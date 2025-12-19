Saulo Pôncio afirma que MP arquivou acusação de estupro

Saulo Pôncio, de 29 anos, recorreu às redes sociais nesta sexta-feira (19) para comentar a acusação de estupro feita por Laura Araújo em 2023. Em um texto extenso publicado no Instagram, o cantor e influenciador afirmou que o inquérito foi arquivado de maneira definitiva pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

De acordo com Saulo, a investigação envolveu depoimentos, análise de provas e a realização de laudo pericial que, segundo ele, "não apontou qualquer indício de crime sexual". O influenciador também declarou que, ao longo do processo, Laura teria divulgado informações sigilosas, o que teria contribuído para a circulação de versões públicas diferentes do conteúdo oficial dos autos.

Ainda na publicação, Saulo afirmou que a Promotoria de Justiça identificou "inconsistências relevantes" nos relatos apresentados pela denunciante. Segundo ele, esses fatores, somados ao resultado da perícia, levaram a promotora responsável a concluir que não havia elementos suficientes para o oferecimento de denúncia, solicitando o arquivamento do caso.

O influenciador acrescentou que a decisão chegou a ser contestada por Laura Araújo, mas que a Procuradoria-Geral de Justiça manteve o entendimento da Promotoria e confirmou o arquivamento definitivo do inquérito. "A divulgação insistente de informações falsas e a manutenção de uma narrativa já descartada pelas autoridades responsáveis configuram grave violação à minha honra e dignidade", escreveu.

Ao final do texto, Saulo Pôncio afirmou que pretende adotar medidas judiciais contra Laura Araújo, com o objetivo de responsabilizá-la pelas acusações e pela divulgação de informações que considera indevidas.

A acusação contra o influenciador veio a público em junho de 2023 e teve ampla repercussão nas redes sociais e na imprensa. Na ocasião, Saulo negou as acusações.