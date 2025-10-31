Diário do Nordeste
Saiba quem é quem na série Tremembé, que recria o 'presídio dos famosos'

A produção retrata a rotina de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni, Anna Carolina Jatobá e outros presos célebres que passaram pela unidade prisional.

Zoeira
Foto oficial da série Tremembé com elenco principal atrás das grades.
Legenda: Tremembé mistura drama e realismo para retratar histórias que chocaram o Brasil.
Foto: Divulgação / Prime Video.

A nova série "Tremembé", que acaba de estrear no Prime Video, já está dando o que falar. Baseada no livro do jornalista Ullisses Campbell, a produção mostra o cotidiano da Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, no Interior de São Paulo — mais conhecida como o “presídio dos famosos” por abrigar alguns dos criminosos mais notórios do país.

Com um elenco de peso, Tremembé mistura drama e realismo para retratar histórias que chocaram o Brasil.

Confira quem são os personagens e os atores que os interpretam:

Marina Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen

Uma das criminosas mais conhecidas do país, Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por planejar e facilitar o assassinato dos próprios pais, Marísia e Manfred von Richthofen, em 31 de outubro de 2002.

Marina Ruy Barbosa e a verdadeira Suzane lado a lado em uma foto colagem.
Legenda: Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por planejar e facilitar o assassinato dos próprios pais.
Foto: Divulgação / Redes sociais.

Felipe Simas é Daniel Cravinhos

Então namorado de Suzane, Daniel ajudou a planejar o crime e executou Manfred von Richthofen, sogro dele na época.

Flipe Simas com o verdadeiro Daniel lado a lado em uma colagem.
Legenda: Daniel Cravinhos hoje tem um filho, nascido em novembro de 2024, fruto de um relacionamento de cerca de três anos com a estudante Andressa Rodrigues.
Foto: Divulgação / Redes sociais.

Kelner Macêdo é Christian Cravinhos 

Irmão de Daniel, Christian foi o primeiro a confessar a autoria do crime e foi responsável pela morte de Marísia von Richthofen.

Kelner Macêdo com Chistian lado a lado em uma foto colagem.
Legenda: Christian está em regime aberto desde março de 2025 e cumpre o restante da pena em liberdade, após decisão da Justiça.
Foto: Divulgação / Redes sociais.

Carol Garcia é Elize Matsunaga

Em 19 de maio de 2012, após descobrir uma traição, Elize matou o marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, com um tiro na cabeça. Em seguida, esquartejou o corpo e colocou os pedaços em malas antes de descartá-los.

Carol Garcia com Elize lado a lado em uma foto colagem.
Legenda: Desde 2022, vive em liberdade condicional e trabalha como motorista de aplicativo em Franca (SP).
Foto: Divulgação.

Lucas Oradovschi é Alexandre Nardoni

Condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão, Alexandre foi acusado de assassinar a filha Isabella Nardoni, jogando-a do sexto andar do prédio onde morava, em 29 de março de 2008, na Zona Norte de São Paulo.

Lucas Oradovschi com Alexandre lado a lado em uma foto colagem.
Legenda: Alexandre Nardoni hoje trabalha como Microempreendedor individual (MEI).
Foto: Divulgação / Reprodução.

Bianca Comparato é Anna Carolina Jatobá

Esposa de Alexandre e madrasta de Isabella, Anna Carolina ajudou no crime e recebeu pena de 26 anos e 8 meses de prisão.

Bianca Comparato e Ana Carolina lado a lado em uma foto colagem.
Legenda: Anna Carolina Jatobá está em regime aberto desde 2023, cumprindo pena pela morte de Isabella Nardoni, e vive com o marido, Alexandre Nardoni, em um apartamento em Santana, na Zona Norte de São Paulo.
Foto: Divulgação / Reprodução.

Anselmo Vasconcelos é Roger Abdelmassih

Ex-médico e especialista em reprodução humana, Abdelmassih foi condenado a mais de 100 anos de prisão por estuprar dezenas de pacientes entre as décadas de 1990 e 2000.

Anselmo Vasconcelos e Roger lado a lado em uma foto colagem.
Legenda: Desde a condenação, o médico Roger Abdelmassih tem tentado converter na Justiça sua prisão em domiciliar por motivos de saúde.
Foto: Divulgação / Reprodução.

Letícia Rodrigues é Sandra Regina Ruiz, a “Sandrão”

Condenada a 27 anos de prisão por participar do sequestro e assassinato de um vizinho de 14 anos em 2003, Sandrão ficou conhecida por ter se envolvido romanticamente com Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen dentro da penitenciária.

Letícia Rodrigues com Sandrão lado a lado em uma foto colagem.
Legenda: Sandrão está em regime aberto desde 2016 e vive discretamente desde então.
Foto: Divulgação/Reprodução.

Veja o trailer

Onde assistir

Todos os cinco episódios da primeira — e, até agora, única — temporada de Tremembé estão disponíveis no Prime Video, sem custos adicionais para assinantes da plataforma.

