Mesa de Natal sem excessos e com beleza
Montar uma mesa natalina pode ser um exercício de afeto, criatividade e escolhas conscientes.
Antes de ir às compras para montar uma mesa temática, sempre visito o meu tesouro em casa: vou abrindo gavetas, a cristaleira e ressignifico o que já está ali. O Natal tem mesmo esse dom raro de nos convidar a olhar para dentro da casa e da gente. Em tempos em que tudo parece pedir pressa e consumo, montar uma mesa natalina pode ser um exercício de afeto, criatividade e escolhas conscientes. É sobre criar atmosfera, acolhimento e memória.
Eu acredito mesmo que a mesa de Natal mais encantadora pode começar exatamente do que você já tem. E, em uma coluna passada, já falamos sobre como construir aos poucos esse acervo natalino. A cada ano, vão entrando novos itens harmonizando com o que já faz parte da nossa história.
Veja também
Na árvore e na mesa
Uma proposta simples e elegante é usar os guardanapos de tecido como base dos pratos, fazendo a vez do lugar americano. Já havia pensado nessa proposta? Eles emolduram a composição, trazem textura e ainda valorizam cada elemento colocado sobre eles.
Em cima, entram pratos que não precisam, de forma alguma, ser natalinos. Pratos lisos, brancos ou em tons clássicos como verde e vermelho são atemporais, funcionam em qualquer ocasião e tornam o investimento muito mais assertivo.
Talheres bem alinhados, taças que você já usa no dia a dia e, no centro do prato, um gesto de carinho: um adorno emprestado da própria árvore de Natal. Um enfeite delicado, um pequeno ramo, uma bola dourada. É esse detalhe inesperado que transforma o comum em especial. Vale até colocar uma tag com o nome de quem vai sentar ali. Simples e muito especial!
O passo a passo
Para montar uma mesa posta com lugares marcados, comece pelo guardanapo de tecido aberto ou levemente dobrado, centralizado no lugar de cada convidado. Posicione o prato principal sobre ele ou o de sobremesa que irá usar para petiscar antes do jantar. Talheres organizados de forma clássica e funcional, taças simples, sem excesso. Finalize com um pequeno adorno natalino no centro do prato.
Tábua de frios
No centro da mesa, a dica é apostar em algo democrático, prático e visualmente irresistível: a tábua de frios. Ela sempre é estrela por aqui, pois conversa com diferentes paladares, dispensa formalidades e convida ao compartilhamento, algo que é a essência pura do Natal. Queijos, frutas frescas, castanhas, chocolates e pequenos petiscos podem ser organizados de forma harmônica, brincando com cores e volumes.
Nas fotos, a tábua ganha ainda mais charme ao dividir espaço com um organizador giratório, que facilita o acesso e cria movimento na mesa. Frutas, doces e snacks aparecem coordenados em uma paleta clássica: vermelho, dourado e xadrez, que está super em alta e traz aquele aconchego imediato de casa de Natal.
Como criar harmonia
A dica de ouro é pensar a mesa como um todo: repetir cores, texturas e padrões cria unidade visual sem exigir grandes investimentos. Um tecido xadrez aqui, um detalhe dourado ali, e tudo começa a conversar. Essa estética da repetição é o que cria harmonia visual e o nosso olhar ama isso. É beleza e encantamento!
Pense que a sua mesa de Natal não precisa impressionar, mas sim acolher. E quando a gente escolhe criar com o que já tem, o resultado não é só economia. É verdade. É memória. É Natal. Que isso te inspire a olhar para o que tem com magia, afeto e alegria. Celebre ao lado de quem você ama e boas festas!
*Esta coluna reflete exclusivamente a opinião da autora