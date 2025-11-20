Diário do Nordeste
Decoração de Natal 2025 traz tendência de laços, maxi bolas e xadrez

Veja dicas de como criar uma decoração afetiva para a sua casa.

Escrito por
Ana Karenyna verso@svm.com.br
Ana Karenyna
Legenda: Uma decoração de Natal que mistura elementos clássicos com objetos personalizado, como fotos de família, desenhos de crianças ou palavras de afeto deixam sua decoração mais aconchegante.
Foto: Acervo Pessoal

Há algo de encantador no momento em que a casa começa a vestir o Natal. É como se, aos poucos, colocássemos roupas de festa no cotidiano. Os dias se enfeitam de laços e a noite de luzes. Em 2025, só fortalece um movimento que já vínhamos percebendo: mais afeto, mais presença, menos pressa. Os laços, as maxi bolas e o tradicional xadrez não são apenas elementos de estilo, são convites à memória. Inspire-se nas três tendências deste ano!

A colunista Ana Karenyna, uma mulher sorridente com cabelo castanho e batom vermelho aparece em destaque, inclinada sobre uma mesa decorada para o Natal. Ela veste uma camisa social branca e calça vermelha. A mesa está posta com uma toalha xadrez vermelha e branca, pratos brancos e taças de vinho. A decoração de Natal inclui uma guirlanda de folhagem verde ao centro, velas brancas altas em castiçais e adornos como pequenas bolas vermelhas e enfeites de mesa em formato de árvore. Ao fundo, uma parede de tijolos brancos e um espelho redondo refletem o ambiente.
Legenda: A decoração de Natal deve contar a história da família. Mais afeto, mais presença, menos pressa.
Foto: Acervo Pessoal

Amarre um laço e faça um pedido 

Um acessório que exala feminilidade e delicadeza marca presença na decoração de Natal. Nessa época festiva, os laços representam a dedicação e o carinho no ato de presentear e também no cuidado ao receber.

Este será o Natal dos laços grandes e bem estruturados em materiais como veludo, cetim, lurex e fitas metalizadas, que adicionam brilho e requinte à decoração nas cores vermelho e dourado. Eles aparecem nas árvores, nas guirlandas, nas portas e até embrulhando objetos do dia a dia.

Uma imagem de prateleiras de loja exibindo artigos de decoração. Em primeiro plano, um objeto decorativo em formato de laço grande nas cores branco e vermelho com listras verticais e horizontais, apoiado em uma prateleira branca. Ao fundo, há pilhas de cestos de armazenamento feitos de corda trançada; um cesto é rosa-claro com laços de tecido rosa nas laterais, e os demais são brancos. Peças de tecido vermelho, possivelmente laços ou fitas, aparecem na lateral esquerda, reforçando o tema de decoração.
Legenda: Laços grandes e bem estruturados ganham mais espaço no Natal deste ano.
Foto: Acervo Pessoal

Uma dica simples e poética: antes de fixar o laço, faça um pedido. A superstição é de que cada nó pode ser um pensamento bom que fica preso ali na casa ou ao presentear alguém. Bonito isso, né? Eu amei e já quero aderir! 

Maxi bolas imprimem super efeito 

É lúdico avistar bolas grandes nas cores natalinas em decoração temática. As bolas gigantes foram tendência em 2024 e seguem forte em 2025. Há quem acredite que elas são mais que um exagero divertido, sendo também grandes espelhos das nossas emoções nesta temporada. Elas aparecem dispostas no chão, nas próprias árvores de Natal, em escadas e mais.

A cor da maxi bola geralmente harmoniza com o restante da decoração e pode ser dourada, vermelha, verde ou branca. Quanto maior, mais espaço para refletir o que importa.

Xadrez decora e abraça

O xadrez retorna com delicadeza. Na verdade, no Natal gringo ele sempre marca presença. Passeando pelas vitrines de Portugal e Barcelona agora em novembro, avistei a padronagem como destaque em cada detalhe que vai de adornos para a cozinha, quartos e sala. 

Ele não compete com o brilho e entra como base afetiva, sabe? Em jogos americanos como plano de fundo da mesa posta, mantas sobre o sofá ou até uma fita xadrez combinada com laços lisos transmitem sensação de lar.

Uma mesa de jantar redonda decorada com o tema Natalino. A mesa é coberta por uma toalha xadrez vermelha e branca. Ela está posta com pratos brancos e guardanapos xadrez (vermelho e branco) com detalhes de folhagem. O centro da mesa possui velas brancas acesas em diferentes alturas e um adorno em formato de árvore listrada. Acima da mesa, há um lustre moderno com estrutura geométrica em tom de cobre. Ao fundo, uma parede de tijolos brancos apresenta um espelho redondo grande, emoldurado por uma guirlanda de folhagens verdes. O reflexo no espelho mostra a colunista Ana Karenyna, uma mulher vestida de branco e vermelho tirando a foto.
Legenda: Xadrez é tendência de Natal no mundo todo.
Foto: Acervo Pessoal

O xadrez tem esse poder: faz a casa parecer que sempre esteve pronta para receber. Se a árvore está exuberante com laços e maxi bolas, por exemplo, deixe o xadrez aparecer nos detalhes e, de repente, o afeto sobressai.

Conte sua história usando as tendências 

Não há cor ou formato mais bonito do que decorar com intencionalidade. E a principal dica antes de ir as compras é olhar ao redor e abrir as caixas de acervo dos natais passados. Nossa decoração de Natal deve contar a nossa história.

Use laços para amarrar um objeto afetivo e dar destaque a ele na sala, as maxi bolas vão refletir os sorrisos da família que assiste a árvore brilhar toda noite, e os tecidos em xadrez no sofá convidam para maratonar filmes com chocolate quente. 

Uma foto em close de um lugar à mesa com o tema Natal. Sobre uma mesa de madeira clara, há um sousplat de fibra trançada marrom escura. O sousplat apoia dois pratos brancos, e sobre eles está uma caneca em formato de boneco de neve, listrada em vermelho e branco, com o rosto do boneco e um chapéu preto pintados. Os talheres são dourados, sendo uma colher de madeira pequena e os talheres principais dispostos nas laterais. Um guardanapo xadrez vermelho e branco está dobrado sob os pratos. À direita, uma taça de vinho possui um tag de presente pendurado, decorado com um rosto de rena, e um cartão com uma mensagem natalina e a inscrição 'Merry Xmas'.
Legenda: Capriche nos detalhes para trazer a magia do Natal para a sua família e convidados.
Foto: Acervo Pessoal

Decorar a casa para o Natal é, no fundo, um gesto de cuidado. Estejamos atentos para admirar o simples com encanto e celebrar o que se repete todos os anos, mas nunca se torna igual: o reencontro com quem amamos. Sem esquecer que casa não é cenário, mas sim abraço. Que a minha me abrace daqui e a sua daí.

*Esta coluna reflete exclusivamente a opinião da autora

 
