Prime Video anuncia série sobre o complexo penitenciário do Tremembé

O Prime Video vai lançar uma série sobre o complexo penitenciário do Tremembé, no interior de São Paulo. As filmagens devem começar esse ano, ainda no segundo semestre, mas não há previsão de lançamento.

A série é inspirada nos livros "Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido" e "Suzane: Assassina e Manipuladora", de Ulisses Campbell. Ele assina o roteiro da produção, ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio.

O presídio é destino de criminosos que cometeram crimes hediondos, e que os casos ficaram famosos na mídia, como foi o caso de Suzane Von Richthofen, Elize Matsunaga, Roger Abdemlmassih e o casal Nardoni.

A produção do Prime terá episódios baseados em histórias reais que aconteceram dentro do presídio.