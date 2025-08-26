Existe uma magia que parece transformar os verões passados em Cousins Beach. No universo criado por Jenny Han, na trilogia "O Verão que Mudou Minha Vida", os verões vividos na casa de praia dos Fisher são sagrados. Belly Conklin espera o ano inteiro por isso, principalmente para reencontrar Conrad e Jeremiah Fisher.

Devido ao sucesso dos livros, a história desse triângulo amoroso logo resultou na adaptação da série pelo Prime Video. O Diário do Nordeste organizou um guia completo sobre tudo que você precisa saber sobre a trilogia, incluindo detalhes dos livros e da série.

Escritos por Jenny Han, os livros foram publicados entre 2009 e 2011. Mais de uma década depois, a primeira temporada foi lançada em junho de 2022. Na adaptação, Belly é interpretada por Lola Tung, enquanto Christopher Briney e Gavin Casalegno dão vida, respectivamente, à Conrad e Jeremiah Fisher.

Legenda: Na terceira temporada, Belly precisa decidir se ficará com Jeremiah ou Conrad Fisher Foto: Divulgação/Prime Video

Qual é a história da série 'O Verão que Mudou Minha Vida'?

Os verões de Belly são reservados para o seu lugar favorito no mundo: Cousins ​​Beach. De modo quase religioso, ela passa o verão com sua família e os Fisher na casa de praia deles. Esse vínculo vem de antes de seu nascimento, já que sua mãe, Laurel Conklin, é melhor amiga de Susannah Fisher.

Por isso, Belly e Steven, seu irmão, cresceram ao lado de Conrad e Jeremiah. Desde pequena, ela sente uma pequena paixão e encantamento por Conrad e, no verão em que está prestes a completar 16 anos, percebe que algo está diferente entre eles.

A primeira temporada da série "O Verão que Mudou Minha Vida" inicia com a ida de Belly à casa de praia. Nesse verão, os dois irmãos Fisher passam a nutrir sentimentos por Belly. No entanto, apesar de sempre ter sonhado com Conrad, a jovem se vê indecisa quando percebe também ter sentimentos por Jeremiah.

Assim, ela precisa escolher um deles, enquanto lida com o medo de perder a amizade do outro. Em meio aos dramas adolescentes, a série também é atravessada por um tema mais denso, como a doença de Susannah, que pode mudar a vida de todos eles para sempre.

Personagens principais da série

O triângulo amoroso é atravessado por diversos personagens. Além de Belly, Conrad e Jeremiah — que serão apresentados abaixo — outros personagens também ganham protagonismo ao longo da trama. Dentre eles, estão:

Steven Conklin: irmão mais velho de Belly e um dos melhores amigos de Conrad;

irmão mais velho de Belly e um dos melhores amigos de Conrad; Laurel Conklin: mãe de Belly e melhor amiga de Susannah;

mãe de Belly e melhor amiga de Susannah; Susannah Fisher: mãe de Conrad e Jeremiah, e melhor amiga de Laurel;

mãe de Conrad e Jeremiah, e melhor amiga de Laurel; Adam Fisher: esposo de Susannah;

esposo de Susannah; Taylor: melhor amiga de Belly.

Belly – a protagonista de um triângulo amoroso

Legenda: Belly vive um triângulo amoroso com os irmãos Conrad e Jeremiah Fisher Foto: Divulgação/Prime Video

A protagonista da trama Isabel Susannah Conklin, conhecida por todos como Belly, é filha de Laurel Dunne e John Conklin. Durante toda a infância e adolescência, cresceu passando os verões na casa de Susannah Fisher, melhor amiga de sua mãe.

Com isso, cresceu convivendo com os irmãos Fisher: Conrad e Jeremiah. Enquanto Conrad é o mais velho e responsável, com quem Belly sempre teve uma paixonite, Jeremiah é o mais novo. Leve e divertido, cresceram como melhores amigos.

No entanto, é no verão de seus 16 anos, quando Belly se torna "bonita", que tudo parece mudar, e ela percebe que tem uma chance tanto com Conrad, quanto com Jeremiah, iniciando assim o triângulo amoroso.

Conrad – a descoberta do primeiro amor na adolescência

Legenda: Conrad Fisher foi o primeiro amor de Belly, mas os dois terminaram durante o baile de formatura dela Foto: Divulgação/Prime Video

Conrad Beck Fisher é o filho mais velho de Adam e Susannah Fisher. Sendo o primogênito, sempre ocupou o papel de cuidar dos mais novos e assumir a responsabilidade pelo que ocorresse. Isso fez com que amadurecesse e crescesse muito rápido.

No entanto, ao mesmo tempo, passou a guardar muita coisa para si, tendo dificuldade de compartilhar os próprios sentimentos — na série, Laurel cita uma situação em que ele escondeu ter quebrado o braço para não preocupar a mãe, admitindo a dor apenas quando se tornou insuportável.

Legenda: Conrad possui uma relação próxima com Laurel, que o acolhe como se fosse um outro filho Foto: Divulgação/Prime Video

Colocando a felicidade dos outros acima da sua, seu arco de desenvolvimento foca principalmente na sua capacidade de se abrir. Ao longo da série, o público descobre que ele guarda diversos segredos, como o câncer da mãe e a traição do pai.

A primeira temporada inicia com Conrad fechado e introspectivo, guardando para si a doença da mãe, enquanto sofre com ataques de pânicos e precisa navegar pelos sentimentos que nutre por Belly.

Jeremiah – irmão mais novo e divertido

Legenda: Jeremiah é o irmão mais novo de Conrad Fisher Foto: Divulgação/Prime Video

Jeremiah Fisher é o irmão mais novo de Conrad, sendo leve, divertido, atlético e brincalhão. Ele vive a vida sem grandes preocupações, sendo conhecido por sua personalidade magnética. Ciente da própria aparência, gosta de flertar com todos e ter as melhores experiências em todas as situações.

Embora não seja citado no livro, sendo uma informação da série, Jeremiah é bissexual. Sua personalidade sempre conseguiu arrancar risadas e sorrisos de Belly. Os dois são amigos desde a infância, mas no verão em que ela completa 16 anos, as coisas mudam.

Livro ou série: qual começar primeiro?

De modo geral, a série e o livro são muito similares, isso ocorre porque a adaptação respeitou os principais pontos abordados na narrativa dos livros. Assim, não existe uma regra de qual começar primeiro, uma vez que cada qual possui o seu lado positivo.

Além disso, como não há mudanças muito estruturais na narrativa — diferente do que ocorreu com a adaptação de Percy Jackson, do livro para o filme — cabe a cada um escolher por onde começar.

Enquanto o livro consegue dar uma profundidade aos personagens, já que aborda conflitos internos; a série amplia os dramas, trazendo novos personagens e cenas para os fãs.

Legenda: Livros acompanham o triângulo amoroso entre Belly, Conrad e Jeremiah Foto: Divulgação/Editora Intrínseca

Qual a ordem dos livros de O Verão que Mudou Minha Vida?

Livro 1: O Verão que Mudou Minha Vida;

O Verão que Mudou Minha Vida; Livro 2: Sem Você Não é Verão;

Sem Você Não é Verão; Livro 3: Sempre Teremos o Verão.

Adaptação da série pelo Prime Video

A série foi adaptada pelo Prime Video, contando com a autora Jenny Han como uma das roteiristas. A primeira temporada foi lançada no dia 17 de junho de 2022, tendo sete episódios. A segunda temporada foi lançada entre 14 de julho de 2023 e 18 de agosto de 2023, com oito episódios.

Já a terceira temporada teve estreia no dia 16 de julho deste ano e deve terminar apenas no dia 17 de setembro. Ao todo, conta com onze episódios, sendo a mais longa da série.

Quantos episódios tem a terceira temporada?

O Prime Video optou por realizar um lançamento semanal com os episódios da terceira temporada. Com essa estratégia, tem conseguido conquistar um público fiel, que aguarda os novos episódios toda quarta-feira. Confira o calendário:

16 de julho: Episódio 1 e 2

Episódio 1 e 2 23 de julho: Episódio 3

Episódio 3 30 de julho: Episódio 4

Episódio 4 6 de agosto: Episódio 5

Episódio 5 13 de agosto: Episódio 6

Episódio 6 20 de agosto: Episódio 7

Episódio 7 27 de agosto: Episódio 8

Episódio 8 3 de setembro: Episódio 9

Episódio 9 10 de setembro: Episódio 10

Episódio 10 17 de setembro: Episódio final

Legenda: A terceira temporada de "O Verão que Mudou Minha Vida" foca nos preparativos do casamento entre Belly e Jeremiah Fisher Foto: Divulgação/Prime Video

Três diferenças entre série na Amazon e série livros

De forma geral, a série segue os acontecimentos dos livros. Os dramas entre Belly, Conrad e Jeremiah são muito similares, principalmente os diálogos no terceiro livro, "Nós Sempre Teremos o Verão".

No entanto, algumas mudanças são evidentes, como a presença da tia Júlia, na segunda temporada, e o salto temporal entre a segunda e terceira temporada.

Em relação à linha do tempo, o livro possui um salto de apenas um ano entre o segundo e o terceiro livro. Porém, a série tem um salto de quatro anos, mostrando a Belly já no final da faculdade dela.

1. Baile de Debutante

Em "O Verão que Mudou Minha Vida", o drama gira em torno da relação da Belly com Conrad, Cam Cameron e Jeremiah. O livro aborda eventos como a ida dela à festa na praia e ao cinema ao ar-livre.

No entanto, a série acrescentou o Baile de Deputante, em que tem a clássica cena da dança de Belly com Conrad ao som de "The Way I Loved You", da Taylor Swift.

Legenda: Cena de Belly e Conrad dançando em baile de debutantes Foto: Divulgação/Prime Video

2. Venda da casa pela tia Júlia

No segundo livro, a venda da casa parte de Adam Fisher, pai de Conrad e Jere. Porém, a segunda temporada apresenta novos personagens: a tia Júlia e a prima Skye. Na série, a irmã de Susannah está determinada a se livrar da residência, e os meninos se juntam para impedir a venda.

3. Oportunidade de viagem para Paris

No livro, a viagem de Belly durante a faculdade é para a Espanha — e Conrad chega a enviar cartas, para saber como Belly está vivendo o verão espanhol.

No entanto, a série trocou o destino para Paris, criando um paralelo entre a trajetória de Belly Conklin e da personagem Rachel Green, da série "Friends", que abandona a viagem de Paris para ficar com Ross.

Por que a série fez tanto sucesso?

Com diversas referências culturais, a última temporada da série tem conquistado tanto fãs antigos quanto novos. A terceira temporada de "O Verão que Mudou Minha Vida" cria paralelos com a série "Friends", com o musical "Bye Bye Birdie" — quantas vezes a música "We Love You Conrad" não aparece na série? —, com os filmes "Sabrina", "Casablanca" e "O Diário de uma Paixão".

Focando em clichês, como um triângulo amoroso, a série aborda temas como luto e segunda chance no amor. A escolha do Prime Video de realizar um lançamento semanal também contribuiu para o burburinho sobre essa nova temporada.

Legenda: Belly, Conrad e Jere se conhecem desde a infância Foto: Divulgação/Prime Video

Isso porque, toda quarta-feira, os fãs e as pessoas que acompanham a série, aguardam os novos episódios e produzem conteúdo sobre isso. No Instagram, no X e principalmente no TikTok, são milhares de postagens de pessoas reagindo aos episódios.

Os debates giram em torno de "time Conrad" e "time Jeremiah", de uma forma parecida que ocorria nos tempos de "Crepúsculo" ou de "The Vampire Diaries".

Assim, cada vez mais, aumentam as discussões sobre quem é o melhor irmão e com quem Belly deveria ficar. A decisão final? Os fãs vão descobrir no dia 17 de setembro.