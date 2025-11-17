Diário do Nordeste
Silvânia Aquino e Berg Rabelo assinam contrato com escritório de Wesley Safadão

Dupla vai se apresentar como "Duas Paixões".

João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 19:37)
Legenda: Berg e Silvânia serão uma dupla nos palcos.
Foto: Reprodução.

Agora é oficial. Os cantores Berg Rabelo e a Silvânia Aquino assinaram, na noite desta segunda-feira (17), contrato com o escritório Camarote Shows. Os dois são ex-cantores da banda Calcinha Preta.

Pela tarde, a dupla esteve junta na casa de Taty Girl conversando sobre o contrato. Nesta noite, os artistas estiveram com Wesley Safadão assinando o documento na sede da empresa em Fortaleza (CE).

A dupla levará uma nova banda de forró ao mercado, intitulada Duas Paixões. Em breve, deve começar a ser divulgada agenda de shows.

