Previsão do signo de Escorpião para hoje, 16 de fevereiro

A lua segue pedindo acordos. O domingo traz um jogo de forças entre expansão e tensão. A Lua em Libra em trígono com Júpiter favorece diálogos, conexões e uma visão mais ampla sobre o futuro. No entanto, a quadratura da Lua com Marte pode gerar impaciência e conflitos, especialmente nos relacionamentos e na família. É um dia para buscar equilíbrio entre agir e ponderar, evitando explosões emocionais ou decisões impulsivas.

Signo de Escorpião hoje

A tensão no ar pode te levar a querer controlar tudo, mas nem sempre isso é possível. Trabalhe a confiança no fluxo da vida e evite entrar em disputas desnecessárias. Use sua intensidade para transformar, não para gerar rupturas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.