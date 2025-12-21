Globo Rural deste domingo (30) mostra a produção de anileira, na Paraíba

Neste domingo (21), o “Globo Rural” exibe uma reportagem especial sobre a extração da anileira, um corante natural que é fonte de renda de pequenos produtores rurais da Paraíba.

O programa também vai mostrar o trabalho de uma escola em São Bernardo do Campo que conecta o campo com a cidade.

Que horas começa o Globo Rural hoje (21)?

O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 10h05.