre 30 e 40 anos. João usa cavanhaque e tem cabelo grisalho e Chay usa bigode e cabelo curto.
Zoeira

João Vicente de Castro toma bronca de Chay Suede após expor história de 'imitão'

O galã estreia nesta segunda-feira (18) na nova novela das nove, "Quem Ama Cuida".

Redação
17 de Maio de 2026
Duas fotos lado a lado mostram uma criança em um cenário decorado ao ar livre, com arranjos de flores e um carrossel ao fundo; em uma imagem, a criança posa sozinha ao lado do bolo, e na outra aparece sendo segurada por duas pessoas adultas próximas à mesa decorada.
Zoeira

Com vestido de R$ 45 mil, Ana Paula Siebert celebra aniversário luxuoso da filha ao lado de Justus

Festa teve temática country chic, bolo gigante e muitas flores.

Redação
17 de Maio de 2026
Foto posada da influenciadora Virginia Fonseca, vestindo uma blusa branca aberta e top rendado preto, ao lado do jogador Vini Jr. com blusa cinza e boné preto. Ela olha para a câmera e ele olha para o lado. Ao fundo, há uma adega iluminada com várias prateleiras de vinhos.
Zoeira

Amigos revelam o que incomodava Vini Jr. no namoro com Virginia, diz portal

Fim de namoro entre empresária e jogador ocorreu após seis meses.

Redação
17 de Maio de 2026
Pessoa segurando um violão acústico, sentada em ambiente interno com iluminação quente e decoração ao fundo, usando camisa verde e com o instrumento apoiado no colo.
Zoeira

'Viver Sertanejo' deste domingo (17) recebe cantores que começaram nos bastidores da música

Programa vai celebrar trajetórias de artistas como Matheus Fernandes e Kaique & Felipe.

Redação
17 de Maio de 2026
foto do cantor Matheus Fernandes no Viver Sertanejo.
Zoeira

'Viver Sertanejo' recebe cantor cearense Matheus Fernandes neste domingo (17)

O cantor Daniel comanda o programa voltado à cultura sertaneja.

Redação
17 de Maio de 2026
Imagem de divulgação das apresentadoras do Globo Rural.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (17) mostra as novidades do mercado da soja

O programa começa logo após o "Auto Esporte".

Redação
17 de Maio de 2026
Imaculada e a avó se abraçando.
Zoeira

Morre Vó do Céu, cearense conhecida nas redes sociais, aos 106 anos

Velório ocorreu no interior do Ceará, em Quixadá.

Redação
16 de Maio de 2026
Serginho Groisman e os músicos do Barão Vermelho posam sorridentes no palco do 'Altas Horas', com o logotipo colorido do programa brilhando ao fundo. A imagem destaca a união do grupo entre instrumentos como teclado e baixo, criando uma atmosfera de celebração musical no cenário da TV Globo.
Zoeira

Altas Horas recebe formação original do Barão Vermelho e convidados

Programa deste sábado (16) celebra o reencontro dos membros remanescentes da célebre banda, que saem em turnê pelo Brasil.

Redação
16 de Maio de 2026
pedro e ex casal ex bbb.
Zoeira

Ex-BBB Pedro deixa clínica psiquiátrica e conhece a filha de 2 meses

O relacionamento com ex acabou quando Pedro saiu do reality.

Redação
16 de Maio de 2026
A dupla Marcos e Belutti e o apresentador Marcos Mion (ao centro) sorriem e seguram microfones no centro de um cenário temático que remete a um bar rústico, com um grande letreiro luminoso escrito 'Dupla do Brasil' ao fundo. A composição destaca elementos sertanejos, como garrafas em prateleiras iluminadas, chapéus de cowboy e violões, criando uma atmosfera vibrante e festiva.
Zoeira

Caldeirão com Mion recebe Marcos e Belutti na competição musical ‘Duplas do Brasil’

No quadro deste sábado (16), os participantes vão apresentar canções de samba ou pagode.

Redação
16 de Maio de 2026
fotos da influenciadora cearense Brena Jéssica.
Zoeira

Influencer cearense Brena Jéssica perde conta no Instagram e tem contratos cancelados

Blogueiros se uniram em campanha para a volta do perfil, que tinha 800 mil seguidores.

Redação
16 de Maio de 2026
bruna e jessica influenciadores foto posada mulheres.
Zoeira

Quem são as influenciadoras apontadas como pivô para o fim do namoro de Vini Jr. e Virginia

Virginia anunciou o término do relacionamento nessa sexta-feira (15).

Redação
16 de Maio de 2026
Um homem e uma mulher posam juntos para uma selfie, com o braço da mulher em volta dos ombros do homem. Eles estão em um ambiente interno, em frente a fotos emolduradas na parede.
Zoeira

Equipe de Vini Jr. se pronuncia sobre término de namoro com Virgínia após suposta traição

O fim do relacionamento foi anunciado pela influenciadora nessa sexta-feira (15).

Redação
16 de Maio de 2026