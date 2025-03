Novo documentário de John Lennon e Yoko Ono ganha trailer; assista

Novo documentário sobre a vida de John Lennon e Yoko Ono ganhou o primeiro trailer no início dessa semana. "One to One" vai retratar um momento específico da vida do casal, o início dos anos 1970, após o fim dos Beatles.

De acordo com o site oficial do cantor, o longa-metragem vai explorar a chegada de Lennon a Nova York e o movimento One to One, que, nas palavras dele, foi criado para "alterar a apatia da sociedade".

Veja o trailer

O documentário ainda vai contar com imagens inédias do casal e canções ao vivo gravadas nos únicos shows de Lennon na carreira solo. Segundo o trailer, um deles vai ter um grande destaque, o concerto no Madison Square Garden, em 30 de agosto de 1972.

Todos os áudios e filmagens foram remasterizados pelo filho do ex-Beatle, Sean Ono Lennon. Entre as novidades, também estão registros de ligações telefônicas da época e gravações caseiras feitas pelo músico, que nunca foram reveladas ao público.

Apesar de não ter data para chegar ao Brasil, "One to One" tem previsão de estreia para 11 de abril nos Estados Unidos e Reino Unido em salas IMAX. Nos circuitos abertos, o filme chega em 18 de abril e em maio na Europa.

