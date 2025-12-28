Veja lista de filmes estrelados pela artista francesa Brigitte Bardot

A artista francesa Brigitte Bardot, que morreu neste domingo (28) aos 91 anos, teve a carreira no cinema encerrada em 1973, com 45 filmes rodados, mas é lembrada como um dos nomes mais relevantes da sétima arte.

Ao longo dos anos no ofício de atriz, Brigitte trabalhou com cineastas como Roger Vadim, Louis Malle e Jean-Luc Godard, por exemplo.

Veja abaixo algumas das obras de Brigitte:

"Se Versalhes Falasse" (1954)

Dirigido por Sacha Guitry, o longa retrata a história do Palácio de Versalhes, na França, e dos personagens que passaram por ele.

"As Grandes Manobras" (1955)

Sob direção do cineasta René Clair, o filme aborda a história de um tenente francês que deseja seduzir qualquer mulher da cidade antes da partida de seu regimento. A escolhida por ele, entretanto é diferente de todas as outras.

"E Deus Criou a Mulher" (1956)

Bardot era atriz e modelo nessa época, além de esposa do cineasta Roger Vadim, que dirigiu o longa. Na história, que se passa em Saint-Tropez, ela interpreta Juliete, cobiçada por um milionário, que ama outro homem, mas acaba se casando com o irmão do amado.

"Vida Privada" (1961)

De Louis Malle, o filme tem como protagonista uma jovem estrela de cinema em Paris que passa pelas complicações da fama ao perceber o interesse desmedido dos fãs.

"O Desprezo" (1963)

Jean-Luc Godard dirigiu o filme em que Bardot vive Camille, uma jovem cujo marido foi contratado para escrever o roteiro de um filme baseado na Odisseia. O longa, entretanto, retrata a derrocada desse casamento durante o processo.

"As Petroleiras" (1971), de Christian-Jaque

Prestes a encerrar a carreira como atriz, Brigitte estrelou este faroeste cômico junto de Claudia Cardinale. As duas vivem uma disputa entre famílias que descobrem petróleo na propriedade de uma delas.