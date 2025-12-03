Juliette ganha moto de R$ 140 mil em aniversário de 36 anos

Juliette celebrou o aniversário de 36 anos nesta quarta-feira (3) com uma surpresa digna de fã de velocidade. A cantora recebeu do noivo, Kaique Cerneny, uma BMW S 1000 RR, modelo esportivo avaliado em cerca de R$ 140 mil. O atleta de crossfit apareceu na porta da casa dela, no Rio de Janeiro, pilotando a moto para entregar o presente pessoalmente.

Emocionado, Kaique compartilhou a homenagem nas redes sociais. “Você merece o mundo, amor! Tenho a sorte de ter conhecido uma mulher tão incrível e de construir uma vida ao seu lado! Eu amo te ver feliz, e farei o meu melhor sempre pra isso! Parabéns, amor! Te amo”, escreveu.

Os dois estão juntos desde 2023 e assumiram publicamente o relacionamento no fim daquele ano. O pedido de casamento veio em um jantar especial em comemoração aos 35 anos de Juliette, reforçando a sintonia do casal, que costuma compartilhar momentos marcantes com os fãs.