Francisco Gil, filho de Preta Gil, comentou sobre o estado de saúde da cantora após nova internação em decorrência de uma infecção urinária. Preta voltou a ser internada e está sob cuidados médicos desde o último sábado (8) em um hospital particular em Salvador, na Bahia, "para monitoramento" da doença. Segundo Francisco, a família vive "um dia de cada vez", em referência aos desafios enfrentados durante o tratamento contra o câncer.

"São vivências que são naturais da vida, então, vamos aprendendo com isso. Na verdade, a gente está sendo forçado a lidar com as questões que a vida nos impõe como a morte, a vida, a saúde, a doença... E isso potencializa o que vejo de mais importante na vida que é o amor. Isso me colocou num lugar, numa dimensão do amar muito maior!", desabafou ele em entrevista ao gshow.

O filho de Preta também ressaltou que a positividade dela no enfrentamento à doença tem sido fundamental para fortalecer a família.

"Começa com o amor próprio, o amor das pessoas que a gente tem, o amor visceral de mãe, de filho e de família. E por mais que a gente possa sofrer, temos que aprender e transformar isso em positividade. No meio desse caos, minha mãe tem vivido momentos incríveis e isso é o que mais inspira. A forma como ela tem encarado tudo é um motor. Mas é um processo profundo", disse.

Veja também Zoeira Preta Gil fará tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos Zoeira Preta Gil se emociona ao retornar para Carnaval de Salvador com homenagens de Anitta e Ivete Sangalo

Francisco Gil afirmou que seu maior desejo hoje é ver a mãe completamente curada do câncer.

"Sem dúvida, é o meu maior desejo. Não tem nada mais importante que a saúde dela. O processo de ver minha mãe bem é uma fonte de vida. Ela nos inspira porque passa por isso tudo ensinando e mostrando que a vida é isso. Ela recebe muito amor e da maneira mais bonita possível: em vida; tem uma força, uma vontade de estar viva e de lutar que impressiona", desabafou.

O jovem ainda destacou que sua prioridade é estar ao lado da mãe, apesar de Preta incentivá-lo a continuar a rotina de trabalho.

"A gente vai vivendo agora muito de acordo com isso. É muito importante estar ali perto dela. Ao mesmo tempo que ela também é a pessoa que mais me incentiva a estar na estrada, a continuar os meus trabalhos. Ela me apoia muito. Então, é uma vida que a gente vai equilibrando", afirmou.

INTERNAÇÕES DE PRETA GIL

A cantora e empresária tem encarado um tratamento contra um câncer desde 2023. Ela recebeu alta médica há cerca de três semanas após quase dois meses internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Ao longo de 2023, a artista tratou um tumor na parte final do intestino. Mas, em agosto do ano passado, o câncer retornou em diferentes partes do corpo. Em meio a isso, ela passou por cirurgias, sessões de radioterapia e quimioterapia e colocou uma bolsa de colostomia definitiva.

Preta revelou que, em abril, irá para Nova York para fazer um tratamento com medicamentos novos, que estão em fase final de estudo.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.