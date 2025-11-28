Silvânia Aquino e Berg Rabelo vão lançar versão de música do ABBA em forró

Os cantores Silvânia Aquino e Berg Rabelo, ex-vocalistas da banda Calcinha Preta, estão gravando o novo repertório da banda Duas Paixões, no estúdio do cantor Wesley Safadão, desde o início da semana. Uma curiosidade do novo setlist da dupla é a presença de uma música do grupo ABBA que ganhou a cadência do forró.

O hit "The Winner Takes It All"(1980) do sétimo álbum de estúdio do grupo sueco — o "Super Trouper" — ganhou uma versão na cadência do gênero nordestino que deve ser intitulada "As Marcas Desse Amor".

"Se não me quer mais, pra quê ficar brigando. Se não pensa em mim, por que quer me aqui? As marcas desse amor", diz trecho da canção.

Os forrozeiros já entraram em estúdio para gravar o dueto. Nesta semana, eles também revelaram vídeos cantando hits como "Morrendo de Desejo", "Isso é Imortal" e a "A Lua".

Teste de público

O cantor Wesley Safadão, um dos responsáveis pelo escritório Camarote Shows — responsável por gerenciar a carreira de Berg e Silvânia — colocou a dupla no palco de um leilão realizado nesta semana.

E, em meio aos ensaios, a dupla já divulga show. Eles serão atração do "Baú da Taty" que ocorre em Sobral, no dia 20 de dezembro.