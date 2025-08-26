Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O Verão que Mudou Minha Vida: entenda a diferença entre a série e os livros

O Diário do Nordeste organizou um guia completo com tudo que você precisa saber sobre a produção do Prime Video

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Zoeira
Imagem dos personagens Belly, Conrad e Jeremiah da série O Verão que Mudou Minha Vida, para uma matéria que vai focar na diferença entre a série e os livros
Legenda: A primeira temporada foi lançada em junho de 2022
Foto: Beatriz Rabelo (com imagens de divulgação)

Existe uma magia que parece transformar os verões passados em Cousins Beach. No universo criado por Jenny Han, na trilogia "O Verão que Mudou Minha Vida", os verões vividos na casa de praia dos Fisher são sagrados. Belly Conklin espera o ano inteiro por isso, principalmente para reencontrar Conrad e Jeremiah Fisher.

Devido ao sucesso dos livros, a história desse triângulo amoroso logo resultou na adaptação da série pelo Prime Video. O Diário do Nordeste organizou um guia completo sobre tudo que você precisa saber sobre a trilogia, incluindo detalhes dos livros e da série.

Escritos por Jenny Han, os livros foram publicados entre 2009 e 2011. Mais de uma década depois, a primeira temporada foi lançada em junho de 2022. Na adaptação, Belly é interpretada por Lola Tung, enquanto Christopher Briney e Gavin Casalegno dão vida, respectivamente, à Conrad e Jeremiah Fisher. 

Imagem de divulgação da terceira temporada da série O Verão que Mudou Minha Vida, com os personagens Belly, Conrad e Jereamiah
Legenda: Na terceira temporada, Belly precisa decidir se ficará com Jeremiah ou Conrad Fisher
Foto: Divulgação/Prime Video

Qual é a história da série 'O Verão que Mudou Minha Vida'? 

Os verões de Belly são reservados para o seu lugar favorito no mundo: Cousins ​​Beach. De modo quase religioso, ela passa o verão com sua família e os Fisher na casa de praia deles. Esse vínculo vem de antes de seu nascimento, já que sua mãe, Laurel Conklin, é melhor amiga de Susannah Fisher.

Por isso, Belly e Steven, seu irmão, cresceram ao lado de Conrad e Jeremiah. Desde pequena, ela sente uma pequena paixão e encantamento por Conrad e, no verão em que está prestes a completar 16 anos, percebe que algo está diferente entre eles. 

A primeira temporada da série "O Verão que Mudou Minha Vida" inicia com a ida de Belly à casa de praia. Nesse verão, os dois irmãos Fisher passam a nutrir sentimentos por Belly. No entanto, apesar de sempre ter sonhado com Conrad, a jovem se vê indecisa quando percebe também ter sentimentos por Jeremiah

Assim, ela precisa escolher um deles, enquanto lida com o medo de perder a amizade do outro. Em meio aos dramas adolescentes, a série também é atravessada por um tema mais denso, como a doença de Susannah, que pode mudar a vida de todos eles para sempre. 

Personagens principais da série

O triângulo amoroso é atravessado por diversos personagens. Além de Belly, Conrad e Jeremiah — que serão apresentados abaixo — outros personagens também ganham protagonismo ao longo da trama. Dentre eles, estão:

  • Steven Conklin: irmão mais velho de Belly e um dos melhores amigos de Conrad;
  • Laurel Conklin: mãe de Belly e melhor amiga de Susannah;
  • Susannah Fisher: mãe de Conrad e Jeremiah, e melhor amiga de Laurel;
  • Adam Fisher: esposo de Susannah; 
  • Taylor: melhor amiga de Belly.

Belly – a protagonista de um triângulo amoroso 

Imagem da personagem Belly, interpretada por Lola Tung, para matéria sobre O Verão que Mudou Minha Vida: entenda a diferença entre a série e os livros
Legenda: Belly vive um triângulo amoroso com os irmãos Conrad e Jeremiah Fisher
Foto: Divulgação/Prime Video

A protagonista da trama Isabel Susannah Conklin, conhecida por todos como Belly, é filha de Laurel Dunne e John Conklin. Durante toda a infância e adolescência, cresceu passando os verões na casa de Susannah Fisher, melhor amiga de sua mãe. 

Com isso, cresceu convivendo com os irmãos Fisher: Conrad e Jeremiah. Enquanto Conrad é o mais velho e responsável, com quem Belly sempre teve uma paixonite, Jeremiah é o mais novo. Leve e divertido, cresceram como melhores amigos. 

No entanto, é no verão de seus 16 anos, quando Belly se torna "bonita", que tudo parece mudar, e ela percebe que tem uma chance tanto com Conrad, quanto com Jeremiah, iniciando assim o triângulo amoroso. 

Conrad – a descoberta do primeiro amor na adolescência 

Imagem do personagem Conrad Fisher, para matéria sobre O Verão que Mudou Minha Vida: entenda a diferença entre a série e os livros
Legenda: Conrad Fisher foi o primeiro amor de Belly, mas os dois terminaram durante o baile de formatura dela
Foto: Divulgação/Prime Video

Conrad Beck Fisher é o filho mais velho de Adam e Susannah Fisher. Sendo o primogênito, sempre ocupou o papel de cuidar dos mais novos e assumir a responsabilidade pelo que ocorresse. Isso fez com que amadurecesse e crescesse muito rápido. 

No entanto, ao mesmo tempo, passou a guardar muita coisa para si, tendo dificuldade de compartilhar os próprios sentimentos — na série, Laurel cita uma situação em que ele escondeu ter quebrado o braço para não preocupar a mãe, admitindo a dor apenas quando se tornou insuportável. 

Personagens de Laurel e Conrad, na terceira temporada de O Verão que Mudou Minha Vida
Legenda: Conrad possui uma relação próxima com Laurel, que o acolhe como se fosse um outro filho
Foto: Divulgação/Prime Video

Colocando a felicidade dos outros acima da sua, seu arco de desenvolvimento foca principalmente na sua capacidade de se abrir. Ao longo da série, o público descobre que ele guarda diversos segredos, como o câncer da mãe e a traição do pai. 

A primeira temporada inicia com Conrad fechado e introspectivo, guardando para si a doença da mãe, enquanto sofre com ataques de pânicos e precisa navegar pelos sentimentos que nutre por Belly. 

Jeremiah – irmão mais novo e divertido 

Imagem do personagem Jeremiah, para matéria sobre O Verão que Mudou Minha Vida: entenda a diferença entre a série e os livros
Legenda: Jeremiah é o irmão mais novo de Conrad Fisher
Foto: Divulgação/Prime Video

Jeremiah Fisher é o irmão mais novo de Conrad, sendo leve, divertido, atlético e brincalhão. Ele vive a vida sem grandes preocupações, sendo conhecido por sua personalidade magnética. Ciente da própria aparência, gosta de flertar com todos e ter as melhores experiências em todas as situações.

Embora não seja citado no livro, sendo uma informação da série, Jeremiah é bissexual. Sua personalidade sempre conseguiu arrancar risadas e sorrisos de Belly. Os dois são amigos desde a infância, mas no verão em que ela completa 16 anos, as coisas mudam. 

Veja também

teaser image
Verso

Veja 10 livros de romance atuais e leves para ler em um fim de semana

teaser image
Verso

Romance com vampiros? Escritora Jenna Levine cria um universo excêntrico e divertido com nova série de livros

Livro ou série: qual começar primeiro? 

De modo geral, a série e o livro são muito similares, isso ocorre porque a adaptação respeitou os principais pontos abordados na narrativa dos livros. Assim, não existe uma regra de qual começar primeiro, uma vez que cada qual possui o seu lado positivo. 

Além disso, como não há mudanças muito estruturais na narrativa — diferente do que ocorreu com a adaptação de Percy Jackson, do livro para o filme — cabe a cada um escolher por onde começar.

Enquanto o livro consegue dar uma profundidade aos personagens, já que aborda conflitos internos; a série amplia os dramas, trazendo novos personagens e cenas para os fãs. 

Imagem da capa dos três livros de O Verão que Mudou Minha Vida
Legenda: Livros acompanham o triângulo amoroso entre Belly, Conrad e Jeremiah
Foto: Divulgação/Editora Intrínseca

Qual a ordem dos livros de O Verão que Mudou Minha Vida?

  • Livro 1: O Verão que Mudou Minha Vida;
  • Livro 2: Sem Você Não é Verão;
  • Livro 3: Sempre Teremos o Verão.

Adaptação da série pelo Prime Video

A série foi adaptada pelo Prime Video, contando com a autora Jenny Han como uma das roteiristas. A primeira temporada foi lançada no dia 17 de junho de 2022, tendo sete episódios. A segunda temporada foi lançada entre 14 de julho de 2023 e 18 de agosto de 2023, com oito episódios.

Já a terceira temporada teve estreia no dia 16 de julho deste ano e deve terminar apenas no dia 17 de setembro. Ao todo, conta com onze episódios, sendo a mais longa da série. 

Quantos episódios tem a terceira temporada? 

O Prime Video optou por realizar um lançamento semanal com os episódios da terceira temporada. Com essa estratégia, tem conseguido conquistar um público fiel, que aguarda os novos episódios toda quarta-feira. Confira o calendário:

  • 16 de julho: Episódio 1 e 2
  • 23 de julho: Episódio 3
  • 30 de julho: Episódio 4
  • 6 de agosto: Episódio 5
  • 13 de agosto: Episódio 6
  • 20 de agosto: Episódio 7
  • 27 de agosto: Episódio 8
  • 3 de setembro: Episódio 9
  • 10 de setembro: Episódio 10
  • 17 de setembro: Episódio final

Imagem de divulgação da terceira temporada de O Verão que Mudou Minha Vida
Legenda: A terceira temporada de "O Verão que Mudou Minha Vida" foca nos preparativos do casamento entre Belly e Jeremiah Fisher
Foto: Divulgação/Prime Video

Três diferenças entre série na Amazon e série livros 

De forma geral, a série segue os acontecimentos dos livros. Os dramas entre Belly, Conrad e Jeremiah são muito similares, principalmente os diálogos no terceiro livro, "Nós Sempre Teremos o Verão".

No entanto, algumas mudanças são evidentes, como a presença da tia Júlia, na segunda temporada, e o salto temporal entre a segunda e terceira temporada. 

Em relação à linha do tempo, o livro possui um salto de apenas um ano entre o segundo e o terceiro livro. Porém, a série tem um salto de quatro anos, mostrando a Belly já no final da faculdade dela. 

1. Baile de Debutante

Em "O Verão que Mudou Minha Vida", o drama gira em torno da relação da Belly com Conrad, Cam Cameron e Jeremiah. O livro aborda eventos como a ida dela à festa na praia e ao cinema ao ar-livre.

No entanto, a série acrescentou o Baile de Deputante, em que tem a clássica cena da dança de Belly com Conrad ao som de "The Way I Loved You", da Taylor Swift. 

Imagem de Belly e Conrad, da série O Verão que Mudou Minha Vida
Legenda: Cena de Belly e Conrad dançando em baile de debutantes
Foto: Divulgação/Prime Video

2. Venda da casa pela tia Júlia

No segundo livro, a venda da casa parte de Adam Fisher, pai de Conrad e Jere. Porém, a segunda temporada apresenta novos personagens: a tia Júlia e a prima Skye. Na série, a irmã de Susannah está determinada a se livrar da residência, e os meninos se juntam para impedir a venda.

Veja também

teaser image
Zoeira

Prime divulga data de estreia da terceira temporada de 'O Verão que Mudou Minha Vida'

teaser image
Zoeira

Lili Reinhart é confirmada como Olive Smith na adaptação de ‘A Hipótese do Amor’, do Prime Video

3. Oportunidade de viagem para Paris

No livro, a viagem de Belly durante a faculdade é para a Espanha — e Conrad chega a enviar cartas, para saber como Belly está vivendo o verão espanhol.

No entanto, a série trocou o destino para Paris, criando um paralelo entre a trajetória de Belly Conklin e da personagem Rachel Green, da série "Friends", que abandona a viagem de Paris para ficar com Ross. 

Por que a série fez tanto sucesso? 

Com diversas referências culturais, a última temporada da série tem conquistado tanto fãs antigos quanto novos. A terceira temporada de "O Verão que Mudou Minha Vida" cria paralelos com a série "Friends", com o musical "Bye Bye Birdie" — quantas vezes a música "We Love You Conrad" não aparece na série? —, com os filmes "Sabrina", "Casablanca" e "O Diário de uma Paixão".

Focando em clichês, como um triângulo amoroso, a série aborda temas como luto e segunda chance no amor. A escolha do Prime Video de realizar um lançamento semanal também contribuiu para o burburinho sobre essa nova temporada. 

Triângulo amoroso Belly, Conrad e Jeremiah, da série O Verão que Mudou Minha Vida
Legenda: Belly, Conrad e Jere se conhecem desde a infância
Foto: Divulgação/Prime Video

Isso porque, toda quarta-feira, os fãs e as pessoas que acompanham a série, aguardam os novos episódios e produzem conteúdo sobre isso. No Instagram, no X e principalmente no TikTok, são milhares de postagens de pessoas reagindo aos episódios.

Os debates giram em torno de "time Conrad" e "time Jeremiah", de uma forma parecida que ocorria nos tempos de "Crepúsculo" ou de "The Vampire Diaries".

Assim, cada vez mais, aumentam as discussões sobre quem é o melhor irmão e com quem Belly deveria ficar. A decisão final? Os fãs vão descobrir no dia 17 de setembro.

Assuntos Relacionados
Val Marchiori revela descoberta de câncer de mama 'Parece que o mundo está acabando'
Zoeira

Val Marchiori revela descoberta de câncer de mama: 'Parece que o mundo está acabando'

Empresária descobriu o nódulo durante um exame de rotina

Redação
Há 1 hora
Imagem dos personagens Belly, Conrad e Jeremiah da série O Verão que Mudou Minha Vida, para uma matéria que vai focar na diferença entre a série e os livros
Zoeira

O Verão que Mudou Minha Vida: entenda a diferença entre a série e os livros

O Diário do Nordeste organizou um guia completo com tudo que você precisa saber sobre a produção do Prime Video

Beatriz Rabelo
Há 1 hora
María Antonieta de las Nieves tem 78 anos
Zoeira

Intérprete de Chiquinha é internada após crise de saúde no México

María Antonieta de las Nieves foi diagnosticada com baixo nível de sódio

Redação
Há 1 hora
Victoria Monét e Ludmilla
Zoeira

Ludmilla é convidada para ser primeira artista brasileira a usar nova ferramenta do Instagram

O objetivo é oferecer uma experiência interativa, transformando o acesso ao conteúdo em uma troca que aproxima ainda mais os artistas de seus fãs

Redação
Há 2 horas
Quando estreia os últimos episódios de ‘Dias Perfeitos’ na Globoplay?
Zoeira

Quando estreia os últimos episódios de ‘Dias Perfeitos’ na Globoplay?

A minissérie tem dado o que falar e se encontra em primeiro lugar na plataforma

Foto de Taylor Swift e Travis Kelce noivos
Zoeira

Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado; veja fotos

A publicação atingiu mais de 1,5 milhão de curtidas em menos de 15 minutos

Redação
26 de Agosto de 2025
Ryan e Yago foram encontrados desacordados em hotel na Grécia
Zoeira

Modelo brasileiro é encontrado morto em hotel na Grécia

Yago Campos tinha 25 anos. Ele estava com o criador de conteúdo Ryan Silveira, de 23, que foi encontrado inconsciente e está internado

Redação
26 de Agosto de 2025
Foto de Hytalo Santos e o marido Israel sendo presos
Zoeira

Hytalo Santos e o marido serão transferidos de SP para prisão em João Pessoa

Casal está preso por exploração sexual de menores nas redes sociais, trabalho infantil e tráfico de pessoas

Redação
26 de Agosto de 2025
Há poucos dias, Lucas foi confundido com Hytalo Santos em um aeroporto
Zoeira

Lucas Guedez se revolta ao aparecer com filha de Virginia e ser comparado a Hytalo Santos

O influenciador revelou que bloqueou alguns dos perfis e que vai processá-los

Redação
26 de Agosto de 2025
Homem na igreja durante momento de oração ou missa, com fiéis ao fundo. Interior de igreja católica com altar, altares laterais e decoração religiosa.
Zoeira

TV Globo exibe 'Luta pela Fé - A História do Padre Stu' na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26)

A 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (26) traz fé e esperança para o público de casa

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
João Augusto Liberato sentado diante de cenário de pedras e mar. ele veste camisa preta e sorri.
Zoeira

Filho de Gugu decide voltar a morar no Brasil e iniciar carreira como apresentador

João Augusto Liberato começa com projeto digital para ganhar experiência, mas sonha em migrar para a televisão no futuro

Redação
26 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Dinah e Otávio meditam na floresta.

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Samuel afirma a Jaques que Rosa está bem.

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Paula vê Helena conversar alegremente com o casal de porteiros do prédio, e depois a segue de carro.

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.

A. Seraphim
26 de Agosto de 2025
Marina postou fotos do bichinho e pediu que os seguidores compartilhem as imagens
Zoeira

Marina Ruy Barbosa faz apelo após gato desaparecer: 'Preciso de ajuda'

A atriz tem 4 gatinhos, e João, de 10 anos, desapareceu no sábado (23)

Redação
26 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (26/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
26 de Agosto de 2025