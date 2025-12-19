Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saulo Pôncio afirma que MP arquivou acusação de estupro

Cantor diz que inquérito foi encerrado de forma definitiva.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:05)
Zoeira
Saulo disse que pretende adotar medidas judiciais contra Laura Araújo, com o objetivo de responsabilizá-la pelas acusações.
Legenda: Saulo disse que pretende adotar medidas judiciais contra Laura Araújo, com o objetivo de responsabilizá-la pelas acusações.
Foto: Reprodução/Instagram.

Saulo Pôncio, de 29 anos, recorreu às redes sociais nesta sexta-feira (19) para comentar a acusação de estupro feita por Laura Araújo em 2023. Em um texto extenso publicado no Instagram, o cantor e influenciador afirmou que o inquérito foi arquivado de maneira definitiva pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Veja também

teaser image
Zoeira

Suzane von Richthofen é fotografada em praia do litoral paulista

teaser image
Zoeira

Filho de Rob Reiner foi diagnosticado com esquizofrenia, diz site

De acordo com Saulo, a investigação envolveu depoimentos, análise de provas e a realização de laudo pericial que, segundo ele, "não apontou qualquer indício de crime sexual". O influenciador também declarou que, ao longo do processo, Laura teria divulgado informações sigilosas, o que teria contribuído para a circulação de versões públicas diferentes do conteúdo oficial dos autos.

Ainda na publicação, Saulo afirmou que a Promotoria de Justiça identificou "inconsistências relevantes" nos relatos apresentados pela denunciante. Segundo ele, esses fatores, somados ao resultado da perícia, levaram a promotora responsável a concluir que não havia elementos suficientes para o oferecimento de denúncia, solicitando o arquivamento do caso.

O influenciador acrescentou que a decisão chegou a ser contestada por Laura Araújo, mas que a Procuradoria-Geral de Justiça manteve o entendimento da Promotoria e confirmou o arquivamento definitivo do inquérito. "A divulgação insistente de informações falsas e a manutenção de uma narrativa já descartada pelas autoridades responsáveis configuram grave violação à minha honra e dignidade", escreveu.

Ao final do texto, Saulo Pôncio afirmou que pretende adotar medidas judiciais contra Laura Araújo, com o objetivo de responsabilizá-la pelas acusações e pela divulgação de informações que considera indevidas.

A acusação contra o influenciador veio a público em junho de 2023 e teve ampla repercussão nas redes sociais e na imprensa. Na ocasião, Saulo negou as acusações.

Saulo disse que pretende adotar medidas judiciais contra Laura Araújo, com o objetivo de responsabilizá-la pelas acusações.
Zoeira

Saulo Pôncio afirma que MP arquivou acusação de estupro

Cantor diz que inquérito foi encerrado de forma definitiva.

Redação
Há 1 hora
Zico celebrou 50 anos de casado com Sandra Carvalho de Sá.
Zoeira

Zico comemora 50 anos de casamento com festa de luxo no Rio

Ídolo do Flamengo renovou votos no tradicional Copacabana Palace.

Redação
Há 2 horas
Antes dos crime, médicos de Nick Reiner estariam tentando ajustar a medicação para estabilizá-lo.
Zoeira

Filho de Rob Reiner foi diagnosticado com esquizofrenia, diz site

Diagnóstico teria sido feito antes do assassinato dos pais.

Redação
Há 2 horas
O flagra de Suzane na praia gerou críticas de internautas e comparações com a vida de Andreas, irmão dela
Zoeira

Suzane von Richthofen é fotografada em praia do litoral paulista

Ex-detenta foi vista na Riviera de São Lourenço; imagem gerou debate nas redes sociais.

Redação
Há 2 horas
Três retratos em colagem: um homem de camisa branca, uma mulher de crop top e saia preta, e uma mulher de cabelo ondulado claro. São os ex-bbbs Vyni, Flay e Jake.
Zoeira

Relembre ex-BBBs que mudaram o visual com cirurgias e procedimentos estéticos

Harmonização, lipo e silicone estão entre escolhas estéticas pós-reality.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Paulo Miklos durante participação em programa de TV.
Zoeira

Ex-mulher obtém na Justiça medida protetiva contra Paulo Miklos

Renata Galvão acusa músico de ameaças. Defesa nega.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando um cetro dourado com detalhes ornamentais e pedras brilhantes, vestindo uma roupa cinza com ombros à mostra. Na cabeça, há uma coroa decorada com pedras escuras e detalhes metálicos, remetendo a um visual majestoso e temático. O fundo apresenta cortinas azuis e uma parede branca com molduras douradas, criando um cenário elegante e sofisticado, típico de uma ambientação real ou de fantasia.
Zoeira

Todos os vencedores do BBB: saiba quem ganhou em cada edição

Confira as 25 personalidades campeãs do Big Brother Brasil.

Matheus Facundo
19 de Dezembro de 2025
Pessoa vestindo terno escuro, camisa branca e gravata clara fala diante de um microfone, em um ambiente interno com iluminação suave e elementos decorativos ao fundo.
Zoeira

Quem venceu 'A Fazenda 17'? Dudu Camargo leva prêmio de R$ 2 milhões

Final teve uma das votações mais expressivas da história do reality.

Redação
18 de Dezembro de 2025
foto do estilista Antony Price.
Zoeira

Antony Price, estilista que vestiu David Bowie e Mick Jagger, morre aos 80 anos

Prince havia retornado à moda há um mês, após um hiato de três décadas.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Leonardo DiCaprio surpreendeu ao revelar que não reassiste aos filmes que faz.
Zoeira

DiCaprio diz que nunca reassistiu a 'Titanic' após estreia

Ator explicou hábito e relembrou impacto do filme em sua carreira.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Virginia dançou a música viralizada
Zoeira

Virginia dança para Vini Jr. em Madri e vídeo diverte fãs

Influenciadora mostrou coreografia ao jogador, que reagiu rindo.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Enquete A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda: confira resultado final de quem pode vencer o programa

A grande final do reality acontece na quinta-feira (18).

Redação
18 de Dezembro de 2025
Kristin Cabot e Andy Byron foram flagrados durante um show do Coldplay
Zoeira

Executiva de RH comenta flagra com CEO em show do Coldplay

Kristin Cabot afirmou que episódio foi pontual e ligado ao álcool.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Shawn Mendes foi flagrado indo embora do Brasil, após encontros com Marquezine.
Zoeira

Shawn Mendes é visto em área vip de aeroporto após dias no Brasil

Cantor foi flagrado em Guarulhos após encontros com a atriz Bruna Marquezine.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Show da banda Iron Maiden com iluminação vermelha realizado em 2013.
Zoeira

Venda de ingressos para show de Iron Maiden no Brasil é iniciada; veja valores

Show único ocorre no dia 25 de outubro de 2026.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Três cenas clássicas de Natal: criança com suéter vermelho, casal em frente a guirlanda iluminada e Papais Noéis em festa com luzes coloridas.
Zoeira

Seis melhores filmes de Natal disponíveis no streaming

Temática do fim ano preenche produções lançadas em dezembro nos catálogos.

Mylena Gadelha
18 de Dezembro de 2025
Montagem com apresentadores do BBB diante do público, com microfone na boca e de frente para as câmeras.
Zoeira

Relembre todos os apresentadores que já passaram pelo BBB

Jornalistas famosos conduziram a apresentação do maior reality show brasileiro.

Mylena Gadelha
18 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o diretor Rob Reiner, com barba branca e smoking, e sua esposa Michele Singer Reiner, de blusa brilhante, posam para foto em gala.
Zoeira

Médico-legista conclui laudo com causa da morte de Rob Reiner e esposa

Laudo apontou que tipo de objeto foi usado para matar casal.

Redação
18 de Dezembro de 2025
selfie de isis valverde. ela segura um celular amarelo diante do espelho.
Zoeira

Suspeito de perseguir Isis Valverde é preso no condomínio da atriz, no Rio

Homem confessou perseguição por mais de duas décadas.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Zoeira

O que você precisa saber antes de assistir ‘Avatar: Fogo e Cinzas’

Novo longa do diretor James Cameron chega aos cinemas nesta quinta (18).