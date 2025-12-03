Diário do Nordeste
BBB 26: reality show irá estrear dia 12 de janeiro

A edição contará com novidades na seleção dos Pipocas e na dinâmica do jogo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:10)
Zoeira
foto da decoração da casa do bbb 25.
Legenda: Decoração da sala do BBB 25.
Foto: Sergio Zalis/Globo.

Tadeu Schmidt anunciou, nesta quarta-feira (3), a data de estreia do Big Brother Brasil 2026 (BBB). O reality show terá início no dia 12 de janeiro, uma segunda-feira, segundo revelou o apresentador durante uma entrevista com Ana Maria Braga ao 'Mais Você', da TV Globo.

Junto ao anúncio, Schmidt informou que essa edição contará com novidades antes mesmo do programa começar.

As emoções do reality terão início com a seleção dos participantes Pipoca, pessoas anônimas de todo o país que tentam uma chance de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Esse ano, o público estará responsável por selecionar os 10 pipocas que integrarão a edição.

À Ana Maria Braga, Tadeu Schmidt explicou que cinco casas de vidro serão distribuídas pelo Brasil, cada uma com quatro possíveis participantes do reality. O homem e a mulher mais votados pelo público ao final da dinâmica entrarão definitivamente como brothers e sisters do BBB 26.

Já para os demais brothers, Schmidt contou que o BBB 26 contará com Camarotes e ex-BBBs, e promete que os nomes darão o que falar: "é impossível alguém olhar a lista de veteranos e camarotes e dizer: 'achei fraca'. É impossível, pode me cobrar", comentou o apresentador.

Tadeu ainda afirmou que "o público vai ter mais poder do que nunca no BBB 26". 

Público mais presente no jogo

O BBB 26 nem mesmo começou e já está prometendo "fogo no parquinho". Mesmo após a entrada dos brothers e sisters no programa, a possibilidade de novas pessoas participarem não é descartada - é o que Tadeu chamou de "banco de reservas". E melhor, o público que irá controlar esse mecanismo.

Ele explicou que outros Pipocas estarão em uma espécide de "laboratório", interagindo entre si enquanto aguardam a possível entrada na casa. Isso pode acontecer caso a audiência decida substituir um jogador por outro. "É o nosso mecanismo de combate às 'plantas'", declarou o apresentador.

Além disso, a edição contará com três Big Fones, nos quais o público também terá participação. "O público vai escolher qual Big Fone que vai ter a mensagem", explicou Schmidt.

'Cartola BBB'

Buscando a maior dinamicidade durante o reality, os fãs terão a chance de interagirem ainda mais através do 'Cartola BBB', um jogo de fantasia com inspiração na famosa casa do BBB.

"O jogo vai desafiar o público a montar, toda semana, times com os participantes reais do reality show, acumulando pontos a partir do desempenho dos brothers e das sisters no confinamento, como vitórias em provas, entrada no VIP e fuga do paredão", explicou Globo à imprensa.

"Vai ser um começo muito quente, eu nunca fiquei tão empolgado assim com a estreia", concluiu Schmidt.

