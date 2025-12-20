Diário do Nordeste
Ex-BBB Felipe Prior é condenado por estupro, diz jornalista

Conforme Gabriel Perline, a pena pode ser executada a qualquer momento.

Redação
Prior participou do BBB 20 e hoje é influenciador.
Prior participou do BBB 20 e hoje é influenciador.
Foto: Reprodução/Instagram.

O ex-BBB Felipe Prior teve a condenação por estupro confirmada após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negar o recurso apresentado pela defesa. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Perline, em publicação feita no X, antigo Twitter. Com a decisão, o ex-participante do Big Brother Brasil pode ser preso a qualquer momento.

O caso se refere a um crime ocorrido em agosto de 2014. À época, Prior e a vítima eram estudantes da Universidade Mackenzie e haviam participado de uma festa universitária. Segundo o processo, ele ofereceu carona à jovem, que estava alcoolizada, e cometeu a violência sexual durante o trajeto.

A Justiça entendeu que a vítima não tinha condições de consentir, o que caracterizou o crime. A primeira condenação ocorreu em junho de 2023, quando Prior recebeu pena de seis anos de prisão em regime semiaberto. A defesa recorreu, mas em setembro de 2024 os desembargadores não apenas mantiveram a condenação como aumentaram a pena para oito anos de prisão.

Recentemente, há cerca de 15 dias, Felipe Prior foi absolvido em outro processo por estupro. No entanto, ele responde a quatro denúncias distintas pelo mesmo tipo de crime, envolvendo vítimas diferentes. A decisão confirmada agora, protocolada nesta semana, diz respeito à primeira dessas acusações.

Prior ganhou fama nacional após participar do BBB 20.

 

