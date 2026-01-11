Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (11)?

O quadro "Show do Milhão" faz parte do "Programa Silvio Santos", apresentado por Patrícia Abravanel, que vai ao ar a partir das 19h, no SBT.

Assim como nas edições anteriores, o jogo terá 17 perguntas de conhecimentos gerais, sendo cinco perguntas de nível fácil, seis de nível médio, cinco de nível difícil e a pergunta do milhão.

O jogo já recebeu no palco celebridades como Rodrigo Bocardi, Fafy Siqueira, Wellington Muniz, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.

Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, começou a apresentar o programa dominical junto ao pai em 2021.

Que horas vai ao ar o Show do Milhão?

O quadro é exibido às 19h no "Programa Silvio Santos", no SBT.