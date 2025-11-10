Calcinha Preta substituirá Silvânia Aquino? Veja o que diz empresário

A saída repentina de Silvânia Aquino da banda Calcinha Preta pegou fãs e o mercado do forró de surpresa na noite desta segunda-feira (10). A notícia caiu como uma bomba entre os admiradores do grupo sergipano, conhecido como um dos maiores nomes do forró eletrônico do Brasil.

A partir de agora, Daniel Diau, Bell Oliver e Ohara Ravick seguirão sem a voz marcante e carismática de Silvânia, que, ao longo dos anos, se tornou um dos símbolos da banda.

Com o anúncio, uma dúvida passou a circular nas redes sociais e nos bastidores da música nordestina: Silvânia Aquino será substituída?

Em uma breve conversa via WhatsApp com este colunista, o empresário Diassis Marques — responsável pela gestão da banda — confirmou que uma nova voz deve, sim, se juntar ao grupo.

“Ela [Silvânia Aquino] é insubstituível, mas haverá outra cantora, sim”, afirmou Diassis à coluna.

Apesar da confirmação, o empresário não revelou quando a nova voz será anunciada oficialmente, deixando em aberto se a estreia ocorrerá ainda em 2025.

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que Silvânia Aquino se despede da Calcinha Preta. Em 2016, a artista deixou o grupo e se uniu a Paulinha Abelha e Daniel Diau no projeto Gigantes do Brasil, que reuniu grandes nomes do forró em uma proposta mais intimista e nostálgica.

Posteriormente, em 2017, Silvânia e Paulinha formaram uma dupla, com repertório voltado ao romantismo e à saudade dos tempos de Calcinha Preta.

No ano seguinte, em julho de 2018, Silvânia anunciou com entusiasmo seu retorno à banda, para alegria dos fãs que sempre pediram pela volta da formação clássica.