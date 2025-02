Preta Gil fará tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos

A cantora Preta Gil concedeu entrevista à jornalista Maju Coutinho, exibida no domingo (16), no “Fantástico”, após ficar 55 dias internada em um hospital de São Paulo.

A artista contou que irá passar por um tratamento experimental contra o câncer em Nova York, nos Estados Unidos, recomendado por seus médicos no Brasil.

"Eles são muito otimistas de que eu vou ficar bem para próxima etapa: vou para os Estados Unidos para fazer um tratamento lá. Então, em abril, parto para Nova York para fazer um tratamento lá com medicamentos novos. Medicamentos que estão em fase final de estudo”, explicou.

Mesmo em casa, ela também contou que está sendo acompanhada de perto por uma equipe médica, e comentou o atual momento de sua recuperação: “Eu acabei de ter alta do hospital, quase dois meses de internação. Estou fragilizada, ainda com o corpo muito debilitado. Com dreno, sondas, ainda invadida”.

“Eu tenho mil privilégios, eu sei que tenho, isso faz toda a diferença. Então eu não reclamo, não tenho como reclamar: 'ah, mas você não sofre?'. Sofro, sofro muito".

Período duro

Preta ainda disse que o período no hospital, após passar por uma cirurgia de mais de 20 horas em dezembro, foi muito duro para sua família. No entanto, agora, ela não precisa de mais quimioterapia, apenas de remédios paliativos para dor e vitaminas, e que pode comer de tudo.

“Eu comi acarajé [ no hospital]. Pedi acarajé no delivery. Não chegou igual, mas matei um pouquinho da minha vontade. Os médicos falavam que seu quisesse comer alguma coisa, para comer ali. Aqui a gente testa: se você ficar bem, se não vai. Hoje a dieta é livre, e posso comer tudo. Tudo que eu quiser. O importante é eu comer”.

Em 2023, Preta Gil teve o diagnóstico de câncer, um tumor no reto, que foi operado, mas voltou em seis novos focos: quatro em uma membrana que cobre o aparelho digestivo, o peritônio, e duas no sistema linfático. Na última cirurgia, no entanto, todos foram removidos.