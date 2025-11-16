Taty Girl reúne quase 40 mil pessoas no Castelão, e defende Silvânia Aquino

Fortaleza viveu uma noite histórica com mais uma edição do "Baú da Taty Girl". A cantora reuniu quase 40 mil pessoas na Arena Castelão, na noite de sábado (15). Mesmo concorrendo com outros grandes eventos na cidade — incluindo apresentações de Gilberto Gil e festivais de cultura pop — ela celebrou o público fiel que segue crescendo a cada edição.

“A gente abriu as portas cedo, mas é muita gente. Eu tô encantada!”, comemorou a forrozeira. O "Baú" nasceu pequeno, mas hoje já é um dos maiores eventos nostálgicos do forró. Taty lembrou que o primeiro, no Dragão do Mar, deixou gente de fora; o segundo precisou de dois dias de festa. Agora, o estacionamento da Arena Castelão comprova a força da nostalgia, da história da cantora e da conexão com o público.

Veja também João Lima Neto Silvânia Aquino confirma mudança para Fortaleza e entrada no escritório de Wesley Safadão

A artista ainda reafirmou que em 2026 deve trazer novidades ambiciosas: “Quero trazer dupla sertaneja, quem sabe Henrique & Juliano, Jorge & Mateus… Eu sou audaciosa!”

Taty defende Silvânia Aquino em entrevista

Em meio à euforia do público, um dos momentos mais comentados da noite foi a presença de Silvânia Aquino, ex-vocalista da Calcinha Preta, que marcou a primeira aparição após a saída da banda. Junta de Taty Girl, ela cantou sucessos da carreira.

No palco do evento, Taty ainda anunciou a entrada de Silvânia Aquino no casting do escritório Camarote Shows e ainda revelou que a forrozeira irá dividir vocais dos shows em dupla com o cantor Berg Rabelo.





Taty, amiga próxima da cantora, explicou que decidiu acolher Silvânia neste momento delicado: “Ela ficou muito abalada. Amiga é pra isso. Não ia deixar ela sozinha em Aracaju, tristinha, chorando".

A forrozeira confirmou que Silvânia passará a semana na casa dela e destacou que a amiga não saiu da banda por vontade própria: “As pessoas acharam que ela não voltou porque não quis, e não foi assim. Ela foi tirada. Ela chorou o dia todo hoje".

Ao comentar a repercussão envolvendo mulheres no forró, Taty destacou como os holofotes costumam ser mais pesados para elas: “As mulheres têm que se apoiar mais. As coisas para a gente são difíceis. Hoje não é mais tão difícil pra mim porque tenho uma equipe incrível, mas ainda falta oportunidade para muitas".

Taty reforçou que Silvânia é uma artista gigante, respeitada internacionalmente, e garantiu que estará ao lado dela em qualquer novo projeto.

Encerrando a entrevista, Taty confirmou o Baú de Natal em Sobral e deixou no ar a possibilidade de Silvânia participar da edição: “Quem sabe Sil não esteja nesse baú, né? Estamos aqui pra isso".