Cozinha Natalina: inspire-se nas ideias criativas para decorar o coração da casa

Nem só de árvores vive uma casa decorada para o Natal. A magia também está nos cantinhos e detalhes espalhados. Já imaginou começar a deixar tudo temático partindo da cozinha? Uma tendência gringa que sou super adepta, especialmente quando ela é no estilo americana com balcão e vista para a sala.

Para te inspirar, trouxe fotos da minha própria cozinha. Os armários suspensos receberam duas mini guirlandas com laços em fita. Uma ideia acessível que tem efeito super especial e é o ponto de destaque visto de longe. Para completar, vale colocar um pano de prato no tema no fogão e deixar tudo no clima.

Legenda: Mini soldadinhos na prateleira em cima da geladeira também decoram Foto: Acervo Pessoal

Mini prateleiras

No balcão, instalei prateleiras na parede lateral já planejando preencher com itens natalinos. Aqui, vale tudo, desde livro de receitas, mini árvore, casinha de cerâmica com led, tábuas também conferem charme especial e mais. Ah, um calendário para fazer a contagem regressiva para o dia 25 também é incrível. Use a criatividade!

Legenda: Mini prateleiras com adornos decorativos como tábuas e mini árvore Foto: Acervo pessoal

Ainda na cozinha, use uma boleira para dar altura no décor. Empilhe canecas temáticas natalinas, posicione um abajur e complemente com vela. Também coloquei a mão na massa em uma ideia criativa de usar uma mini kombi carregando mini presentes. Um detalhe lúdico todo Natal merece ser.

Canecas e utensílios

Mais pertinho do fogão, usei uma caneca para acomodar utensílios como colheres, espátulas e pegador. Tudo para deixar a rotina mais prática com o toque natalino que a época pede.

Legenda: Mini carrinho carrega árvore de Natal dentro de uma cúpula. Pura magia! Foto: Acervo Pessoal

Legenda: Mini kombi com presentes, canecas e velas para decorar Foto: Acervo Pessoal

Uma bandeja de bambu com mini árvore de Natal em cerâmica e outro mini carrinho em uma cúpula de vidro, desta vez, o carrinho carrega uma mini árvore de Natal. Pura fofura né?

E tudo isso é um mix de adornos afetivos de natais passados com comprinhas feitas esse ano. A ideia é exatamente usar o que já temos e usar a criatividade para preencher esses cantinhos da casa. O resultado final é de um lar convidativo que dá vontade de sentar e tomar um café com um bolo de canela.

O coração da casa

Legenda: Pano de prato nas cores do Natal para deixar tudo harmonizando Foto: Acervo Pessoal

Que esses detalhes tenham te inspirado a decorar o coração da casa, que é a cozinha. Afinal, é nele que preparamos as delícias que vão para mesa nas ceias e cafés natalinos. Nada como já estar no clima desde a preparação das receitas com a família.

Você pode, ainda, decorar a geladeira com imã temático, assim como ter potes para biscoitos enfeitados com motivo natalino, assim como toalha de mesa com as cores do Natal, caso tenha uma mesa de apoio na sua cozinha. Aproveite para assar biscoitos e criar tradições na sua família.

