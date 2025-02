Pré-Carnaval em Fortaleza 2025: veja programação deste fim de semana (14/02 a 16/02)

Em mais um fim de semana de Pré-Carnaval, Fortaleza recebe dezenas de atrações carnavalescas, seja nos polos da programação oficial da Capital, em bares, equipamentos culturais e shoppings ou pelas ruas da Cidade.

Neste fim de semana, a programação oficial percorre dez pontos da Capital. Recebem atrações os tradicionais polos Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Centro Cultural Belchior, Mocinha, Praia de Iracema, Benfica, Raimundo do Queijo e Passeio Público, este último destinado a atrações infantis, além de três novos polos: Vila do Mar, Praça Santa Cecília e Praça Cidade 2000.

Sexta-feira (14)

MERCADO DOS PINHÕES

17h

DJ Maria Tavares

Paulo Marinho e Bloco Balangandã

Superbanda

CENTRO CULTURAL BELCHIOR

17h30

Tambores Carnavalescos Caravana Cultural

Bloco Esse Ano Eu Não Morro

Dragões do Ritmo

PRAÇA DO FERREIRA

19h

Luxo da Aldeia

Sábado (15)

VILA DO MAR

16h

Dj Bruna Queiroz e Maestro Mecânico

Bloco Turma do Mamão

Deborah Lima

MOCINHA

18h

Bloco Num Ispaia Sinão lenche

PRAÇA DO FERREIRA

18h

Bloco Concentra Mas Não Sai

LARGO DA 2000

16h

DJ Fish Vinil

Banda Pira

Nick Sol

POLO DE LAZER DO CONJUNTO ESPERANÇA

16h

DJ Femo

Banda Reite

Robertinho do Acordeon

PRAÇA SANTA CECILIA (GRANDE BOM JARDIM)

Grupo de Coco Tocada Boa (Apoio CCBJ)

Bloco do Zé Almir

Afoxé Omõrisà Odè

BENFICA

17h

DJ Adrian Brasil

Como Raul Já Dizia

Loren Lyse

PRAIA DE IRACEMA

BLOCOS

15h

Cortejo Bloco Bonde Batuque

Cortejo Bloco Camaleões do Vila

Cortejo Bloco Unidos da Cachorra

Cortejo Batuque Clube de Ritmistas

PALCO

17h

DJ Silas

Belinho da Silva

Bloco Forrozin com Mariana Aydar

Bloco Baqueta Clube de Ritmistas

Domingo (16)

Infantil

PASSEIO PÚBLICO

9h

Bloquinho da Aquarela para Crianças de 0 a 99 anos

Banda Pacote de Biscoito

RAIMUNDO DO QUEIJO

10h

Vanin & Nicinha - O Casal do Acordeon

Grupo DTF - De Todas as Formas

Cris Malagueta

BENFICA

14h

DJ Ada Porã

Ercília Lima

Duas Doses de Música & Os Tiragosto

No fim de semana, quem também sedia festas gratuitas é a Estação das Artes, no Centro da Cidade. Nesta sexta-feira (14), quem comanda a festa são os DJs do projeto Numalaje; no sábado (15), é dia de Festival Dá Teu Nome, com o coletivo Carnaval no Inferno e o Baile Preto com Luiza Nobel. Já no domingo (16), é dia de Corta Jaca com Victormsat e de show do cantor Dipas com o Samba de Pai pra Filha.

Já entre as festas privadas, se destacam a festa Festejo, que irá reunir Gabi Nunes, As Serpentinas, Espalha Brasa, Farra na Jangada e Juru Odara na quadra do bloco Unidos da Cachorra, e o line-up do Pré-Carnaval do Valentina Club, no Centro, que inclui um bloquinho de Axé das Antigas e sets de DJs cearenses. Os dois eventos ocorrem neste sábado (15) e já estão com ingressos à venda.

Abaixo, reunimos as principais programações carnavalescas deste fim de semana, entre opções gratuitas e pagas. Há eventos para todos os públicos, inclusive opções de bloquinhos infantis. Para procurar sua atração preferida, basta pesquisar pelo nome do bloco ou artista, polo/espaço cultural ou pela data/horário. Também é possível navegar pelas páginas para conferir tudo que vai rolar na Cidade.

Organizado pelo Verso, o catálogo é atualizado frequentemente e acompanhará todos os fins de semana de programação carnavalesca da Capital.