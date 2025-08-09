Diário do Nordeste
Série sobre presídio famoso aborda triângulo amoroso de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga

A séria mostrará a rotina de presos da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:33)
Triângulo amoroso envolvendo Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga será abordado em série
Nova produção de true crime da Prime Video, a série brasileira “Tremembé” abordará o triângulo amoroso vivido por Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga no Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo.

Suzane será interpretada na obra por Marina Ruy Barbosa, enquanto Elize será vivida por Carol Garcia. Na prisão, as duas se envolveram em um triângulo amoroso com outra detenta, Sandrão. 

A série, que deve estrear ainda em 2025 na plataforma, acompanha as rotinas de presos que cometeram crimes de repercussão nacional no Brasil e ficaram detidos no presídio de Tremembé.

Além de Elize e Suzane, a série também retratará os percursos de outros criminosos detidos em Tremembé, como os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, e Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, que cumprem pena pelo assassinato da menina Isabella Nardoni.

A obra é baseada em dois livros do jornalista Ulisses Campbell sobre os crimes cometidos pelas duas mulheres, que estão presas na penitenciária paulista.

 

 

