Maria Bethânia interrompe show no RJ após reclamar da qualidade do som: 'Me respeitem, não vou cantar'; vídeo

"Me respeitem. Não vou cantar com esse som", disse Maria Bethânia durante penúltima apresentação da turnê capitaneada por ela e o irmão, Caetano Veloso, no Rio de Janeiro. O show, ocorrido no último sábado (15), foi interrompido pela artista baiana após ela reclamar da qualidade técnica do som no Farmasi Arena, onde tudo aconteceu.

"Tudo errado aqui no som. Não dá para cantar com esse som", continuou ela antes de sair de perto do microfone. Um vídeo com a insatisfação da cantora circula nas redes sociais. As informações são do Uol.

Há ainda outro vídeo, no qual Bethânia afirma não ter condições de fazer a participação-solo. "Trocaram o meu microfone por algum motivo. E voltou meu microfone e isso quer dizer o quê? Para mim está um horror. Só tem chiado no meu ouvido. Não é, absolutamente, o som que eu estava cantando. Querem me desafiar. Acabou", disse.

Bethânia soltando os raios de Oyá na banda. ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/PcOplWFK5I — Rafael Marchon (@rafaelmarchon) March 16, 2025

E completou: "Chama Caetano para fazer o final do show. Eu não posso fazer o solo se eu não tenho voz, gente. Sou uma cantora, não tenho outra coisa senão minha voz. Sinto muito, é uma vergonha no Rio de Janeiro acontecer isso".

O que diz a produtora do show

A reportagem do Uol entrou em contato com a LiveNation, produtora responsável pelo show, para saber o posicionamento. A empresa comunicou que vai não se pronunciar sobre o tema.

A turnê "Caetano & Bethânia", contudo, segue. A última apresentação será no dia 22 de março, em Porto Alegre, após passar por diversas cidades, incluindo Fortaleza. Na capital cearense, o show foi realizado na Arena Castelão em 13 de novembro de 2024, e reuniu alguns dos maiores sucessos da dupla.