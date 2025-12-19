Diário do Nordeste
Suzane von Richthofen é fotografada em praia do litoral paulista

Ex-detenta foi vista na Riviera de São Lourenço; imagem gerou debate nas redes sociais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
O flagra de Suzane na praia gerou críticas de internautas e comparações com a vida de Andreas, irmão dela
Legenda: O flagra de Suzane na praia gerou críticas de internautas e comparações com a vida de Andreas, irmão dela
Foto: Reprodução/Instagram.

Um registro de Suzane von Richthofen voltou a repercutir nas redes sociais nos últimos dias. A ex-detenta, condenada pelo assassinato dos pais em 2002, foi fotografada aproveitando um dia de praia no litoral de São Paulo, em um raro flagrante longe dos holofotes.

Suzane foi vista na Riviera de São Lourenço, bairro localizado em Bertioga e conhecido por ser uma área nobre, com mar tranquilo e extensa faixa de areia. Na imagem, divulgada pela página Crimes do Brasil – Tremembé, no Instagram, ela aparece usando óculos escuros, saída de praia e ao lado de um carrinho de milho.

A publicação rapidamente gerou reações entre internautas, que se dividiram entre críticas e defesas. "Ela na praia curtindo com a nova família e o Andreas (irmão) em um sítio praticamente abandonado, sem energia, com roupas velhas", comentou uma usuária.

"Eu entendo que o propósito é a ressocialização. Mas como confiar em alguém que matou os pais", questionou outra. Já um terceiro escreveu: "Vive melhor que muita gente". Houve também quem criticasse a exposição: "Já pegou pelo crime, chato essa perseguição".

Desde 2023, Suzane cumpre pena em regime aberto. Atualmente, ela comercializa produtos artesanais, como chinelos, bolsas e outros itens feitos à mão. Para isso, criou o perfil “Su Entre Linhas”, que já ultrapassa 156 mil seguidores nas redes sociais.

A movimentação recente na conta ocorreu após a repercussão da série “Tremembé”, do Prime, que aborda histórias de detentos que passaram pelo presídio de mesmo nome, incluindo Suzane, que foi retratada na produção pela atriz Marina Ruy Barbosa.

