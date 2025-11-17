'Respeito e gratidão intactos', diz Calcinha Preta sobre saída de Silvânia Aquino
A cantora anunciou saída da banda após 25 anos de história.
A banda de forró Calcinha Preta se pronunciou pela primeira vez sobre a saída da cantora Silvânia Aquino, após 25 anos no grupo. Em post nas redes sociais, nesta segunda-feira (17), disse que o "respeito e gratidão ficam intactos". A vocalista já está de casa nova, assinada com a Camarote Shows, produtora de Wesley Safadão, segundo anunciado nesse último fim de semana.
"Sil, obrigada por cada nota cantada no limite da emoção, por cada vez que defendeu essa banda como sua própria casa. Você não foi só uma cantora da Calcinha Preta. Você ajudou a construir o que a Calcinha Preta é. Seu jeito, sua entrega, sua fé e sua coragem estão em cada DVD, em cada álbum, em cada cidade, em cada coro que o público faz quando escuta sua voz", escreveu a Família Calcinha Preta, em nota.
O texto diz que "a vida segue por novos caminhos" e que "novos ciclos começam a ser escritos": "Os rumos mudam, as decisões chegam".
Silvânia se muda para Fortaleza
Ao colunista João Lima Neto, a forrozeira afirmou que vai passar a semana na capital cearense para alinhar os próximos passos junto do novo escritório que irá gerenciar agenda e produções musicais. “A Camarote é especialista em muita coisa. O tratamento com o artista é merecido, lindo. Desde que cheguei, estou sendo muito bem tratada. Aqui é uma família. Todo mundo é feliz”, afirmou.
Há especulações de que ela forme uma dupla com Berg Rabelo, também ex-vocalista da Calcinha Preta.