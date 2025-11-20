Decoração de Natal 2025 traz tendência de laços, maxi bolas e xadrez

Há algo de encantador no momento em que a casa começa a vestir o Natal. É como se, aos poucos, colocássemos roupas de festa no cotidiano. Os dias se enfeitam de laços e a noite de luzes. Em 2025, só fortalece um movimento que já vínhamos percebendo: mais afeto, mais presença, menos pressa. Os laços, as maxi bolas e o tradicional xadrez não são apenas elementos de estilo, são convites à memória. Inspire-se nas três tendências deste ano!

Legenda: A decoração de Natal deve contar a história da família. Mais afeto, mais presença, menos pressa. Foto: Acervo Pessoal

Amarre um laço e faça um pedido

Um acessório que exala feminilidade e delicadeza marca presença na decoração de Natal. Nessa época festiva, os laços representam a dedicação e o carinho no ato de presentear e também no cuidado ao receber.

Este será o Natal dos laços grandes e bem estruturados em materiais como veludo, cetim, lurex e fitas metalizadas, que adicionam brilho e requinte à decoração nas cores vermelho e dourado. Eles aparecem nas árvores, nas guirlandas, nas portas e até embrulhando objetos do dia a dia.

Legenda: Laços grandes e bem estruturados ganham mais espaço no Natal deste ano. Foto: Acervo Pessoal

Uma dica simples e poética: antes de fixar o laço, faça um pedido. A superstição é de que cada nó pode ser um pensamento bom que fica preso ali na casa ou ao presentear alguém. Bonito isso, né? Eu amei e já quero aderir!

Maxi bolas imprimem super efeito

É lúdico avistar bolas grandes nas cores natalinas em decoração temática. As bolas gigantes foram tendência em 2024 e seguem forte em 2025. Há quem acredite que elas são mais que um exagero divertido, sendo também grandes espelhos das nossas emoções nesta temporada. Elas aparecem dispostas no chão, nas próprias árvores de Natal, em escadas e mais.

A cor da maxi bola geralmente harmoniza com o restante da decoração e pode ser dourada, vermelha, verde ou branca. Quanto maior, mais espaço para refletir o que importa.

Xadrez decora e abraça

O xadrez retorna com delicadeza. Na verdade, no Natal gringo ele sempre marca presença. Passeando pelas vitrines de Portugal e Barcelona agora em novembro, avistei a padronagem como destaque em cada detalhe que vai de adornos para a cozinha, quartos e sala.

Ele não compete com o brilho e entra como base afetiva, sabe? Em jogos americanos como plano de fundo da mesa posta, mantas sobre o sofá ou até uma fita xadrez combinada com laços lisos transmitem sensação de lar.

Legenda: Xadrez é tendência de Natal no mundo todo. Foto: Acervo Pessoal

O xadrez tem esse poder: faz a casa parecer que sempre esteve pronta para receber. Se a árvore está exuberante com laços e maxi bolas, por exemplo, deixe o xadrez aparecer nos detalhes e, de repente, o afeto sobressai.

Conte sua história usando as tendências

Não há cor ou formato mais bonito do que decorar com intencionalidade. E a principal dica antes de ir as compras é olhar ao redor e abrir as caixas de acervo dos natais passados. Nossa decoração de Natal deve contar a nossa história.

Use laços para amarrar um objeto afetivo e dar destaque a ele na sala, as maxi bolas vão refletir os sorrisos da família que assiste a árvore brilhar toda noite, e os tecidos em xadrez no sofá convidam para maratonar filmes com chocolate quente.

Legenda: Capriche nos detalhes para trazer a magia do Natal para a sua família e convidados. Foto: Acervo Pessoal

Decorar a casa para o Natal é, no fundo, um gesto de cuidado. Estejamos atentos para admirar o simples com encanto e celebrar o que se repete todos os anos, mas nunca se torna igual: o reencontro com quem amamos. Sem esquecer que casa não é cenário, mas sim abraço. Que a minha me abrace daqui e a sua daí.

